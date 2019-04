Miss Jyväskylä oli ennen 40 kiloa painavampi ja sai kuulla "läski"-huuteluja kiusaajiltaan – "Menestykseni toi minulle paljon lisää itseluottamusta"

Jostakin saattaa kuulostaa hassulta, että hallitseva Miss Jyväskylä muuttaa Jyväskylään oltuaan kruunun haltija jo neljä kuukautta. Mutta totta se on, Emma Peltonen, 20, muuttaa lähiaikoina poikaystävänsä Tinon kanssa Mänttä-Vilppulasta Jyväskylään.

Pari etsi kovasti yhteisen kodin paikkaa ja sellainen löytyi viime viikolla.

– Palokka olisi ollut hyvä, samoin Seppälä ja Viitaniemi. Mutta päädyttiin Keljoon, Peltonen kertoo.

Poikaystävä sai Jyväskylästä töitä ensin, ja nyt Emmakin on löytänyt itselleen työpaikan Hypoxilta.

– Olen koulutukseltani kosmetologi. Myynti on minun ominta alaani, olen varsinainen myyntitykki.

Peltosella on kokemusta työelämästä vanhempiensa firman kautta. Vanhemmat on myös yksi syy muuttoon.

– Kun vanhemmat asuvat Karstulassa, niin onhan Jyväskylästä helpompaa käydä heidän luonaan kuin Mäntästä. Vaikka oikeasti toivon, että he muuttaisivat Jyväskylään.

Jyväskylässä nuori kaunotar saattaa saada liikkua vapaammin kuin Mäntässä.

– On ollut hämmentävää, miten ihmiset ovat tulleet kaupassa kysymään, että oletko sinä se missi? Tinon pikkusiskolle oli niin hienoa kilpailumenestykseni, että hänkin sai oman missinauhan.

Vaan mitä muuta on neljä kuukautta Miss Jyväskylänä tuonut?

– Noh, ensin kesti aika kauan tajuta, että onko tämä edes totta. Työtilaisuuksia ei ole ollut, mutta ehkä niitä tulee kesällä.

Asettuminen Jyväskylään on parille todennäköisesti helppoa, sillä Peltonen on syntynyt Jyväskylässä, täällä on sukua isän puolelta ja kaupungissa on tullut käytyä säännöllisesti.

Kun missit usein kruunun saatuaan kertovat haluavansa maailmanrauhaa ja että ihmisillä olisi hyvä tahto, Emma Peltosen kohdalla lauseisiin olisi helppo uskoa. Jos hän niin puhuisi. Aina hän ei nimittäin ole ollut se joukon kaunein ja pidetyin, vaan jopa koulukiusattu Karstulassa.

– Olin silloin pahimmillaan 40 kiloa lihavampi ja sain kuulla niitä ”läski”-huuteluja ihan tarpeeksi. Osa kiusaajistani asuu edelleen Karstulassa. Olen antanut heille anteeksi, sillä ajattelen niin, että heillä oli kouluvuosina vielä vaikeampaa kuin minulla, Emma Peltonen sanoo.

Peltonen kertoo, että pääasiassa huutelijat olivat tyttöjä, jotka ilkkuivat hänen vatsastaan.

– Olen monesta syystä kiitollinen, että tein elämäntapamuutoksen. Kun aloin lenkkeillä, se oli minulle samalla terapiaa. Viimeiset 10 kiloa pudotin viimeisten kahden vuoden aikana ja Miss Jyväskylä -kisaan pääseminen oli minulle todella suuri kunnia. Menestykseni toi minulle paljon lisää luottamusta itseeni, Emma Peltonen sanoo.

Ei Emma silti lähde Karstulaan lällättelemään kiusaajilleen eikä heittelemään, vaikka nyt ”varaa” olisikin. Naisen teot ja kuvat puhukoot puolestaan. Sillä kuka tietää, vaikka joku päivä 170-senttisen naisen valkoisille kutreille painetaan se haluttu Miss Suomi -kruunu. Haku kisaanhan on nyt auki...

– Koen, ettei tänä vuonna ole vielä oikea aika hakea. Haluan keskittyä täysillä Miss Jyväskylän titteliin sekä lujittaa itseäni ennen mahdollista osallistumistani Miss Suomi -kisaan.

Aikaa on, sillä nykyisin hakea voi 26-vuotiaatkin. Tosin avioliittoa ei voi sitä ennen solmia eikä lapsia hankkia.

– Perhe tuleekin vasta sitten, kun olen saanut iän myötä viisautta, Emma Peltonen sanoo.