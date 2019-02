Maltti ja Valtti: Hauskasti vakavasta asiasta – Jerry Mikkelinen ja Jussi Ollilla heittäytyvät rooleihinsa liikennepuistopoliiseina

Homma hanskassa!

Liikenennepuistopoliisit Maltti ja Valtti eli Jerry Mikkelinen ja Jussi Ollilla heittäytyvät rooleihinsa täydellä sydämellä ja yleisö elää pienimmästä suurimpaan mukana. Yhdentoista vuoden jälkeenkään kaksikkoa ei uhkaa akuutti hymyhyytymä. Ollilan tekoparran ja Mikkelisen liisteriviiksien takana muhii jo uusia ideoita koomikkoduon seikkailuiksi.

Pikku Kakkosessa säännöllisesti esiintyvä tv-ruutukaksikko on tullut tunnetuksi erityisesti lasten liikennekasvatukseen liittyvistä tarinoistaan. Mikkelinen ja Ollilla saavat paljon palautetta vanhemmilta ja se on lähes poikkeuksetta positiivista.

– Usein kuullaan, että hienoa, kun puhutte niin tärkeästä asiasta ja vielä hauskasti. Toki me käsittelemme myös terveyteen, hyviin tapoihin, ystävyyteen ja kasvamiseen liittyviä teemoja showssamme.

Valistamisen lisäksi toinen tärkeä elementti kaksikolle on ilo. Niin television tarinoissa kuin live-esiintymisissä tärkeää on saada lapset ja aikuiset viihtymään. Aito, hersyvä nauru on jo saavutus itsessään.

– Olemme lasten- ja nuortenteatterin pitkän linjan tekijöitä. Kun mietimme esityksen sisältöä tiedostamme aina, että yleisönä ovat lapset. Pidämme tarkkaan huolen juttujen sopivuudesta, Mikkelinen korostaa.

Miten Maltti ja Valtti -pari sitten syntyi?

Asiaan vaikuttivat uutiset poliisien määrärahojen vähyydestä, idea wannabe-poliiseista ja pohdinnat hiekkalaatikon reunalla.

Idean isäksi tunnustautuu Mikkelinen, joka näytteli Ahaa-teatterin Tähti on suuttunut -lastennäytelmässä Ollillan kanssa. Kerran Mikkelinen istui Ala-Pispalassa hiekkalaatikolla ja mietti, että liikennepuistopoliisien toljailujen avulla lapsille voisi opettaa tärkeitä asioita liikennesäännöistä ja -asenteista. Hän pyysi Ollilaa kaverikseen ja niin Maltti ja Valtti oli valmiina valloittamaan liikennepuistot ja esiintymislavat.

Maltti ja Valtti työllistävät kaksikon lähes täysin. Vuodessa on 75 live-showta ja monella keikalla on kaksi esiintymistä, joten määrä kipuaa 140:een. Poliisien oma lastenorkesteri Nallekopla kutsuu myös Maltin ja Valtin vierailulle silloin tällöin.

Näyttelijöiden omat lapset ovat suhtautuneet vaihdellen kaksikon elämäntarinaan. Arjessa rooliasut ovat suojanneet liialta tunnistamiselta.

– Kerran olin tyttäreni kanssa Tesoman uimahallissa. Vaikka olin simmarit jalassa, yksi lapsi tunnisti minut, Mikkelinen sanoo.

Käsi sydämellä, miten liikennepuistopoliisit käyttäytyvät itse siviilissä liikenteessä ollessaan?

Molemmat toteavat heti kiinnittävänsä enemmän huomiota liikennekäyttäytymiseen ja puhuvansa omille lapsille turvallisuudesta ja toisten huomioimisesta.

Mikkelinen lisää, että häntä puistopoliisin rooli velvoittaa hyvään liikennekäytökseen. Hän käyttää aina heijastinta pimeällä, autossa turvavyötä ja kiinnittää huomiota autonsa valoihin ja vilkun käyttöön.

Mihin kaksikon tie vie seuraavaksi? Odottaako heitä ehkä filmitähteys ja oma levy?

– Olemme käsikirjoittamassa kokopitkää elokuvaa, jonka työnimi on Maltti ja Valtti – virallisesti sinun. Se etenee hiljalleen, mutta on tulossa.