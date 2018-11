Mitä kuuluu, Arja Koriseva? – Ensi kesänä tulee 30 vuotta siitä, kun Toivakan suosikkilaulaja kruunattiin tangokuningattareksi

Ensi kesänä tulee kuluneeksi 30 vuotta siitä, kun Arja Koriseva, 53, kruunattiin koko valtakunnan tangokuningattareksi.

Synkkiä pilviä suosikkilaulajan taivaalle kasaantui kolme vuotta sitten, kun hänellä todettiin rintasyöpä. Tänä päivänä hän voi hyvin ja iloitsee jokaisesta päivästä. Sairaudesta toivuttuaan riittää myös keikkakalenterissa taas merkintöjä.

Arja Korisevalla riittää kerrottavaa, joten aloitetaan läheltä päiväntasaajaa. Hän on hiljattain palannut Nenäpäivän ja Plan Suomen järjestämältä matkalta Etelä-Etiopiasta. Matkan kohteena oli tyttöjen oikeuksien parantaminen. Koriseva kertoo olevansa yllättynyt, miten paljon Planin toiminta on vaikuttanut kyläyhteisöihin ja ihmisiin.

– Tutustuin esimerkiksi sikäläisiin kouluihin ja pääsin seuraamaan, kuinka tytöt koulupäiviään viettävät. He kertoivat hyytäviä tarinoita ympärileikkauksista ja puutteellisesta kuukautishygieniasta.

Plan on tehnyt työtä tyttöjen oikeuksien eteen jo vuosia. Etiopian matkan tavoitteena oli kertoa kuukautishygieniasta sekä edesauttaa tyttöjen sukuelinten silpomisperinteen poistumista. Vaikka maan lainsäädäntö silpomiset kieltääkin, on syvälle juurtuneiden tapojen kitkeminen etenkin syrjäseuduilla hidasta.

– On alueita missä enää kolmasosa tytöistä on silvottu ja toisissa enää puolet. Lisäksi on alueita, missä silpomista ei tehdä enää lainkaan, Koriseva sanoo.

Yhtä lailla tärkeänä tavoitteena matkalla oli kuukautishygieniasta tiedottaminen, josta puhuminen on ollut etenkin maaseudulla tabu.

– Tyttöjen koulupäivät jäävät usein väliin, koska he luulevat olevansa sairaita kuukautisten takia.

Koriseva ei ollut Afrikassa ensimmäistä kertaa. Siitä huolimatta eteläinen Etiopia ja sadekauden jälkeinen luonto yllättivät hänet vehreydellään. Suomen rauhallisuuteen tottuneelle ihmisten paljous ja paikallinen liikennekulttuuri aiheuttivat hämmennystä.

– Ihan kuin olisi hypännyt ajassa 80 vuotta taaksepäin. Aasit ja hevoset peräkärryineen siellä vain vilistivät vuohien, kanojen ja autojen keskellä. Tiet olivat osin todella huonokuntoisia.

Matkan aikana Koriseva vieraili myös Sidaman kyläläisten savimajoissa.

– Etiopialaiset ihmiset olivat aidosti uteliaita. Heillä ei ole lähellekään sellaisia lähtökohtia elämälleen kuin meillä Suomessa. Silti heistä huokuva onnellisuus ja yhteisöllisyys olivat käsittämätöntä. Sellainen yhdessä tekemisen kulttuuri oli läsnä kaikkialla.

Koriseva sai ottaa Etiopian matkalle mukaan jonkin laulun. Laulu Enkeleitä yövuorossa on hänen tuore singlensä, joka odotti aikaansa pöytälaatikossa.

– Sain laulun jo aikoja sitten säveltäjä Jari Latomaalta ja ihastuin siihen. Laulun sovittajan Rauli Eskelisen ansiosta laulu sai afrikkalaiset rummut ja ilmeen. Siinä on Miriam Paason tekemä, voimaa antava ja lohdullinen teksti.

Näinä päivinä Korisevalta ilmestyy myös joululaulu Kaksi liekkiä.

– Se on tehty eräästä tarinasta, joita ihmiset saivat lähettää Ylelle viime vuonna. Noista tarinoista on nyt koottu levyllinen uusia lauluja, jotka esitetään konsertissa Helsingin Kulttuuritalolla joulukuussa. Konsertti nähdään televisiossa joulupäivänä.

Kesän aikana Koriseva vieraili pianistinsa Minna Lintukankaan kanssa suomalaisen Lepokotiyhdistyksen 60-vuotisjuhlassa Vancouverissa Kanadassa.

– Meillä oli mahtavia hetkiä muistellessamme Suomea. Lauloimme yhdessä suomalaisia klassikkosävelmiä. Vancouver on kaunis kaupunki täynnä mahdollisuuksia. Aika loppui vain kesken. Sinne on päästävä uudestaan.

Hyväntekeväisyyskohteiden ohella Korisevalla riittää aktiviteetteja kotimaassakin. Hän on aktiivisesti mukana kotikuntansa Toivakan kirkkovaltuustossa.

Kuntoaan tämä puuhanainen hoitaa muun muassa pelaamalla sählyä yhdestä kolmeen kertaan viikossa.

– Meillä on Toivakassa hyvä sali ja innokkaita pelaajia. Käyn myös kuntosalilla. Kesällä pelasin tennistä ja nyt odottelen hiihtokautta. Arkeen ja työhönkin sisältyy toki paljon hyötyliikuntaa.

Toivakassa Koriseva on viihtynyt lähes koko ikänsä. Muutto muualle ei ole päällimmäisenä mielessä, mutta ei ajatuksena mahdoton.

– Olen asunut Jyväskylässä, Hämeenlinnassa ja Helsingissä 1984–92. Niistä vuosista jäi hyvät muistot. Töiden takia etelämpi asuminen vähentäisi kilometrejä, mutta Toivakassa on ollut hyvä asua.

Koriseva on ollut uransa varrella monissa musikaaleissa ja tv-tuotannoissa. Viimeksi hänet on nähty Kummeli-tekijöiden uudessa tv-sarjassa Kontio & Parmas.

– Ensi kesäksi olisin päässyt teatteriin, mutta se sattuu olemaan 30-vuotisjuhlavuoteni. Silloin haluan laulaa mahdollisimman paljon eri puolilla Suomea. On kiitoksen aika. Teatterin aika on keväällä 2020.

Suunnitelmat juhlavuoden varalle alkavat olla selvät.

– Kevättalvella laulan Lapin tunturikappeleissa ja kirkoissa. Kesällä kutsuvat perinteiset tanssilavat ja tietysti Tangomarkkinat.

Korisevan syksy huipentuu konserttikiertueeseen Tango-orkesteri Guardia Nuevan kanssa.

– Olen konsertoinut heidän kanssa aiemminkin. Opiskelimme samaan aikaan Keski-Suomen konservatoriossa Guardian kapellimestari Raimo Vertaisen kanssa. Voin taata, että konsertista tulee juhlava.

Parhaillaan Koriseva palauttelee mieleensä joululauluja valmistautuen perinteiseen joulukonserttikiertueeseensa.

– Haluan kiittää kaikkia kuluneen vuoden yhteisistä hetkistä ja toivottaa rakkaudentäyteistä joulua. Ensi vuonna juhlitaan yhdessä, Arja Koriseva sanoo.

Arja Koriseva ja Minna Lintukangas esiintyvät konsertissa Rakkaudesta jouluun Korpilahden kirkossa lauantaina 1.12.