Malli Lola Pähkinämäki pöyhäisee kunnolla: Yhä useampi nainen käyttää vaginaa vallan välineenä

Keski-Suomesta maailmalle lähtenyt malli Lola Pähkinämäki uskaltaa kulkea vastavirtaan. Häntä raivostuttaa suomalainen tasa-arvokeskustelu, joka Pähkinämäen mielestä on näennäistä, pinnallista ja kohdistuu osin vääriin asioihin.

– Toisinaan hävettää olla naissukupuolen edustaja. #Metoo-kampanja paljasti joko todellisen tasa-arvoisuuteni tai nosti esiin sovinistisuuteni. Minua kiinnostaa tasa-arvo, kulttuurimme moderni naissukupolvi ei sitä kuitenkaan edistä. Luomme ongelmia asioista, jotka eivät ole ongelmia. Todelliset ongelmat ovat muualla. Lähi-idässä naisen asema on huolestuttavalla tasolla ja paritusrikokset sekä ihmiskaupalla pyörivä prostituutio on yhä vilkasta Aasiassa ja Venäjällä.

– Vuosia tilannetta naisten keskuudessa seuranneena koen tarpeen avautua asiasta. Totuus on, että yhä useampi nainen sortuu käyttämään vaginaa vallan välineenä. Miksi? Koska se toimii.

Pähkinämäellä on sanomisensa tueksi esimerkkejä.

– Tunsin raivoa ja surua Aku Louhimiehen joutuessa kohun keskelle. Sanomani on selkeä. Naiset, jos ette kestä urallanne samaa kuin mies, ura ei ole teille oikea. Tätä on tasa-arvo, naiseus ei oikeuta erityiskohteluun. Vertauskuvana käytän Tuntematon sotilas -elokuvassa toteutettua miesten valmistelua elokuvaa varten; kylmiä öitä teltassa, hyisen veden ylitystä kerta toisensa jälkeen... Jokainen elokuvan nähnyt tietää, että Louhimies onnistui valmistamaan näyttelijät roolejaan varten upeasti. Valittiko mies? Ei. Mies tuntee valitsemansa polun ja kulkee määränpäähänsä vahvana, nöyränä ja arvokkuutensa säilyttäen. Mutta mitä tekee nainen? Nainen loukkaantuu, itkee, valittaa, ja nostaa kohun. Kun tukka sotketaan ja naamalle syljetään, on häntä kohtaan tehty suurta vääryyttä.

Toisena esimerkkinä Pähkinämäellä on seksuaalinen häirintä työpaikalla.

– Miehet kohtaavat tätä työssään jatkuvasti, ihan siinä missä naisetkin. Ainoa ero on, että nainen kääntää huomion itseensä ja uhriutuu. Nainen pitää seksuaaliseksi häirinnäksi luokiteltavaa käytöstä imartelevana ja jopa yllyttää siihen, niin kauan kunnes siitä koituu hänelle itselleen harmia. Nainen on usein halukas ja viestii miehelle kiinnostustaan. Kun homma menee mönkään tai ei etenekään toivotulla tavalla, niin nostetaan mirri pöydälle. Totuus nyrjäytetään nurinniskoin, heitetään vettä lisää myllyyn ja saadaan lopputulos näyttämään todella pahalta miehen suuntaan. Syntipukki löytyy aina miehestä. Tiedän useamman tapauksen, jossa nainen on tietoisesti edennyt urallaan reittä pitkin. Tiedän myös tapauksen, jossa nainen on kääntänyt asian myöhemmin miestä vastaan. Ei liene vaikeaa arvata, kumpi sai pakata tavaransa.

Mutta ei Lola Pähkinämäki sokea asioille ole.

– Totuuden toinen puoli on, että vääryyttä todella tapahtuu. Tämän vuoksi on entistä tärkeämpää saada asiat asettumaan oikeisiin uomiinsa ja mittasuhteisiin. Todelliset tapaukset hukkuvat turhien tempausten, kostotoimien ja ämmämäisen toiminnan sekaan. Nainen, avaa suusi oikeassa kohtaa ja kerro missä, sinun rajasi kulkevat, jos joku rajojasi loukkaa. Jälkeenpäin on turha ruikuttaa ja käyttää hyväksi ”heikompaa asemaa naisena”, Lola Pähkinämäki sanoo.

Lola Pähkinämäki on nainen, joka on saanut aikoinaan kokea kiusaamista lihavuutensa ja sitä kautta rumuutensa vuoksi. Sen jälkeen nainen aloitti elämäntaparemontin ja on nyt somessa erittäin suosittu mallikaunotar.