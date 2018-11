Maailman kauneimmat, Hunis ja Elisabeth, asuvat Keski-Suomessa – toinen on iästään huolimatta kuin pieni Tarzan, toinen löytökissan pentu

Keski-Suomessa asuu nyt kaksi tuoretta maailmanvoittajakissaa.

Kissojen maailmannäyttelyssä 27.–28.10. kruunattiin 26 kissaa maailman kauneimmaksi. Näyttelyyn osallistuneista 1 600 kissasta 160 pääsi loppukilpailuun. Kuudesta Suomeen tulleesta voitosta kaksi osui Jyväskylään ja Äänekoskelle.

Fédération Internationale Félinen (FIFe) vuosittainen kissojen maailmannäyttely on suurin Suomessa koskaan järjestetty kissanäyttely.

Maailmanvoittajakissojen omistajat Susanne Rantanen ja Mikaela Hakonen ovat äiti ja tytär. Kissaharrastus on kulkenut perheessä vuosikymmeniä ja näyttelymatkoja on tehty kissojen kanssa ympäri Eurooppaa.

Lyhytkarvainen kotikissa WW18, SW Elisabeth ja persialainen WW18, BW, GIP Parti Wai Honey Bear ”Hunis” ovat voittaneet useita kilpailuja jo ennen maailmannäyttelyä. Kissojen nimiin liitetyt lyhenteet kertovat niiden voittamista titteleistä.

– Maailmannäyttelyyn osallistuakseen kissalla on oltava etukäteen kategoriavoittoja, eli kaikki kissat eivät saa osallistua, Rantanen sanoo.

– Osallistumisoikeus on ansaittava tietyllä tittelillä tai saavuttamalla näyttelyssä tuomarin paras arvo 13 kuukauden sisällä ennen maailmannäyttelyä, Hakonen jatkaa.

Näyttelyyn valmistautumiseen kuuluu useita vaiheita. Ennen tuomarien eteen astumista kissoille tehdään rotukohtaisia, viime hetken toimenpiteitä.

– Persialaisen kissan turkin pesu ja kuivaus kestää kolmesta neljään tuntia, lisäksi kissa trimmataan. Myös kotikissa pestään ja laitetaan kauniiksi. Juuri ennen kilpailua kissoilta pyyhitään silmät ja persialaisille laitetaan ”silmäpuuteria” silmien alle, Hakonen kertoo.

Maailmannäyttelyssä kissat jaetaan kategorioihin tuomarien arvioitaviksi. Jokaisen kategorian parhaiksi valitut kissat kohtaavat toisensa loppukilpailussa.

– Rotukissoja arvioidaan yleisten rotukohtaisten standardien perusteella, kotikissojen kohdalla kriteerejä ovat käytös, ulkonäkö ja kunto, Hakonen kertoo.

Elisabeth ja Hunis ovat poikkeuksellisia maailmanvoittajakissoja korkean ikänsä vuoksi. Elisabeth on syntynyt 2003, Hunis 2007.

– Etenkin persialaisten kohdalla yli 4-vuotias näyttelykissa alkaa jo olla vanha. Kilpailujen standardit kuitenkin muuttuvat ja kissat kehittyvät ajan myötä, Hakonen kertoo.

Huniksen ja Elisabethin upeasta menestyksestä maailmannäyttelyssä on seurannut Rantaselle ja Hakoselle ennen kokematonta mediapyöritystä. Tuplavoittoa on tarkoitus juhlia kovimman kiireen väistyttyä myös perhepiirissä.

– On hienoa, että kissat saavat ansaitsemaansa arvostusta. Toisenlaista tarinaa kissojen arvostuksesta kertovat synkät tilastot hylätyistä lemmikkikissoista, Rantanen sanoo.

Näyttelykissa ei Rantasen ja Hakosen mukaan juurikaan eroa tavallisesta lemmikkikissasta. Kissan hoitoon kuuluvat samat asiat riippumatta siitä, onko kyseessä näyttelykissa vai lemmikki.

Kissat ovat rakkaita perheenjäseniä ja kiehtovia persoonia.

– Hunis on kotona kuin pieni Tarzan. Persialaiset ovat tyypillisesti luonteeltaan rauhallisia, mutta jos Hunis haluaa esimerkiksi lelun itselleen, se hyppää vaikka päin seinää sen saadakseen. Omistajan varpaat taas saavat osakseen näykkäisyjä, jos ruoka ei Huniksen mielestä tule eteen riittävän nopeasti, Mikaela Hakonen.

– Näyttelykissat ovat samanlaisia kuin muutkin kissat. Elisabeth on luonteeltaan aivan ihana ja kotona taitava ovien aukaisija. Se on löytökissan pentu, jota on nimitetty Kapeenkylän kuningattareksi ja josta tuli nyt virallisesti maailman kaunein kotikissa, Susanne Rantanen sanoo.