Loistava keli hellii väkeä Laukaan Satama Festivalissa – vettä ja vissyäkin kulunut

Kaksipäiväisen Laukaan Satama Festivalin toinen päivä lauantai saatiin avata komean aurinkoisessa kelissä Laukaan satamapuiston vehreällä alueella.

Portit avattiin kello kahdelta, ja ensimmäinen esiintyjä, arvostettu rockmuusikko Kauko Röyhkä, nousi lavalle tuntia myöhemmin. Röyhkän jälkeen esiintymisvuorossa oli järisyttävän energinen Peer Günt, joka sai yleisön hetkumaan nopeatempoisen rokkinsa mukana helteisestä säästä huolimatta.

Kahden edellä mainitun lisäksi lauantain kattauksesta löytyvät esiintymisjärjestyksessä Laura Voutilainen, Ellips, Olavi Uusivirta, Lauri Tähkä ja Neljä Ruusua. Festarin ainoa ulkomaalaisvahvistus, ruotsalainen eurodance-artisti E-Type esiintyi eilen perjantaina.

Festarin järjestäjä Jonne Lehtonen on mielissään tapahtuman tähänastisesta sujumisesta.

– Sekä perjantain että lauantain VIP-liput on myyty loppuun, mutta tavan lippuja on vielä jäljellä. Kelikin on aivan loistava.

Perjantaista Portion Boysin keikkaa jouduttiin aikaistamaan aikataulusyistä. Lehtonen kertoo yhtyeellä olleen seuraava keikka Kuopiossa jo kahdeksalta samana iltana.

– Ei haluttu tätä Satama Festivalin keikkaa kuitenkaan perua. Oli hienoa, että muut yhtyeet pidensivät sitten omien keikkojensa kestoa, esimerkiksi Ismo Alanko heitti aivan erikoispitkän 90 minuutin keikan.

Suomen Punaisen Ristin Laukaan osaston ensiapuryhmän ryhmänjohtajan Jenni Kauton mukaan Satama Festivalit ovat sujuneet tähän mennessä rauhallisesti.

­– Hyvin pieniä haavereita on ollut, isoilta ongelmilta ollaan vältytty. Vähällä ollaan päästy.

Kautto toteaa lämpimän kelin vaikuttaneen festarijuhlijoiden kuntoon oikeastaan vain positiivisesti.

­– Ihmiset ovat osanneet varautua säähän juomalla vettä ja vissyä, eivätkä pelkästään niitä alkoholituotteita.

19-vuotias Sofia Turunen ja 18-vuotias Sonja Hänninen ajoivat Sofian autolla festareille Äänekoskelta. Sofia kertoo käyneensä tänä kesänä Satama Festivalien lisäksi myös Himos Juhannuksessa sekä Suomipop Festivaaleilla. Sonjalle Satama Festivalit ovat kesän ensimmäiset. Kaksikko oli ostanut liput vain lauantaille.

­– Artistien takia valikoitui lauantai. Odotamme eniten Ellipsin keikkaa, tytöt kertoivat.

Tiina Ahonen ja Veera Viinikainen loikoilevat veneen kannella. Sherin laiska keinunta on tuudittanut veneen kapteenin Matti Ahosen uneen. Vai onko?

– En nuku, kuuluu jostain paatin syövereistä, ja pian mies kömpiikin ylös ja ulos auringonpaahteeseen.

Lievestuoreelta veneensä kyydillä saapunut seurue on ostanut liput festarin kumpaisenkin päivän ajaksi. Perjantainen Portion Boysin show kirvoitti Tiinan ja Veeran suusta ylistystä.

­– Oltiin siellä ihan eturivissä. Tänään odotamme muun muassa Laura Voutilaista ja Lauri Tähkää.

Tiina laskeskelee vierailleensa Satama Festivaleilla kolmena tai neljänä kesänä, Veeralla on menossa ensimmäinen vuosi. Kesken vuosimuistelmuksen Matti muistaa omistavansa Borat-komediahahmon tunnetuksi tekemän neonvihreän uima-asun. Siitä on saatava kuva, seurue päättää yksissä tuumin.