Manuela Bosco teki Tuure Kilpeläisestä onnellisen miehen – Jyväskyläkin tuli uudella tapaa tutuksi

Mahtavaa päästä rymyämään Laten ja Annan kanssa, Tuure Kilpeläinen sanoo.

Late on yhtä kuin Lauri Tähkä ja Anna yhtä kuin Anna Puu. Yhteistapahtuma on Pikkujoulucircus Jyväskylän Paviljongissa 1.12.

– Late ja Anna ovat mun hyviä ystäviä ja meillä on ollut tapana tunkea toistemme lavoille, jos ollaan satuttu samalle keikalle. Saa nähdä mitä Paviljongissa tapahtuu, Kilpeläinen sanoo.

Kilpeläinen oli juuri biisileirillä bändinsä eli Kaihon Karavaanin kanssa. Tekeillä on uudenlaisia ja odottamattomiakin biisejä.

– Mutta me päätettiin bändin kanssa, että tämä on meidän keskinäinen salaisuus. Se saa omat ihan maagiset ulottuvuutensa kun me ei kerrota suunnitelmista mitään, Kilpeläinen sanoo naureskellen.

Vakavasti puhuttaessa hän kertoo, että suunnitteilla on oikeasti tuulettaa vähän tekemisen tapaa ja tuotantoa.

– Jos tekee aina samaa vanhaa, siitä tulee liikaa suorittamista.

Seuraavan levyn julkaisuajankohdasta ei ole tietoa. Ajatuksena on, että levy tehdään kun materiaalia on tarpeeksi.

Jyväskylän keikkaa varten bändi on kaivellut vanhojakin laareja. Luvassa on rakastetumpien hittien ohella vähän vähemmän kuultuja helmiä.

– Me ei haluta tehdä samaa keikkaa, joka vedettiin kesän festareilla.

Kilpeläinen meni kesällä naimisiin Manuela Boscon kanssa. Tuore morsian on tutustuttanut Kilpeläisen syvemminkin vanhaan opiskelukaupunkiinsa, Jyväskylään.

– Me käytiin kerran Manuelan kanssa lenkillä siellä Jyväskylän maisemissa. Katseltiin hänelle tärkeitä vanhoja paikkoja, Kilpeläinen kertoo.

Lenkkeilyn ja perhe-elämän lisäksi pariskunnalla on muitakin yhteissuunnitelmia. Tulossa on vaatemallisto nimeltä BosKil, josta on nähty ensimakua jo Vain elämää -tv-sarjassa Kilpeläisen yllä.

Myös musiikin ja maalaamisen yhdistämistä on tulossa lisää. Ensimmäinen julkinen kokeilu tästä nähtiin Helsingin Superwood-festivaaleilla lokakuussa. Performanssissa Bosco maalasi ja Kilpeläinen loi kokonaisuuteen äänimaiseman.

– Sitä oli hienoa tehdä. Siinä syntyi 20 metriä pitkä maalaus ja minä soitin valmiiksi tekemieni pohjien päälle vähän sellaista meditatiivista ja avaruudellista äänimaisemaa.

Maalaaminen ei ole Kilpeläisellekään täysin vierasta, sillä hän on koulutukseltaan kuvaamataidon opettaja.

Sitä Kilpeläinen ei osaa sanoa, tuleeko Manuela Bosco mukaan Jyväskylän keikalle. Tämä riippuu kuulemma aikatauluista.

Mitä taas tuoreeseen avioliittoon tulee, niin Kilpeläinen sanoo olevansa onnellinen.

– Onhan tämä nyt ollut oikeasti tosi hienoa, Tuure Kilpeläinen sanoo ja hyrisee tyytyväisenä.

Pikkujoulucircus Jyväskylän Paviljongissa 1.12. Esiintyjinä Lauri Tähkä, Anna Puu ja Tuure Kilpeläinen & Kaihon Karavaani.