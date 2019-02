Lukijat kertovat huimimmista rahalöydöistään: "Lapseni löysivät 30 000 markkaa – kun veimme ne omistajalle, hän ei edes kiittänyt"

Nurmikolla lojui seteleitä 135 euron arvosta. Tämä ja monta muuta onnenpotkua tuli esiin, kun pyysimme lukijoita kertomaan, millaisia rahalöytöjä he ovat tehneet. Tai paljonko ovat hukanneet.

Ostin itsepalvelukirpputorilta takin. Muutaman päivän kuluttua löysin sen taskusta 50 markan setelin, joten jäin kaupassa selvästi voitolle! Eurot olivat jo käytössä, mutta markatkin vielä kelpasivat.

Hyvät kaupat

Alakoululaisena 70-luvulla savolaisessa supermarketissa, juomaosaston käytävällä, lojui viiden markan seteli, sellainen hieno vaaleansininen havukoristein. En millään meinannut uskaltaa noukkia sitä lattialta. Ajattelin, ettei se kuulu minulle ja että on väärin ottaa se. Mutta kiusaus oli liian suuri. Pälyilin jännittyneenä ympärilleni ja poimin setelin nopeasti taskuuni. Sydän hakkasi hurjasti. Tuhlasin vitosen samantien karkkeihin ja suklaaseen.

Virpi

Lapin hiihtokeskuksessa 2000-luvulla. Hiihtolenkki vie suositun tanssipaikan pihalle ja tavoitteena on saada menetetyt kalorit takaisin virkistävän tuopposen muodossa. Suksia seinän viereen asetellessa tolpan juuressa nököttää nätisti 15 euroa seteleinä ja kolikoina. Kerään ne pois kuljeksimasta. Samassa Virve Rosti kävelee ulos ovesta.

Virpi

Noin 7-vuotiaana vuonna 1960 minä ja pienemmät sisareni löysimme kaupungilta 100 markkaa, joka oli silloinen iso raha. Meille oli opetettu, että toisten omaisuutta ei saa ottaa, joten iloisina löytäjinä veimme rahan poliisilaitokselle. Muistan vieläkin, miten ylikilttejä poliisisedät olivat. He kehuivat, kuinka rehellisiä me olimme. Heitä ei kiinnostanut, mistä raha oli löytynyt ja keitä me olimme. Mitenkähän hyvin nukkuivat?

Köyhät resupekat ja poliisit

Lapseni löysivät rahamassin, jossa oli 30 000 markkaa rahaa ja shekkivihko sekä ajokortti ja muita papereita. Etsimme käsiimme niiden omistajan. Rouva ei edes kiittänyt, vaan tokaisi tekevänsä rikosilmoituksen, jos jotakin oli hävinnyt. Kysyin, epäileekö hän meitä, kun kuitenkin toimme massin hänelle. Hän painui sisälle asuntoonsa ovi kolahtaen.

Köyhä ja rehellinen perhe

Muutama vuosi sitten löysin Rantaväylän nurmipenkalta setelirahoja 135 euroa ja vein ne poliisin löytötavaratoimistoon. Kolmen kuukauden kuluttua tiedustelin rahojen kohtaloa ja minulle kerrottiin, että niitä ei ollut lunastettu. Olin siis oikeutettu saamaan rahat itselleni, mutta en koko summaa. Siitä vähennettiin viiden euron säilytyspalkkio. Tämä tarkennuksena Mikko Lundellin juttuun (Keskisuomalainen 14.1.2019.)

Hans Svensk

Nostin ravintolapäivänä automaatista 40 euroa ja lähdin kiertämään fillarilla kaupungin popup -ravintolatarjontaa. Kävin ensin ostamassa kaupasta vesipullon ja tungin rahat farkkujeni taskuun. Ensimmäisessä paikassa valikoin vesi kielellä herkkuja ja teekupposen. Kun aioin maksaa, menin lievästi paniikkiin, kun löysin taskusta vain pari hassua kolikkoa. Kaikki setelit olivat tippuneet jonnekin. Olin ostosteni kanssa nolona, mutta ystävälliset ihmiset antoivat onneksi alennusta, kun kerroin tapahtuneesta.

Virpi

Kävin 60-luvulla ammattikoulua ja asuin asuntolassa. Sain aina kotoa määrätyn summan kuukaudeksi ruokaan ja muihin pakollisiin menoihin. Kun lähdimme tyttöporukalla paikalliselle tanssipaikalle, päätimme säästää narikkamaksuissa ja jätimme takit naulakkoon naistenhuoneen seinälle. Kun olimme lähdössä, eräs meistä huudahti, että hänen taskustaan oli viety lompakko. Minun lompakkoani ei ollut viety, mutta mutta se oli tyhjennetty ja siellä oli ollut koko kuukausirahani. En uskaltanut kertoa asiasta kotona, ja niinpä söin sen kuukauden korpuiksi kuivattuja pullaviipaleita, jotka äiti oli laittanut mukaani. Opin, että rahoja ei saa koskaan jättää vartioimatta, enkä ole niitä muutenkaan hukannut, vaan ottanut talteen jokaisen pudonneen pennin.

Kuukauden korppudieetti