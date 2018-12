M.A. Numminen löysi Jyväskylästä 50 vuotta nuoremman ystävän, jonka kanssa syntyy musiikkia ja erimielisyyksiä

Tapaninpäivänä vuonna 1891 syntyi poikkeuksellinen mies. Hän oli irrallisten ja toisiinsa etäisesti liittyvien huomioiden mestari, Henry Miller. Hänen vuokseen tämä haastattelu aloitetaan ravintola Vakiopaineessa tuntia sovittua aiemmin.

Baarimikko Matti Perälä on laittanut yllättävän kappalevalinnan soimaan. Ämyreistä soi teos, jossa hullunkurinen miesääni kiekuu omintakeiseen tyyliinsä Olen nähnyt Helga-neidin kylvyssä -ikivihreää. Kyseessä on hämmästyttävä sattuma, sillä odotamme juuri tämän laulun esittäjää haastatteluun.

Toinen haastateltavamme Arttu Mikko Henrikki Seppänen on jo paikalla. Hän kertoo tarinaa siitä hetkestä, kun hän ensimmäisen kerran tapasi nykyisen orkesterinsa toisen puolikkaan.

Sitten Vakiopaineen oven saranat narahtavat ja sisään astuu Mauri Antero Numminen.

Seppänen ja Numminen ovat perustaneet noin vuosi sitten Artman-musiikkikollektiivin, joka esittää elektronisen musiikin tahtiin lausuttuja kappaleita. Mitäköhän 30- ja 78-vuotiaat bändikaverit mahtavat ajatella maailmasta ja toisistaan?

Numminen arvostelee tämän päivän popmusiikin yksipuolisuutta. Seppänen pitää puolustuspuheenvuoron.

– Näin vuosisataisen musiikkikulttuurin näkökulmasta sanoisin, että melodioilla ei ole enää merkitystä. Enää ei pyritä itsenäisesti erottuviin musiikkeihin. Sanat jylläävät, Numminen sanoo ja mainitsee esimerkiksi Palefacen.

– En nyt ihan noinkaan sanoisi. Ilman muuta melodioilla on vieläkin merkitystä. On totta, että viime aikoina kansainvälisesti menestyneeseen popmusiikiin on tullut paljon vaikutteita esimerkiksi Yhdysvalloista, countrystä ja R’n’B:stä, mutta esteettiset standardit muuttuvat taas jossain vaiheessa, Seppänen sanoo.

– Suosittua suomalainen popmusiikki ainakin on, Numminen toteaa.

No, millaista herrojen mielestä on hyvä musiikki?

– Richard Wagnerin oopperat, Numminen toteaa ykskantaan kiero hymy kasvoillaan.

Seppänen ei halua vastata liian laajaan kysymykseen yhtä nasevasti, vaan maalailee aavistuksen perusteellisempaa vastausta.

– Haluan, että musiikki saa minut vaikuttumaan. Olen toki minäkin Wagnerini kuunnellut, mutta miten tähän kysymykseen voi oikein vastata? Esimerkkinä voisin nostaa vaikka Low-yhtyeen uusimman Double Negative -levyn, joka on sellainen rocklevy, jollaista ei todellakaan ilmesty joka vuosi. En ole koskaan kuullut mitään vastaavaa.”

Mitä yhteistä Artman-yhtyeen jäsenillä on (muuta kuin Napue gin tonicit lavalla keikan päätteeksi).

– Olemme usein eri mieltä musiikillisista asioista, mutta meitä yhdistää halu hämmentää. Ymmärrämme molemmat kokeellisuuden ja performanssien päälle, Seppänen sanoo.

Numminen on samaa mieltä ja jakaa kehunsa lähes 50 vuotta nuoremmalle ystävälleen.

– Arttu on suurenmoinen tyyppi, ilahduttava poikkeus suomalaisessa kulttuurielämässä. Yhtäkkiä julkisuuteen tuli räväkkä mies, joka ei räväytä vain Keski-Suomessa, vaan myös pääkaupunkiseudulla ja Turussa.

Artmanille on tarjottu levytysmahdollisuuksia, mutta duo aikoo todennäköisesti jatkaa vain hämmennystä herättävänä, performoivana ryhmänä. Tärkeintä on hauskanpito. Artmanin keikoilla saatetaan esimerkiksi puhaltaa kuplia suolakurkkupurkkeihin tai soittaa puhelinluetteloa.

Seppästä, Nummista sekä tavallaan Milleriäkin yhdistää suhde Jyväskylään ja kiinnostus tabujen rikkomiseen.

Vuonna 1962 Jyväskylän raastuvanoikeus määrättiin takavarikoimaan Millerin Kravun kääntöpiiri -romaanin suomennos ”liian epäsiveellisenä ja roisina”. Suomennos oli Pentti Saarikosken käsialaa.

Samankaltainen kohtalo kävi Nummiselle neljä vuotta myöhemmin, kun hänen keikkansa keskeytettiin yliopiston päärakennuksella: laulut sukupuolioppaiden teksteistä olivat liikaa. Jyväskylän Kulttuuripäivien johtaja, professori Päivö Oksala katkaisi sähköt kesken esityksen ja Nummisesta tuli toden teolla kuuluisa.

Jälkimmäisestä tapauksesta Seppänen teki lehtijutun liki 50 vuotta myöhemmin ja useiden käänteiden kautta Artman päätyi esiintymään ensimmäisen kerran Jyväskylän Kesässä 2018.

Nykypäivän tabuja Nummisen mielestä voisivat olla esimerkiksi vähemmistöjen oikeudet ja maahanmuutto, mutta molemmat ovat yhtä mieltä siitä, ettei tässä ajassa ole enää tarpeellista provosoida näitä keskusteluja.

– Rasistisia ja vähemmistöille ilkkuvia lauluja on aikanaan tehty jo ihan tarpeeksi, Arttu Seppänen toteaa.

– Tabujen rikkominen oli hauskaa 1960-luvulla, mutta maailma on nykyään aivan toisenlainen. Raivoa sillä saisi kyllä vieläkin aikaan, M.A. Numminen sanoo.

