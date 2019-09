Palkittu viihdeohjelma Yökylässä Maria Veitola jatkuu MTV3-kanavalla. Toimittaja Maria Veitola vierailee muun muassa kirjailija Sofi Oksasen, muusikko Remu Aaltosen, taiteilija Miina Äkkijyrkän ja muusikko Linda Lampeniuksen kotona.

"Rocklegenda Remu puhuu kuin papupata, kunnes hiljenee kuuntelemaan kukkien laulua yhdessä Enkelin kanssa", ohjelman tiedotteessa kerrotaan kyseisestä jaksosta. "Luvassa on keijukaisoopperan käsikirjoittamista, vaahtokylpyjä ja lääkärintarkastus."

Veitolan vierailua Sofi Oksasen luona markkinoidaan hillitymmin: "Maria menee yökylään kirjailija Sofi Oksasen luo. Yökyläilyn aikana tutustutaan kirjailijan arkeen ja puhutaan elämästä." Oksanen varttui Jyväskylässä.

Torstaina 3. lokakuuta alkavalla viidennellä tuotantokaudella nähdään myös muun muassa urheilija Leo-Pekka Tähti, muusikko Pyhimys ja nuorisoidoli Tuure Boelius.

Veitola kertoo tiedotteessa, että joka kerta ovikelloa soittaessaan ja yökylään mennessään hän yrittää kaikin tavoin tyhjentää itsensä ennakkoluuloista ja asenteista.

– Se on välillä yllättävän vaikeaa, mutta kausi kaudelta se käy helpommaksi. Vaikka olemmekin erilaisia, meissä kaikissa on jotain yhteistä: kipuja, herkkyyksiä – jotain mistä huomaa tajuavansa toista.

Veitolan mielestä tässä ajassa on tärkeää pysähtyä kuulemaan muiden mielipiteitä, vaikkei olisikaan asioista samaa mieltä.

– Olisi hienoa, jos ihmiset rupeaisivat harjoittelemaan sitä samaa kaikissa kohtaamisissaan. Se on ollut itselleni suuri oppi ja uskon, että sitä se on myös katsojille. Olen aika ennakkoluuloton ihminen, mutta joskus olen huomannut ajattelevani jostain päähenkilöstä ennakkoluuloisesti. Olen esimerkiksi ajatellut, ettei minulla olisi mitään puhuttavaa jonkun kanssa, enkä olisi ikinä uskonut, että lopulta tykkäänkin jostain ihmisestä. Voi kunpa me kaikki rupeaisimme miettimään arjessamme enemmän niitä asioita, jotka meitä yhdistävät.

Yökylässä Maria Veitola on voittanut kolme Kultaista Venlaa.

Veitola kertoo saaneensa paljon palautetta ja kiitosta siitä, että ohjelman päähenkilöt ovat päässeet näyttämään sen, mitä he oikeasti ovat.

– Taika tapahtuu, kun henkilöt tajuavat, että en ole lähdössä muutaman tunnin jälkeen mihinkään. He ottavat silloin sen tosi, tosi jännittävän askeleen olla vain oma itsensä: luottaa ja rentoutua. Silloin nähdään, mikä se ihminen oikeasti on.