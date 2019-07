Mistä on kysymys?: Muuramessa hyllyjen väliin eksyi mystinen aave

Muuramen kirjastossa ratkotaan vielä 12. heinäkuuta asti eksyneen aaveen arvoitusta. Eksynyt aave -pakopeli on älyllinen haaste, jossa pelaaja pääsee testaamaan ongelmanratkaisukykyään.

Pakopeli tai pakohuonepeli on fyysinen seikkailupeli, jossa huoneeseen suljetut pelaajat yrittävät päättelykyvyn ja yhteistyön avulla selvittää tiensä ulos huoneesta. Pelissä ei kuitenkaan tarvita fyysistä voimaa tai laajaa yleistietoa, vaan siinä edetään ratkomalla erilaisia pulmatehtäviä.

Kirjastopedagogi Johanna Tornikoski, 31, on ideoinut ja rakentanut Eksynyt aave -pakopelin kirjastoon. Hän myös toimii pelin vetäjänä.

Muuramen kirjaston pakopelin mysteeri liittyy tarinaan paikallisesta, levottomasta aaveesta.

– Kirjastolla ja lähiseuduilla on vuosien ajan vaeltanut aave. Aave on nähty usein lukemassa tai selailemassa kirjaston hyllyjä rauhallisena. Viime aikoina aave on käynyt levottomaksi ja ihmiset ovat havainneet uhkaavia merkkejä. Yritämme selvittää, mistä tämä levottomuus oikein johtuu ja tarvitsemme siihen pelaajien apua.

Tornikoski on järjestänyt pakopelejä aiemmin muun muassa Keljonkankaan kirjastossa. Eksynyt aave on neljäs Tornikosken kirjastoon tekemä pakopeli.

– Pakopelissä yhdistyvät tarinallisuus, pelillisyys ja ongelmanratkaisu. Nämä asiat liittyvät vahvasti myös kirjastoon. Pelillisyys on yhä tärkeämpi osa mediakasvatusta. Pakopeli on osa elämyksellistä kirjastovierailua.

Tornikoski on päätynyt pakopelien vetäjäksi oman harrastuneisuutensa ansiosta. Hän on pelannut paljon viihteellisiä pakopelejä ja suunnittelee ja toteuttaa niitä myös itse.

– Reippaasti toistakymmentä pakopeliä on tullut pelattua ympäri Suomea. Tunti kuluu nopeasti, kun pääsee keskittymään johonkin asiaan ihan täysillä. Oivaltamisen ilo on tärkeä osa elämystä.

Pakopeli on kehitetty niin sanotun flowtilan eli miellyttävän, syvän keskittymisen tavoitteluun. Tiimityötä ja kommunikointia vaativa pakopeli on myös erinomainen keino muun muassa ryhmähengen nostatukseen.

– Viihteen lisäksi pakopelejä käytetään paljon erilaisissa koulutuksissa ja esimerkiksi ryhmäyttämisessä. Ongelmanratkaisu tuo esiin ihmisten erilaisia luonteenpiirteitä ja tapoja toimia paineen alla. Pakopeli sopii erinomaisesti perheen, ystävien tai työporukan kanssa pelattavaksi.

Tornikoski suosittelee pakopeliä kaikille kiinnostuneille. Erityisiä tietoja tai taitoja ei tarvita, mutta kiinnostus ja harjaantuneisuus salapoliisityöhön voi toki olla eduksi.

– Pakopeli sopii hyvin esimerkiksi dekkarifaneille. Luonnollisesti myös hyvästä muistista ja päättelykyvystä on hyötyä. Suosittelen pakopeliä myös ristikoiden ratkomisesta nauttiville. Ristikoissahan pohditaan usein eri asioiden välisiä yhteyksiä.

Pulmien ratkominen on viihdyttävää ja virkistävää aivojumppaa.

– Tuttavani tiivisti asian, että on kiva ratkoaa pulmia ilman Googlea. Se on aika osuva kuvaus. Pakopelissä ratkaisu ei löydy googlaamalla, Johanna Tornikoski sanoo.

Muuramen kirjastoon suunnitellaan syksylle jo uutta pakopeliä.