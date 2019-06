Linda Lampenius ei lukenut hänestä kirjoitettua kirjaa – "Olen melko huono huolehtimaan itsestäni"

Linda Lampenius on ehtinyt elämässään hengästyttävän paljon. Ammattimuusikkona toimimisen ohella hän on ollut politiikassa, mallina, Playboy-mallina ja tv-näyttelijänä. Muun muassa.

Hän hallitsee useita urheilulajeja, kuten autourheilun, laskettelun, nyrkkeilyn ja sukelluksen. Muun muassa.

Hän on Suomen ja Ruotsin kansalainen ja asunut pitkään ulkomailla. Nykyisin hän asuu Ruotsissa.

Ja kyllä: hän on kieltäytynyt Miss Suomi -kisoista.

Mitä siis kuuluu Linda Lampeniukselle, yhdelle Suomen tunnetuimmista julkkiksista kautta aikain.

Jos sinun pitää nostaa yksi musiikillinen kokemus muiden yläpuolelle, mikä se olisi ja miksi?

– Vaikka kuinka yritän valita vain yhden kokemuksen, en kerta kaikkiaan pysty. Minun on mainittava muutama.

– Ensinnäkin kaikki konsertit Helsingin Juniorjousten nuorimpana jäsenenä 1970- ja 80-luvulla. Jo 8-vuotiaana koin vahvoja tunteita, kun esitimme muun muassa Jean Sibeliusta USA:ssa ja Kanadassa.

– Sibelius Akatemian Kapu-bändin konserttimestarina ja Suomen Kansallisoopperan orkesterin jäsenenä opin jumalattoman paljon musiikista.

– Haluan myös mainita EMI Classic’sin julkaiseman Linda Brava -levyn nauhoitukset. Soitin muun muassa Griegiä, Sibeliusta ja Paganinia fantastisen englantilaisen pianistin John Lenehanin kanssa.

Esität monenlaista musiikkia. Onko klassinen suosikkisi vai kuulemmeko tässä kohtaa yllätyksen?

– Klassinen musiikki on ehdoton numero yksi ja klassisen musiikin sisällä ooppera. Jumaloin oopperamusiikkia. Pidän myös jazzista, heavy metalista ja countrysta.

Oletko mielestäsi saanut arvostusta musiikillisista taidoistasi tavalla, joka kuvaa sinua ja on oikein?

– Enimmäkseen olen saanut arvostusta ja olen siitä kiitollinen. Varsinkin Irlannissa, Englannissa, USA:ssa ja Aasiassa olen saanut todella paljon arvostusta. Suomessakin, jopa Seppo Heikinheimolta, siihen asti kunnes sain Björn Borg -mallisopimuksen. Aloin soittaa myös poppia ja muutin pois Suomesta. Sen jälkeen monet suomalaiset möläyttivät typeryyksiä, jotka viittasivat siihen, että lahjakkuuteni ja musikaalisuuteni hävisi, kun aloin tehdä muutakin.

Esiinnyt tänä kesänä tavanomaista enemmän Suomessa. Miltä tuntuu viettää keikkakesä Suomessa?

– Aivan mahtavalta. Odotan malttamattomana tämän kesän konsertteja.

Millaista on ammattiviulistin arki?

– Enimmäkseen harjoittelua kotona ja uusien nuottien lukemista. Pari, kolme kertaa vuodessa olen kiertueella.

Miten rentoudut keikka- ja harjoituskiireiden keskellä?

– Olen melko huono huolehtimaan itsestäni. Meditaatio tekisi minulle varmaan hyvää. Luonnossa oleminen ja luonnon omat äänet antavat minulle rauhan tunteen.

Onko Linda Brava vielä hengissä?

– En käytä Linda Brava -nimeä muuta kuin silloin kun olen tekemisissä kansainvälisten tuottajien kanssa. Silloin nimeni on usein Linda Brava Lampenius. Toki käytin viime USA-kiertueella (42 kaupunkia yhdeksässä viikossa) nimeä Linda Lampenius.

Miten vertailisit suomalaisia ja ruotsalaisia ystävinä?

– Suomalaisen henkilön kanssa on vaikeampi päästä läheiseksi ystäväksi. Mutta kun jää on murrettu, suomalainen ystävä on aidompi ja luotettavampi kuin ruotsalainen.

Millaisia kohtaamisia sinulla on ihmisten kanssa? Tunnistavatko he sinut kaduilla ja kaupoissa?

– Monet keski-ikäiset ja vanhemmat ihmiset tunnistavat minut täällä Ruotsissa. En käy kaupungilla juuri lainkaan ja ravintoloissa iltaisin en ollenkaan.

Miten korkea kolesteroli vaikuttaa elämääsi?

– Olen tiennyt familiaalisesta kolesterolistani koko ikäni. Hyvin moni suomalainen jakaa tämän sairauden kanssani. Otan lääkkeitä ja yritän elää terveellisesti.

Olet ollut todella monessa mukana. Onko joku asia elämässäsi, jonka haluaisit vielä toteuttaa?

– Haluaisin oman konsertin, tai konserttikiertueen, jossa minulla olisi useampi fantastinen artistivierailija mukana. Meitä säestäisi tietenkin orkesteri. Vierailijat saisivat edustaa erilaisia musiikkilajeja. Olisi myös hauska tehdä sellainen tv-ohjelma, jota Pertti “Spede” Pasanen minulle suunnitteli. Eli oma talk show, jossa olisi myös musiikkivieraita.

Täytät ensi vuonna 50. Pelottaako vanheneminen?

– En pelkää vanhenemista... vielä. Se tunne tulee ehkä, kun täytän 60.

Koetko olleesi elämässäsi seksiobjekti enemmän kuin ammattimuusikko, nainen, äiti ja vaimo?

– En todellakaan! Olin esiintynyt muusikkona yli 20 vuotta, kun minusta otettiin mallikuvia Björn Borgille ja Playboyhin.

Kirjoitat itse omaelämäkertaasi, vaikka sinusta on jo tehty kirja. Mitä uudessa kirjassa käsitellään sellaista, mitä emme vielä tiedä Linda Lampeniuksesta?

– En kirjoittanut Linda-kirjaa. Kun kirja ilmestyi, en ollut jaksanut lukea läpi koko tekstiä. Voin silloin hyvin huonosti bulimian takia. Nyt olen huomannut, että kirjassa on monta asiavirhettä. Uudesta kirjasta tulee paljon paksumpi ja paljastan hyvin paljon uusia asioita elämästäni ja urastani.

Oletko onnellinen ja oletko omasta mielestäsi elänyt hyvän elämän, josta et päivääkään vaihtaisi pois…

– En kadu mitään tapahtunutta. Ainut, mitä ilman olisin voinut olla, oli bulimia. Bulimia on kamala sairaus.

Jääkiekon MM-kisojen finaalissa ovat vastakkain Ruotsi ja Suomi. Kumpaa kannustat?

– Totta kai minä kannustan Suomea!!!