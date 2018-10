Mestari pelimannien huolet: Mistä nuoret ja talkooväki?

Tässä jutussa esitellään kaksi maineikasta pelimannimiestä: palokkalainen Erkki Hiekkavirta, 77 ja Viitasaaren Kymönkoskella asuva Matti Paananen, 84. Heidät kummatkin on valittu maakunnan mestaripelimanneiksi, Hiekkavirta vuonna 2011 ja Paananen tänä vuonna. Arvonimen myöntää Kansanmusiikki-instituutti vuosittain Kaustisen kansanmusiikkijuhlilla.

Hiekkavirta sai tänä vuonna myös Kansanmusiikkiliiton nimeämän oltermannin arvon. Se on elinikäinen maakunnallinen arvonimi, joka myönnetään musiikin taitajalle ja perinteen säilyttäjälle.

Oltermannin tunnustus tuli Kansanmusiikkiliiton hyväksi tehdystä työstä sekä muun muassa 30 vuotta jatkuneesta vapaaehtoistyöstä kansanmusiikkiryhmien järjestämiseksi lapsille ja nuorille. Hän ja edesmennyt tyttärensä Mari Hiekkavirta ohjasivat pikkupelimanniryhmiä, joissa kävi satoja lapsia.

– Oli ilo nähdä lahjakkaita lapsia ja sitä, miten musiikkiharrastus jatkui joidenkin kohdalla Sibelius-Akatemian kansanmusiikkikoulutukseen ja aina ammatiksi asti.

Hiekkavirta teki yhteistyötä myös Jyväskylän musiikkiopiston ja kansalaisopiston kanssa, joissa järjestettiin niin ikään pelimanniopetusta ja yhteissoittoja.

Toinen pitkä talkootyösarka Hiekkavirralla on ollut Palokan Pelimannitalo. 2000-luvun alussa Hiekkavirta ja kymmeniä muita talkoolaisia remontoivat seurakunnan vanhan viljamakasiiniin juhla- ja tapahtumataloksi ja Kansanmusiikkiyhdistyksen toiminnan keskukseksi. 161-vuotiaan talon yläkerrassa sijaitsee edesmenneen Kari Dahlblomin työn tuloksena Suomen Kantelemuseo.

Hiekkavirta haluaisi seuraavaksi jatkaa edellisen oltermannin, Voitto Mäkelän, työtä kansanmusiikin kerääjänä.

– Läheskään kaikkia maakunnan pelimannien sävellyksiä ei ole koottu yhteen. Ehkä jopa tuhansia nuotteja on vielä tallentamatta. Saattaa vaan ikä tulla vastaan eikä oma kapasiteetti riitä, Hiekkavirta sanoo ja toivoo, että päättäjät arvostaisivat yhdistyksen talkooväen tekemää, kulttuurihistoriallisesti merkittävää työtä.

– Nyt tarvittaisiin myös lisää talkooväkeä ja erityisesti nuorta porukkaa vetämään Pelimannitalon ja koko yhdistyksen toimintaa, Erkki Hiekkavirta toteaa.

Matti Paananen on itseoppinut viulistipelimanni. Ensimmäisen viulun tapaisen hän rakensi itselleen pikkupoikana paperinarusta ja hevosenhännän jouhista pingottaen ne lautojen päälle kaareksi.

– Jotenkin se pörisi ja pientä poikaa innosti, kun sellaiset äänet sai aikaiseksi.

Isoveljellään oli ihan oikea viulu nostettuna pirtin seinälle, jotta pienemmät sisarukset eivät siihen ylettyisi. Mutta kun isoveli ei ollut paikalla, Matti-poika kipaisi seisomaan penkille ja nappasi viulun.

– Herran tähden mitä ääniä siitä syntyi, pieni poika ihmetteli.

Matti Paanasen musikaalisuus huomattiin myös koulussa.

– Meidän luokassa oli kaksi hyvää laulajaa, ja opettaja sanoi, että Irma saa kympin ja Matti kirkkaan kympin.

Metsurina, sahatyömiehenä, maanviljelijänä ja kauppiaana työskennellyt Paananen on soittanut viulua ja pelimannisäveliä koko elämänsä. Soitto on pitänyt mielen nuorekkaana, ja urheilu fysiikan kunnossa.

– Onneksi jaksan vielä soittaa.

Paanasta on kiitetty muun muassa runsaasta sävelmävalikoimasta ja taitavasta viulunkäsittelystä. Erikoisuutena on soittoasento, sillä hän soittaa viulua rinnalta eikä leuan alta. Mestaripelimannitunnustuksessa mainitaan, että hänen soittonsa edustaa Viitasaaren paikallisperinnettä. Tyypillistä hänen soitolleen on iloinen ja räiskyvä ote.

Paananen on myös niin sanottu luomupelimanni ja on saanut Saarijärven Luomusoiton tunnustuksen. Hän on saanut myös Antin Maljan Antti Vesterisen Muistosoitossa.