Maksukanavilta huippu-urheilun murusia myös Subille ja MTV:lle

Maksukanava C More houkuttelee jälleen asiakkaita setillä, jossa huippu-urheilua esitetään myös avoimilla kanavilla. Luvassa on pääsääntöisesti Sub-kanavalla muun muassa jalkapallon Mestarien liigaa, formuloita, yleisurheilun Timanttiliigaa sekä moottoripyöräilyn MotoGP:tä.

Makupaloja muutoin maksukanavilla nähtävästä Mestarien liigasta tarjoillaan Sub-kanavalta playoff-vaihee startatessa 12. helmikuuta. Subilla nähdään ratkaiseva toinen osaottelu parista Juventus–Atletico Madrid 20. maaliskuuta: Ruudussa voi tuolloin nähdä maalinsylkijöitä parhaasta päästä: Ronaldo, Dybala, Griezmann ja Costa. Päätteeksi nähdään sekä 29.5. Eurooppa-liigan finaali 29. toukokuuta (Sub) sekä 1. kesäkuuta Mestarien liigan finaali (MTV3).

Jalkapallon Espanjan La Ligasta nähdään Subilla kärkipään kamppailu Sevilla–Barcelona. Ottelu pelataan joko lauantai 23. helmikuuta tai sunnuntai 24. helmikuuta.

Subin kevät kuitenkin alkaa jääkiekolla, jo ensi viikon tiistaina 5. helmikuuta Mestarien liigan finaalilla. Loppuotteluun ei tällä kertaa yltänyt suomalaisseuroja. Vastakkain finaalissa ovat CHL:n kestomenestyjä, ruotsalainen Frölunda sekä TPS:n alkulohkossa rannalle jättänyt Red Bull München Saksasta.

Sub näyttää Timanttiliigan avauskisan Dohasta perjantaina 3. toukokuuta.

Muu tarjonta on sitten moottorivetoista. Ratamoottoripyöräilyn Argentiinan MotoGP-kisa nähdään Subilla suorana lähetyksenä sunnuntaina 31. maaliskuuta, sekä formula ykkösten Kanadan GP:n aika-ajot 8. kesäkuuta.