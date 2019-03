Matti, 60, on valtakunnan virallinen kylähullu – äänekoskelaismies arvostaa asioita, joita ei saa ostettua ABC:ltä

Matti Hämäläinen tulee jykevän hirsitalon portailla vastaan ja ehdottaa, että syntymäpäivähaastattelu tehdään pihasaunalla. Sehän sopii. Siellä perjantaina 60 vuotta täyttävän Hämäläisen ajatukset tapaavat muutenkin jäsentyä. Siellä ja luonnossa. Aamulla Hämäläinen on käynyt parin tunnin lumikenkäkävelyllä lähimetsässä ennen parin tunnin videopalaveria.

Matkalla saunalle poiketaan pihapiirin puuhamajaan, jossa työn alla on yksi Hämäläisen 20 maamoottorista, joita hän kunnostaa kavereidensa kanssa.

Vieressä kunnostusvuoroa odottaa vanha puskutraktori. Se ei käy, mutta Hämäläisen suu käy senkin edestä.

Hyllyllä komeilevaan Lenin-patsaaseen liittyy tarina koripallovuosilta. Neuvostoliiton aikainen tulli 1980-luvulla ja shamppanja. Leninin ansiosta Matti sai pitää juomansa, kun tulli tulkitsi toveriksi.

Puhuminen tuntuu olevan tälle miehelle luontevaa. Puhumisella mies myös tienaa voita leipänsä päälle. Tällä hetkellä Hämäläistä työllistävät muun muassa Keski-Suomen kylien hallinnoimat Kylähullu kylältä kylälle, jossa hän kiertää esittämässä valtakunnan virallisen kylähullun monodialogia sekä Tuu meille kylään -hanke, jossa mietitään tapoja valjastaa kylien vahvuuksia matkailuun.

Äänekoskella Hämäläinen tunnetaan monesta. Pukkimäellä vanhassa sairaalassa syntynyt poika opiskeli sähköasentajaksi, ja työskenteli muiden muassa tehtailla, Niskasella, Äänekosken energialaitoksella ja Lemminkäisellä asfaltin tekijänä.

Pukkimäestä Hämäläinen muutti Markkamäkeen, perusti perheen ja rakensi kaksi omakotitaloa Rotkolaan.

Koko elämän rinnalla on kulkenut koripallo. Valmentamisen ja seuratyön Huimassa hän aloitti 15-vuotiaana. Mestaruustasolla Hämäläinen pelasi myös Säynätsalon Riennossa 1980-luvun puolivälissä. Harva tietää, että Matti teki SäyRin riveissä 42 pistettä villasukat jalassa.

– Pidän paljon villasukkia. Pelissäkin laitoin joskus villasukat alle ja urheilusukat päälle. Villasukat laitoin äidin mieliksi piiloon, Hämäläinen kertoo.

Hämäläinen asuu hirsitalossa Äänekosken Koiviston kylällä vaimonsa Anne Söderlundin kanssa. Talon hän on tehnyt yhdessä ammattiveistäjien kanssa.

Aikuiset tytöt asuvat perheineen Jyväskylässä, mutta käyvät usein. Lastenlapsia on kolme.

Haave omasta hirsitalosta kyti pitkään. Ensimmäiset hirsikurssit Hämäläinen kävi 1980-luvun alussa. 2006 Hämäläinen suoritti hirsipainotteisen ammattitutkinnon. Näyttötyöt alkoivat muodostaa pihapiiriä, jonka hän oli ostanut vuotta aiemmin. Paikassa viehätti luonnon läheisyys ja suojaisuus. Myös kylän henki vaikutti valintaan.

– Koivisto on hieno paikka. Täällä on jäljellä vielä jotain siitä yhteisöllisyydestä, jota oli lapsena Pukkimäellä ja Säynätsalon korisjoukkueessa, jossa olin ainoa ulkopuolinen ja kaikki muut oman kylän poikia. Sellaista, että yhteisö on isompi kuin yksilö, Hämäläinen sanoo.

Yhteisöllisyys, luonto ja rehellisyys toistuvat usein Hämäläisen puheessa. Matti sanoo olevansa sanojensa mittainen mies.

– Vuonna 1987 tyttöystävän vatsa alkoi kasvaa ja äiti kysyi, että olisko aika mennä avioon. Sanoin, että avioliitto ei vaikuta välittämiseen, rakkauteen tai huolenpitoon millään tavalla. Menen naimisiin, kun täytän 50 vuotta, jos Anne vielä suostuu. Kymmenen vuotta sitten Matti kysyi Annelta äitinsä haudalla, suostuuko tämä. Pari vihittiin Kapeenkoskella Honkaristillä Matin päivänä 24.2.2009.

Hämäläinen ei piittaa titteleistä ja halveksii oman edun tavoittelua. Iän myötä on kirkastunut ajatus siitä, että pitää tehdä asioita, jotka tekevät onnelliseksi.

Myös asioiden tärkeysjärjestys on selventynyt.

– Terveyttä, ystäviä ja rakkautta pitäisi arvostaa enemmän. Niitä ei saa ostettua ABC:ltä.

Kylähulluna hän alleviivaa kiinnittämään huomiota siihen, mitä on eikä siihen, mitä puuttuu.

– Elämästä seitsemäsosa on maanantaita, niistä pitää oppia nauttimaan, Matti Hämäläinen sanoo.