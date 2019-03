Mansikkaviita jää eläkkeelle, Mansikkaviita jatkaa – hattuperinne Hippoksen jäähallissa jatkuu

Mansikkapipoinen Jukka Mansikkaviita jää kesällä eläkkeelle. Hän teki viimeisen työvuoronsa maanantaina, mutta persoonallinen hattuperinne kilpajäähallissa jatkuu. Jatkaja on ”Mansikan” poika Tatu Mansikkaviita, joka isänsä tapaan on liikuntapaikanhoitaja. Poika käyttää stetsonia.

Isä Mansikkaviita aloitti kaupungin palveluksessa katutyömaalla Myllyjärvellä 1976. Meni vain puolitoista viikkoa, niin liikuntapaikat kutsuivat.

– Oli tullut sairastapaus ja Hippokselta soitettiin, että laittakaa joku nuori mies siirtämään maaleja tekojäälle. Sillä reissulla olen ollut.

Siitä on 43 vuotta.

Vuosien varrella Jukka Mansikkaviita palveli lukuisilla liikuntapaikoilla eri puolilla kaupunkia, sisällä ja ulkona, yhdessä vaiheessa jopa uimavalvojana AaltoAlvarissa. Aikoinaan liikuntapaikanhoitajan työhön kuului myös ajanottoa kilpailuissa.

Suurelle yleisölle Mansikkaviita tuli tutuksi erityisesti kilpajäähallista, joka oli hänen tukikohtansa tämän vuosikymmenen alusta. ”Mansikka” jäänajokoneen ratissa oli JYPin liigaotteluissa se erätaukojen väriläiskä.

– Äiti ja veli ovat teatteriväkeä. Minä esiinnyin suuremmille katsomoille jäähallilla, vähemmin vuorosanoin.

Veljen vaimolta saatu mansikkapipo tuli päähän vuonna 1995 ja vakiintui virka-asuksi.

– Pipo lämmittää. Lisäksi jos kaatuu, ympärillä on pehmeä panta. Ja kun rymyää koneen alla, ekana kattoon ottaa tupsu.

Mansikkaviita halusi tehdä käytännön töitä, eikä istua toimistossa tai tietokoneella. Hän harrastaa vapaa-ajallaan monenlaista liikuntaa ja osaa arvostaa hyvin hoidettuja liikuntapaikkoja. Laadukas jälki oli hänelle työssä kunnia-asia.

– Työtyytyväisyyskyselyissä minua on aina ihmetyttänyt kysymys, että nautitko työstäsi. No, kyllä, mutta en aina, mutta aina olen tehnyt. Mieluummin pitäisi kysyä, onko sinulla korkea työmoraali. On.

Ammattitaitoinen tekijä lainattiin Helsingin Olympiastadionille yleisurheilun MM-kisoihin 2005.

– Ne olivat ne sademyrskykisat.

Mansikkaviita osallistui suorituspaikkojen pystyttämiseen ja purkamiseen. Samaa hän teki Helsingin EM-kisoissa 2012 ja Suomi–Ruotsi-maaotteluissa.

Poika Mansikkaviita aloitti Jyväskylän Liikuntapalveluissa kesätöissä 15-vuotiaana. Tällä vuosikymmenellä hän kouluttautui alalle oppisopimuksella ja sai vakipestin. Kilpajäähallista tuli hänen päätoimipaikkansa vuodenvaihteessa. Tatu Mansikkaviita on käyttänyt stetsonia JYPin liigapeleissä.

– Se on hupia itselle, ja saattaa olla sitä myös katsojille. Siitä tämä vähän alkoi, kun isä hommasi jäänajokoneeseen jouluvalot.