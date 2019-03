Merkilliset tavarat sekä mummolasta ja kirppareilta löytyneet aarteet ovat sisustuksen kulmakiviä – katso kuvat Riinan ja Markuksen hartaudella laitetusta kodista

Riina Vauhkosella on niin varma sisustusmaku, että hän pystyy nopeasti päättämään, mitkä esineet tai mööpelit lähtevät hänen ­mukaansa.

Ahkerasti rompetoreja, kirppareita ja antiikkimarkkinoita koluavan Vauhkosen metsästysvaisto on jo niin kehittynyt, että hänellä on esimerkiksi Iisalmen Rompepäivillä tuttu myyjä, jonka luokse hän marssii joka vuosi suorilta heti tapahtuman alkaessa.

Mikä hämmästyttävää, myyjä kaivaa joka vuosi toinen toistaan houkuttavampia vanhoja tavaroita myyntiin.

– Siellä tulee ihan hätä osoitella, että ostan tuon, tuon ja tuon, Vauhkonen sanoo ja nauraa päättäväisille otteilleen.

Tässä raikkaassa mutta rustiikkisilla tavaroilla maustetussa kodissa arvostetaan myös suvussa kulkeneita kalusteita. Markus Karttunen toi mummolastaan niin kiikkutuolia, säilytysarkkua kuin penkkiäkin. Kaksi ensin mainittua odottavat varastossa tulevaisuudessa häämöttävää isompaa kotia, mutta 1800-luvulta peräisin oleva pitkä penkki palvelee eteisessä istuimena, johon on helppo istahtaa kenkiä pukemaan.

Penkki on palvellut aikoinaan muun muassa luokkien valmistuksessa ja höyläpenkkinä.

Vanha konsti on moneen kertaan todettu paremmaksi kuin pussillinen uusia. Näin kävi myös keittiön saareketta suunnitellessa.

Pariskunta ei löytänyt sopivaa pöytää keittiöön ja kartoitti jo puuseppien tilaustuotantoakin hintoineen.

Lopulta Karttunen keksi lähteä viimeisenä keinonaan etsintäkierrokselle mummolaansa. Sieltä löytyikin heti ratkaisu. Ukilla oli oman metsän puista sahattuja lankkuja, jotka olivat ehtineet levätä kymmeniä vuosia niillä sijoillaan. Niistä Karttunen teki pöydän, ja lopputulos on kovasti molempien mieleen.

– Pöydän ääressä on mieluisin paikkani kotona. Teen siinä töitäkin toisinaan, Karttunen kertoo.

Kiitos alakerrassa olevan yhteisen työskentelytilan, monenlaisia projekteja on ollut helppo toteuttaa sotkematta paikkoja kodin sisällä.

Nuorenparin kodin sisustus on kaiken kaikkiaan merkityksellisillä tavaroilla rakennettu, ja se antaa salaperäisiä vihjeitä. It started with a swipe -juliste kertoo, että viime kesänä avioitunut pariskunta on tavannut toisensa Tinderissä, ja Uuden-Seelannin kartta kertoo parin häämatkakohteesta.

Kun kysyy sisustuksen askelmerkeistä, Markus Karttunen tietää heti vastauksen.

– Meidän näköinen, hän sanoo ja hymyilee.

Seuraava omannäköinen projekti häämöttää jo mielessä, sillä saksanseisojapentu Huldan hankkinut pariskunta haaveilee talon rakentamisesta.

Luonnonläheinen sijainti on kahden lintumetsästäjän taloudessa avaintekijä, joten tonttia syynätään myös kaava-alueen ulkopuolelta. Tällä hetkellä sopivia alueita on kartoitettu autolla ajellen.

– Tontteja on yllättävän vähän julkisesti tarjolla. Olemme miettineet, että ehkä tonttia voisi käydä itsekin tiedustelemassa, jos oikein mukava paikka löytyy.

Kunhan talo aikanaan nousee, tuore aviopari aikoo toteuttaa itse kodin sisäpuoliset työt. Projektinhallinnasta heillä on tuore kokemus omien häiden valmistelun ajoilta.

– Minä huutelin lukuja ja Markus piti tarkkaa Excel-kirjanpitoa, Riina Vauhkonen kertoo.

Rakenna ja asu -messuille pariskunta suuntasi mielessä ennalta pohdittuihin ongelmiin saatavien ratkaisujen kera. Kiinnostavana talomallina he pitivät etenkin Latoa, joka istuu esimerkiksi peltomaisemaan.

– Joko mustana tai niin, että se harmaantuu ajan kanssa – kuten ladotkin, Karttuset pohtivat.