"Meillä oli vähän kreisimpi synnytys" – Jyväskyläläinen perhe sai vauvan yllättäen mummulassa eikä isäkään ehtinyt saada koppia

Jyväskyläläisten Olga ja Juho Kilkin vauvalla oli päässään Keski-Suomen pelastuslaitoksen lahjoittama päähine. Harvat ovat saaneet sellaisen.

– Meillä oli vähän kreisimpi synnytys, äiti kertoi.

Oli eräs maanantai-ilta ja kello noin kymmenen, kun supistukset alkoivat. Kilkit olivat kotonaan Savelassa ja kuulostelivat tilannetta. Yöllä yhden maissa he soittivat Olgan vanhemmille ja pyysivät nämä luokseen hoitamaan perheen esikoista.

Kilkit pohtivat, lähtisivätkö he synnytyssairaalaan heti, vai menisivätkö he vielä odottelemaan Olgan vanhempien tyhjään taloon lähelle Mäki-Mattiin. He valitsivat jälkimmäisen vaihtoehdon.

– Ei ollut vielä sellainen olo, että olisi ollut pakko lähteä sairaalaan, Olga kertoi.

Tukea päätökseensä he saivat puhelimitse doulaltaan, jonka oli määrä tulla aikanaan heidän mukaansa synnytyssaliin.

Lastensa mummulassa Olga meni kylpyammeeseen. Alle puoli tuntia sen jälkeen supistukset iskivät rajumpina.

Kilkit soittivat doulalle ja keskustelivat sairaalaan lähtemisestä. Puhelun aikana tunnelma kuitenkin muuttui arvaamattoman nopeasti toisenlaiseksi.

– Olgaa alkoi ponnistuttaa, ja sitten vauvan pää oikeastaan näkyi jo, isä kertoi.

Yhdessä todettiin, että enää on turha yrittää ehtiä sairaalaan. Doula kehotti ottamaan rauhallisesti ja soittamaan hätänumeroon. Kilkit puhuivat pian kahta puhelua rinnakkain. Eikä aikaakaan, kun he saivat tytön. Kylpyammeessa.

– Kaikki tapahtui tosi nopeasti. Ponnistuksia oli ehkä vain viisi. Mun tehtävä oli ottaa koppi, mutta en saanut, vaan veteen molskahti, isä kertoi synnytyksestä.

Vanhemmat nostivat vauvan syliinsä ja kuulivat tämän ensirääkäisyn. Keski-Suomen pelastuslaitokselta saapui paikalle ensihoitoyksikkö muutamassa minuutissa.

Kilkkien matka jatkui sairaalaan rutiinitutkimuksiin. Niissä todettiin, että kaikki oli kunnossa.

Synnytyksestä jäi vanhemmille hyvät, "suorastaan upeat" muistot.

– Olimme valmistautuneet synnytykseen hyvin, ja toiveeni synnyttää mahdollisimman rauhassa omaa kehoa kuunnellen toteutui yllättävän hyvin, vaikka aika odottamattomilla puitteilla, äiti sanoi.

Hän tunsi kaikkien käänteiden keskellä olonsa varmaksi.

– Mä vaan suorastaan heittäydyin siihen, enkä osannut edes jännittää tai pelätä. Synnytys oli tosi sujuva, eikä mitään ongelmia ollut, joten eipä siinä tarvittu ulkopuolisia. Hyvin meni, mutta okei en mä tätä, suunnittelematonta kotisynnytystä, oikein voi suositellakaan!