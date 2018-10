Mies, mene valokuvaan! Jyväskyläläisen kampanjan tuotot lahjoitetaan eturauhas- ja kivessyöpätutkimukseen – "Näytetään, että jokainen meistä on komea"

Jyväskyläläinen valokuvaaja Riku Keränen on pannut pystyyn kampanjan, jolla kerää rahaa eturauhas- ja kivessyöpätutkimuksen hyväksi. Keränen ottaa miehistä ilmaiseksi valokuvia, ja kuvattavat maksavat haluamansa summan syöpäsäätiön Pelasta miehet -keräykseen. Rahat menevät sinne lyhentämättömänä ja keräyksen tuottoa voi seurata netissä.

– Haasteen tarkoituksena on rohkaista tavallisia miehiä tulemaan kuvattavaksi. Näytetään, että jokainen meistä on komea! Haaste ei katso ikää, kokoa tai ulkonäköä. Kuvien tyyli on vapaa ja suunnittelutyö tehdään yhdessä, Keränen kertoo.

Kuvat tulevat Instagramiin ja ne löytyvät haulla rikephotography. Jokainen kuvattava saa kuvansa myös itselleen omaan käyttöönsä.

Keränen ottaa valokuvat kotistudiossaan. Idean hän keksi, kun mietti mielekästä tekemistään itselleen sairausloman ajaksi. Nilkka murtui ja jalassa oleva kipsi haittaa liikkumista.

– Luultavasti saan kipsin pian pois ja sitten kuvia voidaan tarvittaessa ottaa muuallakin kuin studiossa.

Jos haluat osallistua kampanjaan ja mennä valokuvaan, Riku Keräseen saa yhteyden sähköpostilla keranen.riku87@gmail.com tai puhelimella 0406267723.

Keräyksen karttumista voi seurata täällä: www.oma.syopasaatio.fi/9513.