Miss Jyväskylä 2017 luopui kruunustaan – ”Tämä on ollut muutosten vuosi”

Lauantain ja sunnuntain välisenä yönä tittelistään luopunut Miss Jyväskylä 2017 Kiia Pitkänen muistelee mennyttä missivuottaan työntäyteisenä.

– Yllätyin siitä, miten paljon verkostoiduin ihmisten kanssa. Sain paljon uusia työkuvioita aikaan. Tämä on ollut oikeastaan sellainen muutosten vuosi. En todellakaan olisi tässä elämäntilanteessa ilman tätä kilpailua.

Pitkäsen mukaan hän ei osannut odottaa, kuinka paljon hyvää kisan voittaminen voisi hänelle tarjota.

– Odottamatonta oli myös se, miten paljon pääsin kasvamaan kilpailun myötä ihmisenä. Elämänkatsomukseni ja asenteeni uusia asioita ja ihmisiä kohtaan muuttui.

Miss Jyväskylä -tittelin parhaaksi anniksi Pitkänen kuvailee ”ilman muuta” juuri erilaisten työtehtävien tekemistä.

– Odotukseni siitä, mitä kisa voisi tuoda tullessaan täyttyivät aivan kokonaan.

Tällä hetkellä Pitkänen viettää välivuotta opiskeluista.

– Kruunaamishetkellä vuosi sitten sanoin, että haen opiskelemaan keväällä, mutta keikkahommien paljouden myötä se jäi tekemättä. Keikat ovat riittäneet minulle tähän mennessä.

Seuraavana keväänä Pitkäsen olisi tarkoitus hakea Jyväskylän yliopistoon opiskelemaan yhteiskuntatieteitä.

– Se on aina ollut se tavoite ja minulle omin ala. Meillä on tuossa hyvä yliopisto, jossa on varmasti mukavaa opiskella.