Mikke Valkonen, 23, painoi niin paljon, että kuntosalin vaaka näytti erroria – nyt ihmisen verran kiloja karistanut mies valmistuu ammattikoulusta ja aikoo personal traineriksi

Mikke Valkonen on juuri valmistumassa Jyväskylän ammattikoulu Gradiasta autokorinkorjaajaksi. Se ei ehkä itsessään kuulosta lehtijutun arvoiselta seikalta, mutta tärkeämpää onkin tarina, joka kertoo miten tähän pisteeseen on päästy. Tämä piste on seitsemänkymmentä kiloa kevyempi elämä.

23-vuotias Valkonen kertoo olleensa todella isokokoinen jo syntymästä saakka. Hän toteaa, että ei ollut koskaan tiennyt, mitä oli olla normaalipainoinen. Ylimmillään Valkonen arvioi painonsa olleen 200 kiloa. 193-senttinen mies on omien sanojensa mukaan ollut Jyväskylässä ikäluokkansa keskuudessa tunnettu ensin suuresta koostaan ja nyt suuresta painonpudouksestaan.

– Sairaalloinen ylipaino vaikutti koko elämään. Noin 18-vuotiaana aloin ensimmäistä kertaa miettiä, että ei tämä varmaan kovin normaalia ole.

Peruskoulun jälkeen Valkonen haki autoalalle, mutta opiskelupaikka jäi saamatta. Valkonen "joutui" toiseen vaihtoehtoonsa, konemetallipuolelle. Siellä hän viihtyi alle kaksi vuotta, kunnes huomasi ettei se ole hänen juttunsa. Sen jälkeen Valkonen pääsi kuin pääsikin ammattistartin kautta haluamalleen autoalalle. Pian motivaatio opiskeluun alkoi taas hiipua – osaksi sairaalloisen ylipainon aiheuttamien oireiden takia, joita Valkonen alkoi nyt huomata ensimmäistä kertaa.

– Keskeytin ammattistartin puolen vuoden jälkeen. Olin silloin 18-vuotias ja mietin, että tässä on nyt jo kolmisen vuotta elämää mennyt hukkaan. Laitoin sitten ihan huvikseni taas yhteishaussa autopuolelle paperit menemään.

Elokuun lopussa 2015 tuli tieto, että Valkonen oltiin hyväksytty opiskelemaan autokorinkorjaajan tutkintoa.

– Ensimmäinen ongelma oli se, että olin silloin kokoa 8–9 XL, ja minulle jouduttiin erikseen tilaamaan kalliit työvaatteet. Jo 16-vuotiaana konemetallilla minulle tehtiin rättikässän puolella kahdesta työhaalarista yksi iso haalari mittatilaustyönä.

Hyvin menneen ensimmäisen opiskeluvuoden jälkeen opiskelut alkoivat taas takkuilla samaa tahtia huononevan terveyden kanssa.

– Toisen opiskeluvuoden puolivälissä tein päätöksen olla juomatta kaloreita ja syömättä mitään roskaruokaa. Puolen vuoden jälkeen vaaka näytti ensimmäistä kertaa muutakin kuin erroria. Painoni oli tuolloin 185 kiloa.

Seuraavana kesänä harvoin alkoholia juova mies päätyi erään kerran juhlimaan koko yöksi. Seuraavana aamuna alkaneet sydämen rytmihäiriöt olivat käännekohta Valkosen koko elämässä.

– Pumppu alkoi yhtäkkiä lyömään hassusti, koko ajan kuin ohi tahdin. Ontto rytmin poukkoilu jatkui useita tunteja. Muistan olleeni silloin äärimmäisen vihainen. Mietin, että nytkö pitää parikymppisenä krapulassa pumpun levitä siihen, että olen niin läski.

Muutaman kuukauden päästä tuosta aamusta Valkonen osti treeniohjelman. Ohjelman aikana Valkonen laihtui noin kilon per viikko. Joulukuun 2017 lopussa paino pyöri 170 kilossa. Helmikuussa Valkonen löysi pätkäpaaston. Sille tielle mies on myös jäänyt. Valkonen noudattaa 20:4 -kaavaa, eli on syömättä 20 tuntia vuorokaudesta joka päivä.

– Halusin löytää keinon pudottaa tehokkaasti painoa, samalla minimoiden lihasten menettämisen. Tutkin pätkäpaastoamista perinpohjaisesti, koska en halunnut yllättyä mistään.

Pätkäpaastoamisen aikana painonpudotuksen tahti on ollut noin kahdesta neljään kiloa viikossa. Nykyään Valkonen painaa noin 130 kiloa. Alimmillaan lukema on käynyt 120 kilossa.

Painon kerääntymiselle Valkonen tai kukaan muukaan ei ole koskaan löytänyt selkeää syytä. Hän kertoo, että kotona esimerkiksi syötiin aina normaalia kotiruokaa.

– Terveydenhuollossakin ajateltiin aina, että syy painoon on pakko löytyä äidin tarjoiluista. Se oli jopa loukkaavaa, kun mitään vikaa kodin ruuissa ei koskaan ollut.

Ammattiin valmistumisen jälkeen Valkosella on palava halu ryhtyä personal traineriksi.

– Aika moni varmaan tulisi mieluusti minun asiakkaakseni ja luokseni kertomaan, miten ylimääräinen paino rajoittaa elämää. Ihmiset myös pystyisivät olemaan rennommin kanssani, koska olen todennäköisesti painanut enemmän kuin he, ja pystyin itsekin painonpudotukseen.