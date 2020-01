Miss Jyväskylä 2018: “Tätä kokemusta on mukava kiikkustuolissa muistella”

Hallitseva Miss Jyväskylä Emma Peltonen, 21, on valmis “puristamaan viimeiset mehut misseydestä”, ennen kuin edessä on kruunun luovutus 18. huhtikuuta. Tämä tarkoitti muun muassa sitä, ettei hän vielä tänä vuonna hakenut Miss Suomi -kisaan: hän haluaa keskittyä täysillä nykytitteliinsä.

Reilu vuosi missinä on tuonut Peltoselle juuri niitä asioita, mitä hän lähti misseydeltä hakemaan.

– Keikkoja on ollut kivasti. Koska olen myös siviilityössä, ihan aina en ole pystynyt keikalle lähtemään. Mutta Naisten Kymppi esimerkiksi oli ihan mahtava kokemus, Peltonen sanoo.

Peltonen kertoo, että missinä hän saa ehkä hieman paremmin oman sanomansa kuuluviin. Peltonen haluaa puhua elämän hyvistä arvoista, liikunnan merkityksestä, terveestä itseluottamuksesta sekä tasa-arvoisuudesta.

– Levelillä esimerkiksi oli tilaisuus, jossa pääsin puhumaan elämäntapamuutoksesta.

Peltosella itsellään on asiasta kokemusta, sillä hän on muun muassa laihduttanut rajusti nuoruutensa ylipainosta. Nyt nainen pitää itsensä hyvässä kunnossa muu muassa Kaisa Wallinheimon opein.

Peltosta ei näe Jyväskylän yöelämässä bilettämässä, hänen elämänsä on päihteetöntä, usein pullantuoksuista kotielämää kihlattunsa Tino kanssa.

– Me molemmat viihdymme kotona, vaikka poikaystäväni ehkä onkin hieman menevämpi. Mutta hänellä saakin olla omat menonsa, Peltonen sanoo.

Emma Peltonen, vielä vähän aikaa Miss Jyväskylä. Kuva: Risto Aalto

Peltonen on Savon Neito 2019 kisan ensimmäinen perintöprinsessa sekä Pitsimissi 2019 -kisan toinen perintöprinsessa.

– Ne olivat ihana kokemus. Savon Neito -kisassa tapasin muun muassa Sunneva Kantolan (omistaa Miss Suomi -kisan), ja nythän hän on tulossa kouluttamaan myös Miss Jyväskylä -ehdokkaita. Itse ajattelen, että käyn tänä vuonna vielä jonkun missikisan, Peltonen sanoo.

Peltonenkin on mukana Miss Jyväskylä 2020 -kisassa missikummina.

– Olen apuna Tanja Finnelle (omistaa Miss Jyväskylä -kisan) sekä vertaistukena kilpailijoille.

Ja nyt sitten voit kertoa, miksi kannattaa hakea Miss Jyväskylä -kisaan. Aikaa on 26. tammikuuta asti ( tanja@domakers.fi).

– Voi kysyä, miksi ei? Tämä on sellainen kokemus, jota on kiikkustuolissa mukava muistella. Itse olen päässyt tässä roolissa ujoudesta eroon ja saanut kaikin puolin lisää rohkeutta. Sanoisin, että kisa on kaikille nuorille naisille mahdollisuus.

Emma Peltonen kokee, että missinä hänellä on vielä opittavaa, etenkin kun tavoitteena ovat kansainvälisetkin kisat.

– Haluan muun muassa parantaa englannin kieltäni, Emma Peltonen sanoo.

Miss Jyväskylä 2020 -kisassa haku päättyy 26.1. Finaali koetaan 18.4. yökerho Bra2:ssa. Ilmoittautuminen ja lisätietoja: tanja@domakers.fi.