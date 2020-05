Marko Ahosen tärpit: Pyromaani palaa rikospaikalle ruotsalaisessa true crime -sarjassa

Poikkeustila (Yle Radio 1 klo 12.10)

Keväällä 2020 Suomessa eletään poikkeusoloissa koronaviruksen takia. Edellisen kerran samantapainen poikkeustila kohtasi suomalaiset talvisodan alla 1939. Poikkeusajan rajoitukset hankaloittivat silloinkin arkista elämää. Sodan alkaminen muutti tietysti tunnelmat vielä vakavammiksi.

Kolmeosainen sarja Poikkeustila kertoo talvisodan ajan poikkeusoloista Helsingissä ja kansalaisten mielialoista kriisin aikana. Sarjassa haastateltavina ovat historioitsijat Samu Nyström ja Henrik Tala sekä dosentti Tuomas Tepora.

Pyromaani (Yle Teema & Fem klo 20.30)

Poliisi epäili miestä noin 200 tulipalon sytyttämisestä, joista useat luokiteltiin murhapoltoiksi. Poliisi käytti äärimmäisiä keinoja kerätäkseen todisteita epäiltyä vastaan, mutta henkilö tuomittiin vain neljän tulipalon sytyttämisestä.

Toimittaja Nils Bergman tapaa poliiseja, syyttäjiä, toimittajia ja tapauksen tutkimuksen hyvin tuntevia henkilöitä. Yhdessä he kertovat Ruotsin oikeushistorian oudoimmasta kissa ja hiiri -leikistä poliisin ja Ruotsin vaarallisimmaksi murhapolttajaksi kutsutun miehen välillä.

American History X **** (Sub klo 21.00–23.20)

Nyt on henkisesti rankkaa kamaa tarjolla. Derek (fantastinen Edward Norton) on katkera, vihainen ja väkivaltainen rasisti. Kun mies liittyy valkoista ylivaltaa ajavaan ryhmään, kukaan ei ylläty. Vankilassa Derek ryhtyy ajattelemaan tekojaan ja pikkuveljensä ( Edward Furlong) tulevaisuutta.

American History X (1998) jää mieleen ikuisiksi ajoiksi, eikä suinkaan ole miellyttävä katsomiskokemus. Vaan vaikuttava se on. Rasismi tuhoaa myös rasistin, vaikka hän ei sitä itse välttämättä tajuakaan.

Viides valta ** (Hero klo 21.00–23.30)

WikiLeaksin perustaja Julian Assange on toisille sankari, toisille roisto. Elokuvassa Viides valta (Fifth Estate, 2013) häntä esittää aina erinomainen Benedict Cumberbatch. Toivottavasti Cumberbatch jatkossa käyttää kykyjään johonkin tärkeämpään.

Viides valta on silkkaa propagandaa, eikä edes hyvää sellaista. En yhtään hämmästyisi, mikä NSA ja CIA olisivat elokuvan rahoittajia. Assangen epäluotettavuutta korostetaan muun muassa sillä tiedolla, että hän värjää hiuksensa. Ihanko totta? Vähän yritystä siihen mustamaalaukseen.

Toisenlaiset teiniäidit (Ruutu+)

Tosi-tv-sarja Toisenlaiset teiniäidit jatkuu maksullisessa Ruutu+-palvelussa. Uusi jakso ilmestyy nähtäväksi aina maanantaisin. Sarjan äidit saavat vertaistukea toisiltaan sekä psykologi Leea Mattilalta. Sarjaa juontaa Sami Kuronen.

Mukana on kaksitoista nuorta äitiä. Nuorin heistä on 16-vuotias, vanhin 26. Teini-iän ylittäneet äidit odottavat vähintään toista lastaan. Onpa eräs heistä saanut peräti seitsemän lasta kahdeksassa vuodessa. Luvassa on myös yllätystreffejä sekä kaikenlaisia erikoistapahtumia.