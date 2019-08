Maire Kemppainen, 80: “Ikävää, että pienestäkin puuhasta maksetaan nykyään palkkaa”

Herukat ovat nyt täydellisen kypsiä, ja niitä voi poimia kepinkin kanssa.

Kohta kypsyvä, hyvä omenasato painaa oksia alas ja odottaa jalostamistaan.

Kinnulanmäen talon vanha emäntä Maire Kemppainen, 79, rakastaa puutarhanhoitoa ja luontoa. Hän touhuaa jatkuvassa liikkeessä, vaikka ikävuodet antaisivat jo luvan vähän hellittää.

Työ on täyttänyt elämän, mutta se on ollut mielekästä. Hän on toiminut monessa luottamustehtävässä ja on edelleen ahkera vapaaehtoistoimija.

Kaikki ei kuitenkaan ole ollut ja ole ihan sitä, miltä vaikuttaa.

Kansakoulussa perään huudellut sanat, ”soaren kasvatti”, kalvoivat edelleen kipuilevan jäljen Maire Kemppaisen mieleen. Hän on koko ikänsä tehnyt töitä itsetunto-ongelman kanssa.

– Kun taustaani on halveksittu, on välistä tuntunut, että olenko ihminen ollenkaan. Nyt tässä iässä tekee mieleni purkautua. Olen sotaorpolapsi isosta perheestä Karstulasta. Äitini ei pystynyt pitämään huolta meistä kaikista isäni kaaduttua rintamalle. Minä ja pikkuveljeni saimme sijais-, sittemmin adoptiokodin Viitasaaren Vermatsaaren talosta, Kauppisilta. Suhde biologiseen äitiin ja sisaruksiin silti säilyi.

Vermatsaari, Kymönkosken kylässä, Keitele-järven rannalla on Maire Kemppaiselle edelleen rakkain paikka maailmassa. Siellä hän myös asui kymmenkunta vuotta eläkeajan elämästään, osan yhdessä puolisonsa kanssa. Tätä nykyä hän on palannut vanhaksi emännäksi Kinnulanmäen pihapiiriin.

Kemppainen joutui nuorena tyttönä huolehtimaan Vermatsaaren talon asioista isänsä apuna. Äiti työskenteli opettajana kirkonkylällä.

– Kävin keskikoulun ja lyhyen talouskoulun Jyväskylässä. Menin työharjoitteluun sairaalaan, sillä minusta piti tulla sairaanhoitaja. Vaan sitten tuli vastaan Erkki Kemppainen ja ne suunnitelmat jäivät.

Maire ja Erkki avioituivat 1962 pitkän seurustelun jälkeen. Perheeseen syntyi kolme poikaa. Talossa asui myös edellistä sukupolvea. Talonpito, maitokarjan ja sittemmin lihanautojen hoito, jäi pääosin emännän harteille, koska isäntä oli monitoimimies ja teki töitä muun muassa asfalttialan yrittäjänä.

Erkki-puoliso kuoli yllättäen 2009.

Mahdollisesti lapsesta saakka mukana kulkenut reuma on ollut vaivalloinen kumppani. Se todettiin vasta nelikymppisenä monien mutkien ja väärien diagnoosien jälkeen.

– Töitä on pitänyt tehdä paljon, mutta se ei ole ollut paha asia. Ehkä olen ollut huono äiti, kun en ole pysähtynyt leikkimään poikien kanssa. Vein heidät pieninä mukaan navetan karsinaan. Silti, elämä on antanut minulle paljon, Kemppainen sanoo.

Hänestä on ikävää, että nykynuoret eivät opi työntekoon kuten ennen.

– Saadaan kaikkea liian helpolla. Ainakin kotitöihin pitäisi oppia. Ikävää on myös, että kaikesta, pienestäkin puuhasta maksetaan nykyään palkkaa.

Mielentasapainonsa vuoksi Kinnulanmäen emäntä irrottautui välistä talon töistä esimerkiksi seurakunnan vapaaehtoiseksi ja maa- ja kotitalousnaisten toimintaan.

– Järjestötyöhön sain virikkeen äidiltäni, joka oli aktiivi maatalousnaisissa. Olen ollut jo kuuden vuoden vanhasta tiskaamassa, leipomassa ja myöhemmin myymässä arpoja näiden muonituksissa. Kirkkovaltuustoon minut valittiin yhdeksi kaudeksi, mutta se ei ollut minun paikkani. Mieluummin tarjoan vaikka kirkkokyytejä.

Ruisleivänteon Kemppainen on opettanut lukuisille viitasaarelaisille maa- ja kotitalousnaisten kursseilla. Viime viikkoinakin hän on leiponut 30 leipää tiettyä tarkoitusta varten.

Kemppainen myös järjesti Vermatsaaressa useita hyväntekeväisyyskonsertteja ja on päätynyt 80-vuotissyntymäpäivänsä ovella samaan ratkaisuun.

– Järjestän syntymäpäivänäni kansanmusiikkikonsertin, jossa on useita esiintyjiä. Saman navetan vintillä, missä olen elämäntyöni tehnyt. Vapaaehtoiset konserttimaksut ja mahdolliset muut muistamiset menevät lionsklubin kautta paikallisten ikääntyneiden, vammaisten ja nuorten hyväksi.

– Muuta en konsertista paljasta kuin aloituskappaleen. Se on ruotsalainen kansansävelmä On kaunis kotimaani, jonka Mauno Kuusisto mieleen jäävästi lauloi sotaorvolle vanhassa suomalaisessa elokuvassa.