Matti Nykänen palaa kotimäkeensä tuoreella musiikkivideolla: Tähän ei olisi ketään muuta kuin Mattia voinut ottaa, sanoo rap-artisti Mäkki

Tänään julkaistulta Yksi Totuus -räpduon musiikkivideolta voi bongata jyväskyläläisittäin tuttuja maisemia ja maamerkkejä. Mäkin ja DJ Takapotkun muodostama parivaljakko nappasi mäkikotka Matti Nykäsen mukaan kahdeksannelle studiokappaleelleen. Musiikkivideolla ajellaan vesiskoottereilla Jyväsjärvellä, sekä kivutaan Nykäsen nimikkomäelle Laajavuorella.

Yhteistyöidea lähti räpduon sisältä.

– Soitin Matin keikkamyyjälle, josta idea lähti sitten kehittymään. Ollaan ihailtu Mattia ihan pienestä pitäen, ja tämä on sellainen biisi mihin ei ketään muuta kuin Mattia voitu ottaa täyttämään näitä saappaita, Mäkki, eli Gert Kaasik kertoo.

Kappale kantaa nimeä Suomi, ja siinä juhlistetaan isänmaata. Julkaisuajankohta näin itsenäisyyspäivän aattona on tarkkaan mietitty.

– On tärkeä ihannoida sitä paikkaa missä saadaan asua ja elää. Suomi on kaunis maa, ja meidän pitää olla kiitollinen siitä mitä meillä on, Kaasik jatkaa.

Kappale on osa ensi vuoden helmikuussa julkaistavaa Yksi Totuus -räpduon levyä. Katso video alla olevasta linkistä.