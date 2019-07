Meillä on jo 20,42 euroa – Keskisuomalaisen työporukka kerää vuoden ajan rahaa maasta ja lähtee matkalle

Toiveet reissuun pääsemisestä ovat korkealla. Meillä on koossa jo 20,42 euroa.

Homman nimi on se, että keräämme Keskisuomalaisen Tänään-osaston työporukalla tämän vuoden ajan rahaa maasta. Kertyneellä summalla teemme ensi vuoden alussa jonkin matkan.

Viimeisin löytö oli viiden euron seteli Muuramen kauppakeskuksen pihalta 1. heinäkuuta. Sen jälkeen on ollut hiljaista.

Läjässämme on kaksi seteliä ja 28 kolikkoa. Voi kunpa isompia rahoja löytyisi yhtä paljon kuin on löytynyt pikkuhiluja. Suurin yksittäinen raha edelleen on Tampereelta löytynyt kympin seteli.

Tästä vuodesta on nyt kulunut noin 7/12, joten olemme 35 euron vuosivauhdissa. Minkähänlaisen matkan sen suuruusluokan summalla tekisi muutaman hengen työporukka? Vinkkejä otetaan vastaan sähköpostiosoitteeseen tanaan@keskisuomalainen.fi.