Mouhous kirjoitti ensimmäisen biisinsä Kelan kirjekuoreen – Nykyisin se on osakeyhtiömuotoinen hip hop -bändi

2015 perustetun jyväskyläläisen hip hop -yhtye Mouhouksen ensimmäinen kappale syntyi Kelan kirjekuoreen.

– Tarkka aloitusaika on harmaantunut, sillä me tehtiin musiikkia samoissa porukoissa jo aikaisemminkin, Janne Pajunen sanoo.

Oikeastaan hän ei tehnyt aluksi musiikkia lainkaan, vaan vastasi bändien videoista ja levynkansista. Miki Hankomäki alias Monako kuului jyväskyläläiseen Area52:een ja Veikko Heikkilä eli SuperDuve Korstoraatioon. Viisihenkisissä bändeissä musiikkimaut eivät osuneet aina yhteen. Yhteinen sävel löytyi uudesta kokoonpanosta, jossa Pajunen alias Van Hegen vaihtoi videokameran mikrofoniin.

24–25-vuotiaat miehet ovat pitkänlinjan musiikkiharrastajia, mutta soittamisen sijaan lajina on rap.

– Ollaan kuunneltu hyvin pitkälti kaikkea, mutta kun ei ole osattu soittaa tai laulaa, niin räppi oli hyvä vaihtoehto. Se oli luontevin tapa ilmaista itseään. Junnuna vaati hirveästi vaivaa miettiä, että ryhtyisi opettelemaan soittamista, mutta kirjoittaminen ei vaatinut muuta kuin paperia ja kynän, Heikkilä sanoo.

Pajunen toteaa rapin olevan matalan kynnyksen musiikkia, ja Mouhouksen biisien syntyvän ”aivopieruina ja melkein itsestään”.

– Se on oikeasti kaunista, että ne syntyvät niin orgaanisesti, hän lisää.

Mouhouksen kolmikko kirjoittaa itse omat pätkänsä, mutta yhteiset osuudet syntyvät tiiminä.

– Aika paljon tehdään tuottajan kanssa studiolla suoraan biittiin, Hankomäki kertoo.

Mouhouksen tuottaja on jyväskyläläinen Kiro eli Johannes Naukkarinen, joka on tuottanut muun muassa Elastisesta ja Cheekista tuttua Profeetat-yhtyettä.

Mouhous on Warnerin tytäryhtiö Eteneen leivissä ja sen keikkoja hoitelee ohjelmatoimisto Hög. Kolmikko on elänyt pari vuotta musiikin tekemisellä. EP-levyjä on julkaistu kaksi, ja työn alla on LP. Hankomäki kertoo, että keikkoja on lähes joka viikonloppu ja usein viikollakin.

– On ollut hienoa päästä näkemään monenlaisia kolkkia, kun ennen oltiin vain kotikissoja Jyväskylässä.

Joskus miehiä toki kirpaisee, kun perjantaina on keikka Joensuussa, ja lauantaina joutuu ajamaan pysähtymättä Jyväskylän ohi kohti Tamperetta.

– Mutta lavalle on aina kiva nousta, Hankomäki sanoo.

Mouhouslaiset perustivat osakeyhtiön laskutusta varten. Oy:n perustaminen oli järkevää siksikin, että Mouhous on myös tapahtumatuottaja. Se järjestää SAUCE-nimisiä hip hop -tapahtumia ympäri maata. Jyväskylässä paikkana on Escape.

Moni iso yhtye, kuten Popeda ja Nightwish, ovat osakeyhtiöitä. Yhtiömuoto helpottaa tulojen ja menojen pyörittämistä. Karkeasti voidaan sanoa, että osakeyhtiömuoto kielii jo jotain bändin toiminnasta. Ensimmäisissä treeneissä ei yhtiötä kannata perustaa.

Mouhous esiintyy yökerho Brassa Jyväskylässä perjantaina 15. helmikuuta.