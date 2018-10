Maailman parhaaksi lauluyhtyeeksi tituleerattu The Manhattan Transfer saapuu Jyväskylään – laulaja toivoo pääsevänsä saunaan mahdollisimman monta kertaa

– Kun asuin lapsena Brooklynissa, meidän korttelissa oli suomalainen perhe, jolla oli kaksi ikäistäni tytärtä. Ensimmäinen asia, jonka he minulle opettivat oli sauna. Se oli ihanaa. Toivon, että pääsen Suomessa mahdollisimman monta kertaa saunaan, Janis Siegel sanoo puhelimitse New Yorkista.

Yhtye on tulossa myös Jyväskylään.

Siegel on yksi maailman parhaimmaksi lauluyhtyeeksi tituleeratun The Manhattan Transferin (MT) jäsenistä.

Jazzia, big bandia ja populaarimusiikkia sekoittava yhtye on tullut tutuksi muun muassa sellaisista hiteistä kuin Boy From New York City ja Chanson d’Amour. MT on saanut kasapäin Grammy-ehdokkuuksia ja palkintoja. Lisäksi se on nostettu 1998 lauluryhmien Group Hall of Fameen.

66-vuotias Siegel sanoo, että yhtyeen kutsuminen parhaaksi on vähän liikaa.

– Emme me täydellisiä ole, eikä menestyksen takaa löydy mitään salaisuutta.

Siegel on ylpeä siitä, että yhtye on pysynyt kasassa 45 vuotta. Itse asiassa MT:lla on kaksi vaihetta, joista ensimmäinen kesti vain muutaman vuoden. Toinen vaihe, johon Siegelkin kuuluu, alkoi 1972 perustajajäsen Tim Hauserin kootessa yhtyeen kokonaan uusiksi.

– En olisi uskonut silloin, että tämä voi jatkua näin kauan, Siegel sanoo.

Hän kertoo olleensa MT:ssa aina niin sanottu työmuurahainen. Hauser puolestaan oli unelmoija.

– Mutta, jotta yhtye toimii hyvin, tarvitaan sekä työnpaiskijoita että unelmoijia.

Muita yhtyeen alkuperäisjäseniä ovat Alan Paul ja Laurel Massé. Näistä jälkimmäinen korvaantui 1978 Cheryl Bentynellä.

Kun yhtyeen perustaja Tim Hauser menehtyi 2014 sydänkohtaukseen kesken kiertueen, loppu oli lähellä myös yhtyeellä.

– En tiedä olisimmeko kyenneet jatkamaan, jos tämä ei olisi tapahtunut kesken kiertuetta, Siegel sanoo.

Hauserin tilalle tuli pikakutsulla Trist Curless.

– Yleisö oli niin vastaanottava ja kiitollinen siitä että jatkoimme. Se loi uskoa uran jatkumiseen.

Curlessista tehtiin nopeasti virallinen jäsen ja nyt hän on mukana jo tuoreimmilla julkaisuilla.

Yhtyeen perusajatus eli harmoninen laulu ja jazzvaikutteet ovat pysyneet samana alusta lähtien. Siegel arvelee, että elinkaari olisi jäänyt lyhyeksi, jos kehitystä ei olisi tapahtunut.

– Mutta kyllähän se on haastavaa pysyä raikkaana. Yritämme aina työntää itseämme pikkuisen pidemmälle. Se on raskasta, mutta tekee toisaalta tekemisestä myös kiinnostavaa ja palkitsevaa.

Siegel ammentaa uusia tuulia ja ideoita soolouraltaan. Hän laulaa useiden kansainvälisten yhtyeiden kanssa ja on julkaissut 13 soololevyä. Hän toimii myös musiikinopettajana ja kuraattorina.

– Manhattan Transfer ei ole koskaan varjostanut soolouraani. Se on pikemminkin valaissut sitä. Minulla on tietty rooli yhtyeessä ja osana joukko. Pidän siitä, mutta soolourallani olen voinut venyä erilaisiin rooleihin ja kokoonpanoihin.

Siegelistä nykymusiikissa on paljon hyvää, vaikka kaikki ei häntä innostakaan.

– Pidän nykyisin paljon countrymusiikista. Se edustaa nyt sitä, mitä popmusiikki oli alkujaan eli tarinankertomista, oikeaa laulua ja tunteiden ilmaisua. En usko, että tietokone koskaan syrjäyttää laulua musiikissa. Ihmiset haluavat aina tulla liikutetuiksi ja laulu on yksi suorimmista kommunikointitavoista tämän saavuttamiseksi, Janis Siegel sanoo.

The Manhattan Transfer esiintyy Jyväskylässä Paviljongissa perjantaina 2.11.