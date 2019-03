Maajussille morsian -ohjelmassa erittäin hyvätuloinen sulhoehdokas Keuruulta – kirjeitä voi kirjoittaa pian

Kuudennen polven maajussi Juho Vaissi, 34, Keuruulta etsii pian morsianta Maajussille morsian -ohjelmassa. Vaissi on ollut sukutilallaan Keuruun Haapamäellä isäntänä kymmenen vuotta. Hän viljelee muun muassa ohraa, kauraa ja kuminaa, ja on perheensä kaalikääryleyrityksen toinen pääosakas. Verotietojen perusteella kyseessä on erittäin hyvätuloinen sulhoehdokas, joka on hyvän ruoan ystävä.

Liikunta on tärkeä osa toimeliaan Juhon elämää. Hän toivookin tulevalta puolisoltaan kiinnostusta urheiluun ja ulkoiluun.

Pari vuotta sinkkuna ollut Juho etsii rakkautta tositarkoituksella ja toivoo löytävänsä "iloisen ja huumorintajuisen puolison, jonka kanssa jakaa arki – ja tulevaisuudessa myös perhe-elämä".

Myös koskenpääläinen Johan Porkkala, 40, etsii morsianta ohjelmassa.

40-vuotias Porkkala on isännöinyt sukutilaa vuodesta 2014. Jämsän Koskenpäällä sijaitseva tila tunnetaan muun muassa joululaatikoista ja simasta.

Porkkala on työskennyt aiemmin muun muassa dj:nä ja rinnepäällikkönä Himoksella.

Uuden kauden esittelyjakso nähdään MTV3-kanavalla lauantaina.

Mukana on kahdeksan maajussia eri puolilta Suomea. Heille voi kirjoittaa heti esittelyjakson jälkeen.