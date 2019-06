Maailmalla kohistu curly girl -metodi ei tehoa suomalaisille tyypilliseen lasiseen ja suoraan hiustyyppiin – "Osa asiakkaista on ryhtynyt neuvomaan kampaajia"

Argentiinalaissyntyinen, Lontoossa ja Barcelonassa työskentelevä hiusartisti Max Lamparter ottaa sormiensa väliin Max Baranovin kiharia suortuvia. Hän näyttää Unik Hairdressingin parturi-kampaajille, millä tavalla kiharaa hiusta pitää leikata: vain vähän kerrallaan, kerroksittain viistosti, jotta lopputuloksena on villi kiharamalli.

Lamparterilla on muutakin asiaa hiusalan ammattilaisille.

– On asiakkaita, jotka eivät näe itseään upeana. Kampaajan tehtävänä on auttaa asiakasta löytämään oma tyyli niin, että hän tuntee itsensä kauniiksi. Olkaa rohkeita, sillä riskien välttäminen voi olla se pahin riski.

Tyylin löytäminen on nyt helppoa, sillä Lamparterin mukaan hiusmuodissa ei ole vahvaa suuntausta, vaan hiusmalli tai -väri valitaan persoonan mukaan.

Kun Lamparteria pyytää nimeämään pinnalla olevia trendejä, hän ottaa esille runsaan vertikaalimassan yhdistettynä kapeisiin sivuihin, 1970-lukulaisuuden sekä revityn leikkaustyylin sileiden stailausten ohella.

Lamparter muistuttaa, että hyvännäköinen lopputulos – oli tyyli mikä hyvänsä – syntyy ammattitaitoisen parturi-kampaajan jäljiltä. DIY (do it yourself) ei toimi hiusten leikkaamisessa.

Parturi-kampaaja ja yrittäjä Riina Saastamoinen Unikista lisää muotilistaan, että nyt tehdään jälleen enemmän kerrostusleikkauksia.

– Tasapitkistä polkkahiuksista on siirrytty enemmän kerrostettuun polkkaan. Leikkaus saa hiukset liikkuvammiksi ja elävämmiksi. Myös juhlakampauksissa hiukset ovat luonnolliset ja liikkuvat. Kampauksen ei tarvitse olla sliipattu, Saastamoinen sanoo.

Ehkä eniten nyt kohistaan kiharakampauksista. Curly girl -metodin ympärille on perustettu jopa Facebook-ryhmiä. Saastamoinen sanoo hieman yllättyneensä curly girlin suosiosta.

– Metodi on sikäli tervetullut, että sen kautta ihmiset ymmärtävät, että hiuksia täytyy hoitaa, jotta ne näyttävät hyvältä.

– Curly girl ei kuitenkaan toimi täysin suorassa, lasimaisessa hiuksessa, jota on runsaasti suomalaisten hiuksissa. Sen sijaan, jos hiuksissa on loivia taipuisia osioita, metodi tuo kiharat esille.

Saastamoisen mukaan onnistuneeseen lopputulokseen tarvitaan taipuisiin hiuksiin sopiva leikkaus ja oikeat tuotteet. Esimerkiksi kevennyssaksilla tehty leikkaus rikkoo kiharaa. Hän muistuttaa myös, että kaikki silikonituotteet eivät vie hiuksista kiharuutta ja että tärkeintä on pitää huolta kosteutuksesta.

Saastamoinen on huomannut, että osa asiakkaista on ryhtynyt neuvomaan kampaajia, miten heidän hiuksiaan tulee leikata. Syynä ovat juuri curly girl -tyyppiset somessa pyörivät buumit.