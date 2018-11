Maku 1979–2000 – Pikkuveljen äkkilähtö opetti Mikko Kalliolalle enemmän elämästä kuin kuolemasta

Mikko istu alas, soittaja sanoi Mikko Kalliolalle. Hän oli imuroimassa, kun pikkuveljen kaveri otti yllättäen yhteyttä.

Kalliola sai musertavia uutisia. Hänen pikkuveljensä Markku Nissinen oli kuollut.

Kalliola (o. s. Nissinen) ja hänen vaimonsa asuivat tuolloin Nakkilassa. Puhelun jälkeen he lähtivät ajamaan Kuopioon, jonne ”Maku” oli muuttanut sinä syksynä. Olo ajomatkan aikana tuntui epätodelliselta. Siltä, että tieto ei voinut pitää paikkaansa.

Valitettavasti se piti.

– Makun kämpillä meitä odotti jäähyväiskirje. Papukaijalleen hän oli jättänyt ruokaa ainakin viikoksi, Kalliola muistaa.

Traagisesta päivästä on nyt kahdeksantoista vuotta. Veljekset olivat silloin 23- ja 21-vuotiaita.

Suru ja kaipaus nousevat edelleen pintaan, kun Kalliola palaa vuoden 2000 joulukuun alun tapahtumiin.

– Se oli poikkeuksellisen synkkä syksy. Talvi oli myöhässä, satoi vettä, oli mustaa ja pimeää. Kun Maku oli tappanut itsensä, seuraavana aamuna tuli lumi.

Kalliola oli tavoitellut veljeään sillä viikolla monta kertaa.

– Minä, vaimoni Anne ja Maku oltiin lähdössä seuraavana viikonloppuna Riikaan. Koitin soitella matkajärjestelyistä, mutta en saanut Makua kiinni.

– Ihmettelin sitä.

Muistot pikkuveljestä ovat elämänmakuisia. Kyynelten läpi tulvii iloa ja pilkettä, kun Kalliola kertoo välähdyksiä siitä ajasta, jonka hän sai elää pikkuveljensä kanssa.

– Pienenä Makulla oli tapana tehdä mokkiapinahyppyjä. Mokkiapinahyppy tarkoitti sitä, että hypätään, mutta ei tiedetä, mihin laskeudutaan.

– Kerran Maku hyppäsi tiskipöydältä, räsähti keittiön pöydälle ja löi etuhampaansa. Hän kolisteli niitä monta kertaa muulloinkin, mutta onneksi vain maitohammassektorilla. Me kuitenkin pelättiin, kasvaako hänelle eteen ollenkaan rautahampaita.

Vanhempiensa eron jälkeen veljekset asuivat äitinsä kanssa. Kerran teini-ikäisinä pojat viettivät kotona Muuramessa kuukauden kahdestaan, kun äiti oli työmatkalla Englannissa.

Pojat saivat ostaa ruokaa tilille. Hätätilanteita varten äiti oli antanut heille käyttöoikeuden pankkitiliinsä.

– Maku innostui ostamaan meille laajakuvatelkkarin ja kotiteatterivehkeet. Äidin kotiinpaluun lähestyessä Maku ohjeisti minua, että sitten kun äiti soittaa matkalta, sano että nyt on hyvä aika sijoittaa kodin viihde-elektroniikkaan.

Veljekset olivat toisilleen läheisiä. Kalliolan mielestä heillä oli jopa poikkeuksellista veljesrakkautta. He viihtyivät samoissa kaveriporukoissa, kävivät filosofisia keskusteluja saunan lauteilla, etsivät katsottavaksi erikoisia elokuvia, kiersivät taidenäyttelyissä, retkeilivät, matkailivat.

– Yhtenä kesänä minä ja Anne oltiin lähdössä interrailille. Maku junnasi, että hän ei kyllä ikinä haluaisi istua Suomen kesää junassa. Lähtöä edeltävänä iltana hän sanoi haluavansa mukaan.

Makulla oli oma osuutensa siinäkin, kuinka Mikko ja Anne tutustuivat toisiinsa Riihivuoressa.

– Minä olin 15 ja Anne 14. Anne tuli sanomaan: Tiedän sinut, sinulla on tosi mukava pikkuveli. Mopoikäisen itsevarmuudella kysyin Annelta: Tarkoittaako tämä sitä, että emme voi suudella? Nyt meillä on asuntolaina ja kolme lasta.

Perhe asuu Muuramessa.

Maku oli kärsinyt vuosia masennuksesta. Vointi vaihteli jaksoittain. Hän sai sairauteensa hoitoa tilanteen mukaan.

– Masennus riivasi, mutta oli Makulla hauskaakin. Pahimpina aikoina hän ei saanut nukutuksi, Kalliola kertoo.

Muutamaa kuukautta ennen kuolemaansa Maku oli aloittanut Kuopion Muotoiluakatemiassa keraamikon opinnot.

– Hän teki kummallisia veistoksia. Sellaisia ilkikurisia!, isoveli luonnehtii.

Sinä syksynä Makulla vaikutti menevän paremmin.

– Joskus aiemmin olimme olleet hänestä monta kertaa hyvinkin huolissamme, mutta silloin asioiden piti olla hyvin.

Makun kännykkä löydettiin Puijon hyppyrimäen huipulta.

Pikkuveljen äkillinen kuolema oli isku vasten Kalliolan kasvoja.

Hän ymmärsi, että itsemurhan tehneen läheinen joutuu käsittelemään paitsi menetystä, myös sen tapaa.

– Se päätös tuli heti, että asiasta pitää puhua sen oikella nimellä, ihan jo meidän itsemme vuoksi, Kalliola sanoo.

Hänen suruunsa sekoittui voimakkaita itsesyytöksiä.

– Pyörittelin sitä, olisinko voinut estää sen, mitä Maku teki.

– Miksi en ollut osannut auttaa häntä? Miksi en ollut ehtinyt käydä hänen luonaan Kuopiossa?

– Miten olisin voinut olla parempi isoveli?

Syytöksiä nousi myös veljen tekoa kohtaan.

– Miksi teit tuollaisen tempun?

Kriisi vei Kalliolan psykoterapiaan. Hän löysi itselleen terapeutin, joka oli tutkinut itsemurhateemaa ja niin ollen tunsi Kalliolan kipua hyvin.

Kalliola sanoo, että pahimmista syytöksistä yli pääseminen kesti vuoden, ehkä kauemminkin.

– Ei tällaisesta toivu koskaan täysin, mutta siitä se lähtee, että löytää armollisuutta ja pystyy antamaan anteeksi itselle ja itsemurhaajalle.

Kalliolalle on hahmottunut, kuinka suuresta epätoivosta hänen pikkuveljensä teko kertoi.

– Opin terapiassa, että itsemurha ei ole kohti jotakin, vaan pois jostakin.

Veljen ratkaisu on tuntunut Kalliolasta samaan aikaan inhimilliseltä ja äärimmäiseltä.

– Maku on monesti unissani. Niissä huudan hänelle, että saatanan idiootti.

– Minun pitää vielä harjoitella anteeksiantoa.

Hautakivessä lukee ytimekkäästi Maku 1979–2000.

Vuonna 2000 Suomessa tehtiin toistatuhatta itsemurhaa. Tuorein tilasto on vuodelta 2016, jolloin tapauksia oli 787 eli noin kaksi päivässä. Itsemurhien määrä on laskenut melko tasaisesti vuodesta 1990, jolloin niitä tehtiin yli 1 500.

Miehet ovat tehneet itsemurhia huomattavasti enemmän kuin naiset. Nuorille miehille se on ollut yleisin kuolinsyy.

Kun Maku tuotiin arkussa Muuramen hautausmaan kappeliin, Kalliola empi pitkään, kävisikö hän katsomassa ruumista. Kalliola meni ja se osoittautui hänelle tärkeäksi kokemukseksi.

– Silloin minulle konkretisoitui se, että ihminen on ensisijaisesti liikettä, eleitä ja ääniä.

Selvimmin Kalliola muistaa pikkuveljensä tuoksun.

– Se tulee aina välillä jostakin, käväisee tuulahduksena tässä...

Mikko Kalliola ei ole varma siitä, onko pikkuveljen poismeno opettanut hänelle jotakin kuolemasta. Siitä Kalliola on varma, että se on kirkastanut hänelle tämän ajan haurasta ainutkertaisuutta.

– Olen tajunnut sen, että pitää keskittyä elämään, olemaan tässä ja nyt, uskaltaa toteuttaa unelmiaan. Me ollaan täällä vaan lainassa.

Kalliolalle itselleen unelmien toteuttaminen on tarkoittanut esimerkiksi yrittäjyyttä. Hän on markkinointiin ja yritysvalmennukseen erikoistuneen Aava & Bangin luova johtaja.

– Pelko pois! Ja mikä on pelon vastakohta? Se on rakkaus. Jos sinulla on ihminen, jota rakastat, älä unohda sanoa sitä hänelle.

– Vietä hänen kanssaan aikaa.

Apua itsetuhoisten ajatusten käsittelemiseksi tarjoavat esimerkiksi valtakunnallinen kriisipuhelin (01019 5202), kriisikeskus Tukinet, Sekasin-chat ja Itsemurhien ehkäisykeskus sekä kriisikeskusverkosto, Jyväskylän seudulla kriisikeskus Mobile (014) 266 7150.