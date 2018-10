Madonnan ruumiillistuma nähdään Paviljongissa

Olipa kerran tyttö nimeltä Madonna Ciccone. Hän varttui Detroitissa ja sai katolisen kotikasvatuksen. Hänen äitinsä kuoli rintasyöpään tytön ollessa viiden vanha.

Viiden lapsen yksinhuoltajaksi jäänyt isä passitti tytön pianotunneille. Laji vaihtui pian balettiin, sillä tyttö osoittautui lahjakkaaksi tanssijaksi.

Sinnikäs neito päätti raivata tiensä huipulle. Hitti Like A Virgin räjäytti tuon pakan 1984. Köyhistä oloista lähteneestä tytöstä tuli maailman menestynein naisartisti, jonka levyjä on myyty yli 300 miljoonaa.

Brittiläistä alkuperää oleva Material Girl -musikaali on tuotettu popin kuningattaren elokuisen 60-vuotisjuhlan kunniaksi. Se kertoo Madonnan tarinan hänen laulujensa kautta. Suuren maailman tyyliin tuotetussa musikaalissa vilisee laulajia ja tanssijoita. Sen yhteydessä nähdään myös runsaasti videomateriaalia.

Musikaalin tuottaja Duncan Heather uskoo Madonnan tarinan kiehtovan ihmisiä, koska siinä kiteytyy sankaritarmyytti, ryysyistä rikkauksiin -tarina.

– Vaikka Madonna on erittäin suosittu ja menestynyt, niin pohjimmiltaan hän on hyvin maanläheinen ihminen. Hänellä on ollut elämässään vaikeuksia ja surua, kuten kenellä tahansa. Siksi hänen elämäntarinansa antaa iloa ja toivoa meille kaikille, Heather sanoo.

Pääroolissa Madonnana loistaa erehdyttävästi nimihenkilöä muistuttava Jodie Jane Jackson. Nainen sanookin popin kuningattaren roolin olevan hänelle suuren unelman täyttymys.

– On fantastista saada esittää yhtä kaikkien aikojen vaikuttavimmista ja menestyneimmistä tähdistä. Ja että henkilö on vielä sellainen, jota kohtaan minulla itselläni on ollut valtava inspiraatio koko elämäni.

Musikaalissa kuullaan Madonnan suosituimmat hitit, kuten Like A Virgin, Papa Don’t Preach, Vogue, Crazy for You, Into the Groove, Like a Prayer ja Express Yourself.

Material Girl -musikaali Jyväskylän Paviljongissa maanantaina 22.10.