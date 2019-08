Loppuviikolla juhlitaan kahden puolen kaupunkia – Säynätsalopäivät ja Vaajakosken Kohinat järjestetään samana viikonloppuna

Jyväskylässä on loppuviikosta kaksi suurta kyläjuhlaa. Säynätsalopäivät ja Vaajakosken Kohinat alkavat torstaina. Näillä festivaaleilla on paljon yhtäläisyyksiä, mutta eroavaisuuksiakin löytyy.

Pyöreiden juhlimista.

Säynätsalopäivät järjestetään 40:nnen kerran, ja saaristokaupunginosalle luontevasti tapahtuman tämänvuotisena teemana on Päijänne.

Vaajakosken ensimmäinen sahalaitos aloitti toimintansa vuonna 1819, mistä on kulunut 200 vuotta.

Torilla tavataan.

Tuo päivä on lauantai 10. elokuuta. Säynätsalon liikekeskustassa on basaari, ja Päijänteeseen kallellaan olevat toimijat esittäytyvät satamassa. Vaajakosken vastine on Kohinatori Naissaaressa.

Arvovaltaisia puhujia.

Säynätsalopäivien pääjuhlassa Lehtisaaren Kuntotalolla puhuu Jyväskylän kaupunginjohtaja, säynätsalolainen Timo Koivisto. Kohinapuheen pitää Kohinatorilla kansanedustaja Riitta Mäkinen (sd.) Jyväskylästä.

Taidenäyttelyitä ja teatteria.

Taideseura Raidalla on Säynätsalopäivillä 35-vuotisjuhlanäyttelynsä Vanhassa Pappilassa. Taideseura Kopru kokoaa Kohinoiden-näyttelynsä Wanhaan Woimalaan.

Naissaaren Näyttämöllä nähdään kesäteatteriesitystä Suomen Loppusijoitus Oy – Hiihtävä hautaustoimisto.

Kirjajulkkareita.

Raidan näyttelyn avajaisissa julkaistaan seuran kustantama Raidan puutarhakirja. Raitalaiset vahvistuksineen kertovat sanoin ja kuvin, mitä puutarha heille merkitsee.

Antti Kolu on edennyt Vaajakosken paikallishistorian tallentamisessa 1940-luvulta tälle vuosituhannelle. Vaajakosken vaiheita -teosta juhlistetaan palvelutalo Väkkärässä. Teoksen kustantaja on Kohinat ry.

Reippailua.

Päijänne on Säynätsalopäivillä läsnä myös Saaren ympäriajossa. Matkaan lähdetään ravintola Luotsiveneeltä veneellä tai pyöräillen omaan tahtiin, ja ympyrän sulkeneet palkitaan. Kolmen laatikon kierros puolestaan on patikkaretki Muuratsaloon.

Kuntokeskus Voimala Vaajakoski tarjoaa tiloissaan entisessä tulitikkutehtaassa ilmaisia ryhmäliikunta- ja crosstrainingtunteja.

Kilpailuja lapsille.

Säynätsalon urheilukentällä on Riennon yleisurheilukilpailut ja Juurikkasaaressa ongintakilpailu. Vaajakosken stadionilla on yleisurheilun LähiTapiola-olympialaiset. Jalkapalloturnaus FC Vaajakoski cup pelataan Vaajakosken ja Jyskän kentillä.

Lisää kilpailuja.

Säynätsalopäivillä on saarten välinen jalkapallo-ottelu Muuratsalon toimintapuistossa. Ravintola Kosken Walpurissa järjestetään Kohina-Karaokekilpailu ja liikuntakeskus Hutungissa Kohinaminigolf. Vaajakosken Uimalanniemessä mitellään paremmuudesta frisbeegolfissa.

Oi niitä aikoja.

Entisiä ja nykyisiä säynätsalolaisia kutsutaan tapaamiseen Lehtisaaren kuntotalolle. Vanerilan juhla- ja kokoustilassa on esillä vanhoja valokuvia, ja Perälän museokauppa Lehtisaaressa on avoinna.

Vaajakosken Urheilutalon uudella valkokankaalla näytetään Vaajakoskesta vanhoja filmejä.

Kuumia valintoja.

Säynätsalopäivien pääjuhlassa nimetään Säynätsalon Hanna ja / tai Säynätsalon Valtteri. Kohinatorilla jännitetään, kenestä tulee Kohisija – ikimuistoisen kasteen kera.

Säynätsalopäivät 8.–12. elokuuta. Vaajakosken Kohinat 8.–11. elokuuta. Ohjelmat kokonaisuudessaan nettiosoitteissa www.saynatsaloseura.fi ja www.kohinat.net.