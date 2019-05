Mauri Pekkarisen vaalipäällikkö päätti puolisonsa menetettyään elää tätä päivää: "Voi olla, että jos mahdollisuuden jättää käyttämättä, toista mahdollisuutta ei tule"

Karstulan kuutisen vuotta sitten eläköitynyttä kunnanjohtajaa Jukka Hiltusta on ajatteluttanut pelisilmän puute.

– Pelisilmän puute siitä, mitä kunnassa on. Ymmärrys ja hahmottaminen, mistä kunnan rahat tulevat. Tapahtuuko sitä toimeliaisuutta, mistä rahaa tulee.

Hän kaipaa yhteishenkeä oikean kierteen synnyttämiseksi.

– Päättäjien kesken tarvitaan ehkä vahvemmin ajatus, että kun paikkakunnan yrittäjillä menee hyvin, pystyy kehittämään toimintaa, jolla maksetaan palkkaa ihmisille, jotka puolestaan maksavat veroja ja käyttävät palveluita. Näin syntyy kierre.

– Elinvoiman ylläpitäminen ei ole yksinkertaista, mutta onko halua ja kykyä ajatella, mistä elinvoima tulee, hän pohtii.

Pienen paikkakunnan edutkin kannattaa muistaa.

– Kun tunnemme toisemme, asioista on helppo keskustella. Jos se on hyödynnettävissä, se on voimavara, jos taas kateudenpesä, niin siitä ei ole hyötyä.

Hiltunen muistuttaa, että kunnankin on kerättävä rahansa jostain.

– Kuinka monen veronmaksajan verotulot tarvitaankaan yhden työntekijän palkkaamiseksi, hän esittää pohtimisen arvoisen vertailun.

– Valtionosuuksiakin tulee, mutta verotuottopohjaan voi itsekin vaikuttaa.

Hänen mielestään pohjoisen Keski-Suomen kuntarakenne on toiminut.

– Jos alue olisi yhtenä, niin kehitys ei olisi nykyisenkaltaista. Pakkoliitoksella ei synny hyvää. Jos pelimerkit on joskus syöty, niin se on eri asia.

Hiltunen on jättäytynyt virkaan liittyvistä tehtävistä pois, kun jäi eläkkeelle. Eläkepäivien ajasta merkittävän siivun vie Eläkeliitto. Karstulan yhdistyksen puheenjohtaja toimii tänä vuonna myös Eläkeliiton Keski-Suomen piirin puheenjohtajana.

– Haluan näin antaa vähän takaisin, mitä olen työvuosina saanut ja oppinut.

Hänen mukaansa jonkinlainen sote-uudistus tulee.

– Pienituloisen toimeentulomahdollisuuksiin on puututtava.

Apuna voisi käyttää niin verotusta kuin palvelumaksuja.

– Varsinkin yksin asuvan kohdalla tilanne voi olla vaikea, sillä kaikista kuluista ei voi säästää.

Hiltunen näki työssään EU-ohjelmia yhdestä vinkkelistä. Nyt hän katsoo toisesta vinkkelistä, kun liikkuu pitkin ja poikin EU-vaalien tiimoilta Mauri Pekkarisen vaalipäällikkönä. Hän muistuttaa EU:n merkityksestä.

– Meidänkin seudullamme on paljon EU-ohjelmia. Alueiden kehittämispolitiikka on tärkeää. Suomi on paljon muutakin kuin Helsinki, Tampere, Turku ja Oulu.

Miehen eläkepäiviin on mahtunut tummiakin pilviä. Ritva-puoliso menehtyi toissa syksynä vaikean sairauden jälkeen.

– Tiettyjä asioita ei saa takaisin, niitä ei voi muuttaa.

Hiltunen myöntää, että leskeyden myötä voisi olla helppoa jäädä yksin kotiin.

– Surra pitää ja asiaa on käytävä omalla tavalla läpi. Se vaikutti siten, että ajattelen, että kannattaa elää tätä päivää. En suunnittele liikaa, vaan yritän ryhtyä tekemään. Voi olla, että jos mahdollisuuden jättää käyttämättä, toista mahdollisuutta ei tule. On kyse sitten matkasta, Eläkeliiton piirin puheenjohtajuudesta tai EU-ehdokkaan tukiryhmästä.

– Ajattelen niin, että 70 vuotta on korkea ikä, enää ei kannata jäädä odottamaan, Jukka Hiltunen sanoo.