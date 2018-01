Levyarvio: Kari Peitsamo tekee käsitetaidetta

Devil’s Milk

Devil’s Milk

Rocket Records

Arvio: 3/5

Myöhempien aikojen Kari Peitsamon tuotannosta löytyy muutamia kantavia teemoja, ja yksi niistä on hänen intohimoinen suhteensa kouvolalaiseen hard rock -bändi Peer Güntiin. Hän on todistanut ihailuaan kirjoittamalla sellaisia lauluja, kuten Peer Günt ei saa lopettaa, Tsöötz ja Varokaa miestä jonka nimi on Twist Twist.

Itselleen ominaiseen tyyliin Peitsamo onnistui tekemään diggailustaan käsitetaidetta: ensin hän perusti Peer Güntin nykyisen rytmiryhmän kanssa Shöcking Blüe -bändin, joka kuitenkin hajosi riitaisasti toukokuisena viikonloppuna 2017. Koko touhu nousi uudelle tasolle seuraavana päivänä, kun maestro ilmoitti yllättäen, että hän on perustanut uuden Devil’s Milk -trion Peer Güntin vanhan rytmiryhmän kanssa. Silkkaa neroutta.

Musiikki ei ole tässä keitoksessa enää se päällimmäinen asia, vaikka Devil’s Milk onkin pohjimmiltaan oivallista ränttätänttää. Twist Twist Erkinharjun ja Tsöötz Kettulan mukaantulo on tiukentanut bändisoittoa mukavasti, mistä elävä esimerkki on ZZ Top -henkinen jytäboogie No Woman No Car. Mitään unohtumatonta levy ei kuitenkaan tarjoa.