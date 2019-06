Lotta ja Kristian Näkyvän kolmen vuoden avioliitto kariutui – 6,5 vuoden etäsuhde ei jaksanut kantaa

Vuoden 2013 jyväskyläläinen Miss Suomi Lotta Näkyvä (o.s. Hintsa) on eronnut jääkiekkoilijapuolisostaan Kristian Näkyvästä. Näkyvä kertoo erosta sosiaalisessa mediassa. Asiasta uutisoi ensimmäisenä Ilta-Sanomat.

Pari meni kihloihin 2015 ja naimisiin melko lailla tasan kolme vuotta sitten. Vielä juhannuksena Näkyvä kertoi Iltalehden haastattelussa, että rakkautta parisuhteessa riittää vaikka yhteistä aikaa onkin kovin vähän.

Pari on viettänyt erillistä elämää yli kuusi vuotta, kun Kristian Näkyvä on kiekkoillut ammattilaisena ulkomailla, lähinnä Ruotsissa. Rouva Näkyvä on sinä aikana keskittynyt tv-ohjelmiin ja vuorikiipeilyyn. Näkyvän tavoite on huiputtaa ilman lisähappea kaikki maailman yli 8 000 metriä korkeat vuoret.

Lotta Näkyvä kertoo parin erosta Instagram-sivuillaan seuraavasti: “Rakastan tätä ihmistä (Kristian Näkyvä) mun koko sydämestäni. Kahdeksan vuotta sain kunnian olla ”hänen oma” mutta se 6,5 vuotta, jotka elettiin etäsuhteessa rakkauden voimalla vei lopulta mehut henkisesti ja fyysisesti. Oli kuin olisi yrittänyt sovittaa kahden eri palapelin paloja yhteen... Olemme nyt kuukausia miettineet vaihtoehtoja mutta joskus on niin, että rakkaus ei riitä ylittämään käytännön esteitä ja olemme päättäneet jatkaa tässä vaiheessa omillamme. Eroon ei liity draamaa eikä kolmansia osapuolia.“

Lotta Näkyvä osallistui viime vuonna Selviytyjät Suomi -tv-ohjelman kuvauksiin Filippiineillä, syksyllä nainen nähdään Fort Boyard -tv-seikkailuohjelmassa.

Iltalehden juhannushaastattelussa Lotta Näkyvä kertoi, että pari ei jaa tämän vuoden aikana enää suhdettaan koskevia asioita julkisuuteen. Nyt tiedetään, miksi.

Lotta Näkyvän isä oli kuuluisa jyväskyläläinen formulalääkäri Aki Hintsa. Hänen äitinsä asuu yhä Jyväskylssä.