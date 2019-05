Miltä kuulostaa levy, joka on äänitetty 1500 metriä maan pinnan alla?

Suomenkiertueen muun muassa liftaamalla toteuttanut Toivo Susi julkaisi maaliskuussa lp:n uuden yhtyeensä #74100 kanssa.

– Olen tehnyt aiemmin laulunkirjoittaja-levyjä joko yksin tai bändin kanssa. Tämä on nyt selkeästi rokkibändilevy.

Siltä se myös kuulostaa.

Susi sanoo tietyntyyppisten laulujen vaativan tietyntyyppisen toteutustavan. Osa biiseistä on myös syntynyt yhteistyönä bändin kitaristi Tomi Riipisen kanssa ja levyllä on bändiläisten mukanaan tuomaa soundia.

Bändin nimi johtuu Iisalmen postinumerosta, sillä valtaosa bändiläisistä on sieltä kotoisin. Nokialla syntynyt Susi puolestaan on asunut jo pitkään Jyväskylässä.

Iisalmen postinumero viittaa myös musiikkityyliin.

– Iisalmen rockissa on oma erityinen soundinsa ja sillä on ollut vaikutuksensa suomalaiseen kitaramusiikkiin. En tiedä johtuuko se siitä, että paikka on vähän eristäytynyt muusta Suomesta, mutta sieltä tulee tosi juurevaa rokkisoitantaa, Susi sanoo.

Susi puhuu tehokkaammasta ja isommasta ilmaisusta ja paluusta juurille.

– Me päästiin bändin kanssa takaisin sinne, missä musiikin tekemisen pitäisikin olla eli pois suorittamiskeskeisestä soittamisesta ja takaisin flow-tilaan.

Nilviäiset-levy äänitettiin useassa paikassa. Hurjimmillaan 1500 metriä maan pinnan alla Pyhäsalmen kaivoksessa. Euroopan syvimpään kaivokseen pääsy vaati pikkuisen järjestelyjä, mutta Susi sanoo paikan tuoneen musiikkiin hienosti tunnelmaa, joka ikään kuin ryömii ihon alle.

– Esimerkiksi Kone-kappaleen alussa kuulee, miltä kuulostaa, kun rumpuja soitetaan 6–7 metriä korkeassa ja pienen K-kaupan kokoisessa kaivoksen hissikuilussa. Sehän kaikuu monta minuuttia siellä.

Kaivoksessa syntyneitä soundeja olisi voinut tuottaa myös äänityssoftalla, mutta perinteinen tekotapa, joskin hyvin epäperinteikkäässä äänityspaikassa, tuntui hyvältä.

– Siellä sitä tunsi olevansa onnettoman pieni.

Levyllä on maailmankatsomuksellinen teemansa.

– En halua nillittää mistään muovipilleistä, mutta yritän kirjoittaa biiseihin sisään ajatuksellisiakin juttuja. En halua saarnata mitään elämisen mallia kenellekään, mutta jollakin tavalla pyrin itsekin ymmärtämään, että oisko meillä jotain tsäänssiä olla täällä vielä seuraavankin sukupolven ajan.

Kantaaottavuutta on siinäkin, että Susi kehottaa kuuntelemaan levyn netin musiikkipalvelujen sijaan vanhaan tyyliin lp:nä.

– Levy-yhtiöiden julkaisemat luvut kertovat, että musiikkia kuunnellaan entistä enemmän, mutta mitä ihmiset kuuntelevat ja miten, on sitten ihan toinen juttu. Moni tuntuu kuuntelevan musiikkia vain siksi, että sillä suljetaan yksi aisti pois ja sillä jaksetaan sitten rullata taas eteenpäin.

– Ihmisille tekisi hyvää istahtaa alas ja keskittyä ja kuunnella 45 minuuttia ihan rauhassa, Toivo Susi sanoo.

Toivo Susi ja #74100 Hemingway’s-ravintolassaJyväskylässä lauantaina 17. touokuuta.