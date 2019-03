Miksi vain luonnollinen kauneus on hyväksyttyä, kauneusyrittäjä Tiina Jylhä kysyy – Jyväskylässäkin kohotetaan rintoja ja muotoillaan häpyhuulia

Kauneusyrittäjä ja mediajulkkis Tiina Jylhän mielestä kauneutta ei pitäisi arvioida sen mukaan, onko se luonnollista vai kauneuskirurgian aikaansaamaa.

– Esimerkiksi kun media on hehkuttanut jotakin naista maailman kauneimmaksi ja sitten löydetään nuoruuden kuvia ja spekuloidaan, mitä toimenpiteitä hänelle on tehty, hän ei sitten olekaan enää kaunis. Miksi luonnonkauneus on hyväksyttyä mutta kauneusoperaatioiden avulla saatu kauneus ei, hän kysyy.

Jylhän Look -kauneusklinikka on toiminut 28 vuotta. Plastiikkakirurgisia leikkauksia yritys tekee Tallinnan lisäksi Kreikan Thessalonikissa ja Larissassa sekä Bangkokissa. Jyväskylässä yritys on toiminut Susanna Roinen Glow'n kauneuskeskuksen tiloissa reilut kaksi vuotta sitten. Voionmaankadulla tehdään perinteisten kauneushoitolapalveluiden lisäksi pieniä, veitsettömiä hoitoja ja toimenpiteitä, kuten täyteaineiden injektointeja, botox-hoitoja sekä muita ihoa kiinteyttäviä ja kirkastavia toimenpiteitä. Jyväskylän The Look on ketjun kahdeksas toimipiste.

Jylhän mukaan keskisuomalaisissa kauneusleikkausasiakkaista on erityisesti synnyttäneitä, keski-ikäisiä naisia.

Rintoja kohotetaan niiden menetettyä elastisuuttaan imetyksen, painonvaihteluiden ja ikääntymisen seurauksena. Rintojen kohotusleikkausten lisäksi tehdään vatsanpeitteiden korjauksia useita raskauksia läpikäyneille.

Myös häpyhuulten muotoilut ovat tavallisimpia synnyttäneillä naisilla. Sen sijaan Look Clinic ei tee peräaukon valkaisuja, joista on kohistu Yhdysvalloissa.

Kasvokirurgiassa tavallisimpia ovat keski-ikäisten kasvonkohotukset ja luomileikkaukset, joilla korjataan kasvojen elastisuuden vähenemisestä seuraavaa alakuloista ilmettä.

Miesten osuus asiakkaista kasvussa

Kauneusyrittäjän mukaan suomalaiset ja virolaiset naiset suosivat rintojen suurennusleikkauksissa yleensä maltillista ja luonnollista lopputulosta. Monet ruotsalaisnaiset suosivat rintaimplanteissa näyttävämpää kokoa.

Jylhä sanoo, että miesten osuus plastiikkakirurgia-asiakkaista on noussut valtavasti.

Miehille tehdään luomileikkauksia, rasvaimuja sekä hiusistukkeita, jotka ovat lisääntyneet eniten.

– Vaikka meidän naisten mielestä miehen kaljuuntuminen ei haittaa, on se monelle miehelle todella arka paikka, sanoo Jylhä.

Kauneusleikkaukset ovat Jylhän mukaan entistä hyväksytympiä.

– Mitä enemmän niitä tehdään, sitä tutummaksi ne tulevat. Jokaisen tuttavapiirissä alkaa olla joku, jolle on tehty toimenpide. Luulen, että naiset puhuvat leikkauksista avoimesti ystävien kesken, mutta ulkopuolisille ei haluta kertoa vaan uskotellaan, että on hyvin säilynyt, Tiina Jylhä pohtii.

Hän muistuttaa, että usein plastiikkakirurgisen toimenpiteen valinnut on joutunut kärsimään ulkonäkönsä takia.

– Ulkopuolinen ei voi tietää mitä kaikkea on taustalla. Nuorta naista on ensin kiusattu hänen rinnattomuudestaan ja sitten kun hän suurennuttaa rintansa, naista syytetään turhamaisuudesta!