Malli, muusikko ja missi samassa persoonassa – Iida Mätinki esiintyy kansainvälisen menestysbändin musavideolla

Helsinkiläinen Iida Mätinki, 22, on harvinaisuus Suomessa. Hän on sekä malli, missi että muusikko. Eikä niin, että hän olisi päätynyt musiikkiin voitettuaan ensin missikisan tai oltuaan malli.

Olet sekä malli, missi että muusikko. Aika harvinainen yhdistelmä. Miten olet tällaiseen kuvioon päätynyt?

– Olen toiminut musiikin parissa nyt jo 17 vuotta. Aluksi harrastusmielessä, mutta myöhemmin siirryin opiskelemaan itselleni ammattia musiikkipedagogina. Olen viihtynyt aina kameran edessä ja Helsinkiin muutettuani aloin tutustua mallin maailmaan ja siitä se sitten lähti askel kerrallaan. Esiintyminen tavalla tai toisella on siis ollut koko elämäni ajan sellainen työ mitä haluan tehdä.

Miten painottaisit mallin ja muusikon osaa juuri nyt elämässäsi?

– Opintoni ovat vuotta vaille valmiit, joten siinä on tällä hetkellä pääpaino. Mallintyöt ovat alkaneet kuitenkin kiinnostaa vuosien aikana yhä enemmän ja enemmän ja huomaankin viimeisen vuoden aikana täyttäneeni kaiken vapaa-aikani kuvauksilla. Jatkossa mallin ja näyttelijän työt kiehtovat, mutta myös musiikkipedagogin ammatin monipuolisuus tarjoaa monia työllistymismahdollisuuksia.

– En kuitenkaan ajattele, että menen vain sitä selkeää ja "helpointa" tietä jatkossa. Olen ihminen, joka tarttuu haasteisiin ja uteliaan luonteeni takia innostun kaikesta uudesta ja teenkin unelmieni eteen töitä. Tuleva siis näyttää, miten töitä alkaa tippua niin muusikon kuin mallintöidenkin saralla. En sulje pois kumpaakaan, eikä ne tällä hetkellä myöskään poissulje toisiaan.

Millaista musiikkia teet?

– Pääinstrumenttina minulla on harmonikka ja sivuinstrumentteina laulu sekä piano. Opintojeni myötä omalla kohdallani instrumenteista on kuitenkin tullut samanarvoisia. Jos nyt halutaan alkaa genrettämään musiikkia, niin sanoisin edustavani kevyttä musiikkia. Olen vuosien aikana saanut elinikäisiä ystäviä ja huikeita kokemuksia erilaisissa proggiksissa. On ollut mieleenpainuvia keikkoja ja levyttämistä. Mutta täytyy myöntää, että myös harmaita hiuksia ja unettomia öitä.

Olet kokeillut myös missikisoja...

– Olin tänä vuonna luonnollisuutta vaalivassa Miss Eloveena -missikilpailussa. Valitettavasti jouduin keskeyttämään finaalikiertueen ja kilpailun terveydentilani takia..

Pitääkö naisen olla kaunis voidakseen nousta musiikin absoluuttiselle huipulle Suomessa?

– Kauneutta määritellään hyvin eri tavoin nykypäivänä. Määrittelen itse kauneuden paljon syvemmin kuin ulkonäöllisesti. Sisäinen kauneus nimittäin kumpuaa ulospäin. Se, että uskallat olla oma itsesi, hyväsydäminen ja kohtelias on hyödyksi alalla kuin alalla. En koe, että sitä kuitenkaan vaaditaan. Musa-alalla näkee kuitenkin kaikenlaisia

Kerro mieleenpainuvin kokemuksesi sekä mallina olemisesta että muusikkona.

– Mallina mieleenpainuvin kokemus oli, kun näyttelin pääroolin kansainvälisen metallibändin Beast In Blackin musiikkivideolla. Muusikkona ei ole vaan yhtä mieleenpainuvinta kokemusta. On ollut upeita keikkoja ja kohtaamisia erilaisten ihmisten kanssa. Erilaiset työpajat muistisairaiden ja erityistä tukea tarvitsevien kanssa ovat kyllä niitä mieleenpainuvimpia, Iida Mätinki sanoo.

Seuraa Iidan uraa: https://iidamatinki.pb.gallery ja https://www.instagram.com/iidamatinki