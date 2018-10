Maailmaa kiertänyt Annastiina Hintsa, 31, astui luotsaamaan yritystä edesmenneen isänsä saappaisiin – Jyväskylästä löytyy edelleen hänen suosikkijuoksupaikkansa

Matkalaukun pakkaaminen ja purkaminen on tuttua touhua Annastiina Hintsalle, 31. Hintsa toimii hyvinvointiin keskittyvän Hintsa Performancen yritysliiketoiminnasta vastaavana johtajana, joten matkustaminen on tärkeä osa kansainvälisen organisaation arkea.

– Pidän kuitenkin tärkeänä sitä, että ihmisellä on olemassa juuret. Jyväskylään onkin aina ihana palata, siellä myös rauhoittuu ihan eri tavalla kuin Helsingissä, Lontoossa asuva Hintsa toteaa.

Annastiina Hintsa muutti teini-iän kynnyksellä perheensä kanssa Jyväskylään. Tie oli ennen sitä kulkenut lääkäri-isä Aki Hintsan työn perässä Etiopiassa. 2000-luvun taitteessa perhe ankkuroitui Mattilanpellolle.

– Olihan se Jyväskylään paluu minulle myös aikamoinen shokki. Kaikki muut kuuntelivat silloin Spice Girlseja, ja minä en edes tiennyt, ketä he olivat, Annastiina Hintsa sanoo ja naurahtaa.

Jyväskylän jälkeen maailma kutsui jälleen Hintsaa. Nuori nainen lähti töihin Etelä-Amerikkaan, josta polku on versonnut moneen maailman kolkkaan. Nyt koti on siis virallisesti Lontoossa, kakkoskoti Helsingissä.

Lapsuudenkotiinsa Keski-Suomeen hän kuitenkin yhä aika ajoin palaa. Mattilanpellon kotitalo on tärkeä tukikohta maailman tuulista tulevalle.

– Jyväskylä on rauhallinen, lähellä luontoa ja onhan se Jyväsjärvi kyllä ihan mun lempparijuoksupaikkakin, ultramaratonejakin juossut Hintsa kertoo.

Juokseminen on Hintsalle tärkeää. Se on tapa pitää itsestään huolta niin henkisesti kuin fyysisestikin. Itsestään huolehtiminen ja hyvinvointi ovat keskiössä myös Hintsan luotsaamassa yrityksessä.

– Nykyään ymmärretään, että työhyvinvointi on tärkeä juttu, vaikka siitä on yritysten helppo karsiakin, kun se ei ole pakollista. Me Hintsalla kuitenkin uskotaan, että se on täysin strateginen valinta. Itse henkilökohtaisesti uskon siihen, että yritysten kilpailukyky määrittyy tulevaisuudessa sen mukaan, miten ihmiset työssään voivat henkisesti ja fyysisesti.

Isän suuret saapppaat

Hintsa Performancen ajatusmaailma on Annastiina Hintsan isän, Aki Hintsan luoma. Isä menehtyi marraskuussa 2016, mutta hänen rakentamansa yritys ja ideologia elävät. Annastiina Hintsa kantaakin isänsä jättämää perintöä ylpeänä.

– Isä oli aikaansa edellä. Tuntuu, että ihmiset alkavat vasta nyt ymmärtää, mistä tässä on kyse ja miksi tämä on tärkeää. Tässä on ollut mieletön pohja, jonka päälle nyt rakennetaan. Mutta on se ollut raskastakin. Kyllä siitä tulee automaattisesti tyhjiö perustajan poismenon jälkeen. Mutta isällä oli ilmiömäinen kyky kerätä ympärilleen hyviä ihmisiä, joiden kanssa tätä nyt jatketaan, Annastiina Hintsa sanoo.

Hintsa Performance tekee aktiivisesti töitä ja testauksia maailman huippu-urheilijoiden ja liikemaailman johdon parissa. Työntekijöitä Hintsa Performancessa on tällä hetkellä noin sata.

Annastiina Hintsan mukaan yritys pyrkii jatkuvasti innovoimaan uutta, tekemään tutkimuksia sekä matkaamaan vahvasti eteenpäin.

– Ihmiset ovat pohjimmiltaan samanlaisia. Meitä ajavat samat asiat eteenpäin ja meillä on tarve tulla hyväksytyksi. Ihminen tuleekin kohdata ihmisenä, Annastiina Hintsa sanoo uskoen vahvasti isänsä sanomaan.