Miss Jyväskylä Savon Neito -kisan perintöprinsessa: “Oppia tuli siitä, miten hallita pelkoa”

Hallitseva Miss Jyväskylä Emma Peltonen sijoittui ensimmäiseksi perintöprinsessaksi perinteikkäässä Savon Neito 2019 -missikilpailussa. Savon Neidoksi kruunattiin lappeenrantalainen Anna Pishchenko. Hän on 24-vuotias ja hurmasi tuomariston ja yleisön itsevarmalla olemuksellaan.

Toinen perintöprinsessa on Lotta-Lisa Pulkkinen, 28, hänkin Lappeenrannasta.

– Aika nopealla varotusajalla tuli mukaan lähdettyä, mutta viikonloppu oli hieno kokemus. Opittua tuli muun muassa, miten hallita pelkoa, ja miten esiintyä ja liikkua edukseen lavalla, Emma Peltonen kommentoi kisaa Keskisuomalaiselle.

Naiskauneutta nähtiin muutoinkin paikalla, sillä kilpailun tuomareina toimivat muun muassa Miss Suomi 2018 Alina Voronkova sekä ensimmäinen perintöprinsessa Eevi Ihalainen. Paikan päällä oli myös legendaarinen missikeisari Eino Makunen sekä hallitseva missikeisarinna, Miss Suomi -kisasta vastaava Sunneva Kantola.

Savon Neito on viimeksi valittu 2016. Kisa on perinteisesti pidetty Pieksämäellä, jossa Sirkka Seppänen, kilpailun entinen omistaja asuu. Tämä oli Kantolan ensimmäinen Savon Neito -kilpailu. Hän kertoi, että kilpailu uudistuu ja on “jatkossa Miss Suomi -kilpailun pikkusisko, josta on mahdollisuus ponnistaa Miss Suomi -kilpailuun”.