Miehinen Uimaseura-Simföreningen kokoontuu joka keskiviikkoaamu harjoituksiin Jyväskylässä – uusia jäseniä otetaan harvoin ja harkitusti

Jyväskylän uimahallissa keskiviikkoisin kokoontuva Uimaseura-Simföreningen ei ole salaseura, mutta vähintäänkin sisäänlämpiävä. Uusia jäseniä otetaan harvoin ja harkitusti. Naisia ei oteta lainkaan, sillä kyseessä on miesten uimaseura. Tasa-arvokiistoja ei ole syntynyt, sillä kukaan nainen ei tiettävästi koskaan ole varsinaiseksi jäseneksi halunnutkaan.

– Naiset ovat kannatusjäseniä. Erityisesti vaalimme tiedottamista ennen uimaseuran reissuja jäsenten kotien ja uimaseuran välillä, jyväskyläläinen Juha Käyhkö kertoo.

Hän on ollut mukana alusta asti eli vuodesta 1995. Seuran taru ulottuu kuitenkin jo kauemmas, aina vuoteen 1987 asti. Silloin seuran primus motor Ismo Permikangas opiskeli ja asui vielä Lahdessa.

– Uimahallin käyttö alkoi, kun minulla ei ollut suihkua ollenkaan. Kävin suihkussa uimahallilla. Pihi mies kun olen, ajattelin, että kun tästä kerran maksetaan, niin uidaan sitten samalla, hän muistelee.

Rakennusalan opettajana nykyisin työskentelevä Permikangas jatkoi aamu-uinteja Jyväskylässä. Kaverikseen hän houkutteli Juha Käyhkön ja muuramelaisen Mikael Juujärven.

– Meillä uimahallikäynnit olivat jääneet lähinnä koulun pariin liikuntatuntikäyntiin. Ismo opetti meidätkin uimaan, Käyhkö sanoo.

Aamu-uintirinkiin alkoi tulla lisää väkeä, kaikki melko onnettomia uimataidoiltaan. Mutta ennemmin tai myöhemmin jokainen suorittaa uimamerkin.

– Meillä on uintitakuu: kaikki oppivat uimaan, Permikangas sanoo.

Hänestä tuli itseoikeutetusti uimaseuran kansleri, rehtori ja uimaopettaja. Myös Juujärvi toimii opettajana, sillä hän on kehittynyt taidoiltaan 23 vuodessa huimasti.

Koska kyseessä on uimaseura, pääasia on uinti. Keskiviikkoaamuisin jäsenten on syytä olla paikalla, sillä poissaoloja ei katsota hyvällä.

– Ihmiset sanovat usein, että joku asia ei käy. On muuta menoa. Jokaisen jäsenen on järjestettävä menonsa niin, että keskiviikkoaamu käy. Esimerkiksi minä en ota käräjäistuntoa keskiviikkoaamuihin, sillä se ei käy. Kalenterissa lukee uimaseura, lakimiehenä ja asianajajana työskentelevä Juujärvi sanoo.

Altaalle mennään hieman ennen seitsemää. Puolen tunnin uimisen jälkeen kokoonnutaan suljettuna olevaan kahvioon, jossa juodaan eväskahvit. Viimeistään silloin kaikkien on ehdittävä paikalle.

– Uintisuoritukseksi hyväksytään hätätilanteessa se, että käy pesemässä kasvot lavuaarissa, sitten voi tulla kahville, Käyhkö kertoo.

Kahvitusvuoro on kiertävä, mutta puurovastuu on langennut pysyvästi jäsen Petteri Karjalaiselle. Hänellä on näet aromipesä, tuo vuosituhannen vaihteessa television ostoskanavalla myyty suosittu, polypropeenista valmistettu haudutusastia.

Uimaseuralla on muitakin kirjoittamattomia sääntöjä kuin läsnäolopakko. Uusinta jäsentä kutsutaan oppilaaksi siihen asti kunnes hän suorittaa uimamerkin tai saa jonkun muun nimen. Seurasta eroaminen onnistuu, mutta ei ilman seuraamuksia.

– Jos joku meinaa häipyä, toimitaan kuten moottoripyöräkerhossa. Pitää tuoda varusteet meille eli uimahousut ja -lasit, Permikangas sanoo.

Oikeasti näin ankaria ei olla. Eräskin Löppönen on ollut poissa aamu-uinneilta jo puolitoista vuotta, mutta paluu altaille on yhä mahdollinen ja toivottu.

Uimaseuran aktiviteetteihin kuuluu myös matkustelu. Ulkomailla on käyty Unkarissa ja Tshekissä asti. Matkaan miehet lähtevät ainoastaan uimakassi matkatavaranaan. Kassin perussisältöä täydennetään hammasharjalla. Matkakohteet valitaan niin, että siellä pystyy uimaan, eikä matkan kokonaiskustannus saa olla enempää kuin kolme lapsilisää.

Myös kotimaassa reissataan, esimerkiksi Tampereella, joka tunnetaan useista julkisista saunoistaan. Siihen liittyen kansleri-rehtori haluaa sanoa pari painavaa sanaa koko uimaseuran puolesta:

– Jyväskylässä ei ole yhtään yleistä saunaa, vaikka Keski-Suomi on julistautunut maailman saunamaakunnaksi. Kehotamme kaupungin johtoa käymään Tampereella tutustumassa saunoihin ja puuttumaan asiaan, Ismo Permikangas jyrähtää.

