Miss Suomi 2009: "Some on hyvä juttu, sen kanssa pitää vain osata toimia"

Jyväskylästä on ponnistanut monta kauneudestaan kuuluisaa naista.

Essi Pöysti valittiin Miss Suomeksi vuonna 2009. Missiksi kruunaamisensa aikana Pöysti opiskeli Jyväskylässä sairaanhoitajaksi viimeistä vuottaan. Hän muistelee asuneensa kaupungissa kolmesta neljään vuotta, eli suunnilleen opiskeluidensa ajan.

Kysyttäessä muistoista, joita Jyväskylä jätti jälkeensä, Pöystin ilme kirkastuu. Kaupunki oli ja on hänelle selkeästi mieluinen paikka.

– Onhan sieltä tosi paljon muistoja. Kävelykatu on paikkana mahtava ja ylipäätään se paikallinen meininki ja tunnelma on jäänyt mieleen. Kesäisin varsinkin siellä on ihanaa, vaikka tuntuukin, että silloin suurin osa opiskelijoista on lähtenyt kaupungista pois. Mutta loppukesän ja alkusyksyn muistan aina olleen mahtavaa aikaa, juuri opiskelijan kannalta.

Pöysti kertoo tykänneensä lenkkeillä erityisesti Jyväsjärveä kiertävällä rantaraitilla Jyväskylässä.

– Siellä oli kiva ulkoilla. Tykkään vielä nykyäänkin lenkkeillä – jos vain olisi enemmän aikaa. Se on aina sellainen järjestelykysymys, kun meno on yleensä sellaista ”läpsystä vaihto” -tyylistä.

Pöysti ja hänen miehensä, koripalloilija Ville Mäkäläinen juhlivat tänä kesänä kolmevuotishääpäiväänsä. Pari on kolmen pienen lapsen onnelliset vanhemmat.

– Hyvää meille kuuluu. Elämä on sellaista arjen pyöritystä koko perheen kanssa.

Nyt 31-vuotias Pöysti sai voittajan kruunun vaaleille kutreilleen lähes vuosikymmen sitten, 21-vuotiaana. Millaisia muistoja missivuoden ajalta on jäänyt?

– Kaikki Miss Suomet sanovat varmaan aina tämän saman, mutta kyllä se Miss Universum -kisa on se vahvin muisto, joka tulee mieleen. Se oli vain niin uskomattoman hieno kokemus kaikin puolin.

Pöysti muistaa oman Miss Universum -kisansa järjestetyn Bahamalla.

– Jos joku on joskus kysynyt Karibialta hyvää lomakohdetta, niin kyllä olen Bahaman maininnut. Se oli ihana paikka ja voisin mennä sinne milloin vain uudestaan.

Maailma on muuttunut kymmenen vuoden aikana myös missikisojen osalta. Erääksi suureksi käännekohdaksi Pöysti mainitsee sosiaalisen median.

– Silloin kymmenen vuotta sitten some vasta aloitteli. Muistan kuitenkin oman missivuoteni aikana, että Facebook alkoi jo olla enemmän in.

Pöysti pitää somen mukaantuloa positiivisena muutoksena – kunhan vain sen kanssa osaa toimia ja käyttäytyä.

– Luulen, että tämänkin vuoden Miss Suomi -finalisteilla on ollut some-koulutusta. Se alkaa olla aika nykyaikaista, kun kouluissakin nykyään sen käyttöä jo opetetaan.

Pöysti arvelee, että Miss Suomelta vaadittavat asiat ovat muutoin pysyneet vuosien saatossa melko samanlaisina.

– Toki voittajan valintaan vaikuttaa aina se, mihin suuntaan yhteiskunta muuttuu ja mitkä ovat silloisen ajan ihanteet. Tuntuu, että jos jotakin, niin vaatimukset ovat kasvaneet. Paineita on nykyään enemmän, mikä tietysti sinänsä on ehkä väärin. Mutta varmasti edelleen etsitään sekä sisäistä että ulkoista kauneutta.

Uusi aluevaltaus Pöystille on ollut osallistuminen MTV:llä syyskuun lopulla startanneeseen Ota rahat ja juokse -ohjelmaan. Pareittain ohjelmaan osallistuvat kilpailijat saavat ohjelmaformaatissa jakson alussa salkun, joka sisältää 10 000 euroa. Heidän tehtävänään on piilottaa salkku tunnin aikana, jonka jälkeen ammattilaisilla on 30 tuntia aikaa löytää se. Jos salkku pysyy piilossa, rahat ovat kilpailijoiden.

Pöysti kisasi ohjelmassa – kenen muunkaan kuin – aviomiehensä kanssa.

– Kyllä meillä oli jo etukäteen aika selkeitä suunnitelmia salkun piilotukseen. Mutta ei niitä voi paljastaa, Essi Pöysti sanoo ja nauraa.