Muistat Tuhkimon, Lumikin, Ruususen varmaan... mutta klassikkosatu taipuu huonosti nykyaikaan, sillä joku pahoittaa aina mielensä

Oletteko koskaan ajatelleet, miten klassikkosaduille on käynyt nykyajassa? No hyvinhän niille on käynyt siinä mielessä, että ne elävät edelleen.

Mutta tosiasia on myös, että tällaisia satuja ei enää voisi kirjoittaa. Ei, koska aina joku pahoittaisi asiasta mielensä. Tai huomauttaisi asia- tai menettelytapavirheistä. Tai väittäisi satuja valeuutisiksi. Otetaanpa muuta esimerkki.

Keisarin uudet vaatteet. Sadussa keisari palkkaa vaatturin tekemään itselleen vaatteet. Vaatturi kuitenkin huijaa keisaria eikä tee vaatteita lainkaan. Räätäli väittää vaatteiden näkyvän vain älymystölle ja päteville virkamiehille. Ja niinhän siinä käy, että kukaan ei tohdi nousta keisaria vastaan, kun pelkää oman asemansa puolesta. Vasta kadulla käytännössä siis alastomalle keisarille asia paljastuu, kun lapsi asiasta huomauttaa.

Tämähän on tarina siitä, että lapsen suusta totuus kuullaan. Kun lapsi ei ole vielä oppinut valehtelemaan eikä joudu tekemään kompromisseja asemansa turvaamiseksi. Minulle tästä sadusta tulee mieleen esimerkiksi Donald Trump. Sanoo tai tekee mies mitä tyhmää tahansa, niin aina lakeijat taputtavat.

Entäpä sitten Punahilkka, jolla sentään on sadussa vaatteet päällä. Satu kertoo puna-asuisesta tytöstä, joka lähtee viemään isoäidilleen ruokaa. Metsässä susi kohtaa tytön ja saa tietää, että tyttö on menossa isoäidin luo. Susi menee oikotietä talolle, syö isoäidin ja pukeutuu tämän vaatteisiin. Kun Punahilkka saapuu, susi syö hänetkin. Paikalle sattunut metsästäjä kuitenkin tappaa suden, ja pelastaa isoäidin ja Punahilkan tämän vatsasta.

Hei, haloo! Herää todella monta kysymystä. Miksi isoäiti, joka on vuoteen omana, ei ole hoitokodissa vaan joutuu asumaan yksin? Onko syynä jo tuolloin pieleen mennyt sote-uudistus? Ja miten on mahdollista, että pikkutyttö lasketaan yksin metsään? Kaikki muistavat myös, miten sadussa Punahilkka kysyy sudelta tämän silmistä, korvista ja hampaista. Ei niin voi tehdä vaan ne ovat kaikki potilassalaisuuden alaisia asioita. Ja mahtoiko metsästäjällä edes olla sisäministeriön myöntämää poikkeuslupaa sudenmetsästykseen! Olen myös varma, että jos Punahilkan eväskoriin katsottaisiin, niin sieltä löytyisi kolesterolipommeja ja turhia hiilihydraatteja.

Muistatte varmasti myös tarinan Kolmesta pienestä porsaasta, joita susi vaanii. Vanhoissa saduissa muuten pahiksia näyttäisivät olevan aina sudet ja ilkeät äitipuolet. Sadussa porsaat rakentavat talonsa oljista, risuista ja tiilistä. Iso paha susi onnistuu puhaltamaan kumoon kaksi ensimmäistä, mutta tiilitaloa se ei saa nurin, vaan puhkuu itsensä hengiltä.

Moniin satuihin liittyy opetus. Joskus joku on laiska, joku ahne, joku taas uhkarohkea. Yleensä paha saa palkkansa. Niin kuin elävässä elämässäkin. Ennen kuin muuttaa Portugalin veroparatiisiin. Tässä sadussahan opetus on, että ilman rakennus- ja kaavalupaa rakennetut, huputtamatta jääneet hökkelit hajoavat tai homehtuvat. Vähän niin kuin suomalaiset koulut. Kaksi possuveljeksistä oli kevytmielisiä hulttioita, jotka viisas isoveliponteva pelasti.

Hannu ja Kerttu. Tässä sadussa ilkeä äitipuoli pakottaa Hannun ja Kertun isän viemään lapset metsään, koska perheessä on nälänhätä. Nokkelat lapset pelastuvat kerran, mutta jäävät toisella kertaa nalkkiin Getchen-noidan Piparkakkutaloon. Ilkeä noita aikoo syödä lapset lihotettuaan heidät ensin. Kerttu tuikkaa kuitenkin noidan uuniin ja lapset pelastuvat. He myös osaavat yllättäen ilman googlemapsia kotiin, jossa ilkeä äitipuoli on sillä aikaa heittänyt veivinsä.

Jos tänä päivänä kirjoittaisi tuollaisen sadun, joutuisi vastaamaan useisiin kysymyksiin. Miksi paikalliset sosiaaliviranomaiset eivät puuttuneet lasten asemaan? Eikö ilkeä äitipuoli tiennyt Hurstin leipäjonoista? Mikä oli puunhakkaajaisän henkinen tila, kun tuollaiseen peliin suostui? Käyttikö ilkeä äitipuoli ehkä seksiä puolisonsa manipulointiin? Yleensä noidat tapetaan roviolla, joten kuoliko noita varmasti kiertoilmauunissa +250-asteessa? Ja tutkivatko paikalliset viranomaiset, missä olosuhteissa ilkeä äitipuoli kuoli? Hei haloo, sentään halonhakkaajan talossa... Kerttu nyt todennäköisesti olisi alaikäisenä ensikertalaisena päässyt ehdonalaiseen mutta silti... Ja ratkesiko nälkäongelma siihen, että perheessä oli nyt yksi suu vähemmän?

Entäpä sitten Lumikki? Taas ilkeä äitipuoli, joka päättää tapattaa tytärpuolensa, koska tämä on häntä kauniimpi. Amatööritappaja kuitenkin laskee tytön vapaaksi, ja tyttö löytää itsensä seitsemän lyhytkasvuisen luota. Äitipuoli kuulee tytön elävän, ja myrkyttää tämän omenalla. Kääpiöt eivät kuitenkaan hautaa Lumikkia, joten paikalle sattuva prinssi herättää lasiarkussa nukkuvan kaunottaren suudelmalla. Ja tietenkin ilkeä äitipuoli lopuksi tapetaan.

Satu herättää useita kysymyksiä. Ensinnäkin eikö prinssi ollut kuullut #metoo-kampanjasta? Ei sitä nyt noin vain mennä pussaamaan vierasta naista johonkin lasiarkkuun. Sadussa on paljon muitakin eroottisia sävyjä. Miettikää nyt: seitsemän perätuvan poikaa samassa taloudessa... Oikeuteen kirjailijan voisivat vetää myös omenanviljelijät maineensa pilaamisesta. Ja pitikö äitipuolen todellakin kysyä peililtä, ken on maassa kaunehin. Soitto Eino Makuselle olisi riittänyt. Ja sitten ei kun peiliselfie someen!

Prinsessa Ruususen tarinassa prinsessa syntyy ja hänelle järjestetään ristiäiset. Haltiatarkummit antavat prinsessalle lahjoja, mutta ilman kutsua jäänyt kolmastoista (sic!) haltiatar ilmoittaa, että prinsessa kuolee pistäessään sormensa värttinän piikkiin 16-vuotissyntymäpäivänään. Ja niinhän siinä käy, vaikka kaikki valtakunnan rukit on poltettu. Siis yhtä lukuun ottamatta. Noin sadan vuoden kuluttua prinssi kiipeää kuolleeksi luullun prinsessan luokse torniin ja suutelee tätä. Prinsessa herää ja parille järjestetään julkkishäät, jotka tänä päivänä televisioitaisiin.

Taas herää kysymys seksuaalisesta ahdistelusta. Mutta ennen kaikkea tämä on satu ahneudesta ja kateudesta, joten sen voisi muuntaa nykyaikaan. Vai näkeekö joku kuningashuoneen toiminnassa jotain juhasipilämäistä, kun kaikkien muiden rukit poltetaan, mutta oma säästetään. Myös ay-liikkeellä ja sote-viranomaisilla olisi uudessa sadussa rooli, koska heitä kiinnostaisi kohtalokkaan rukin työ- ja lastensuojelukysymykset: rukki ilman riittäviä turvalaitteita. Prinsessa itse oli turmahetkellä taatusti ilman kypärää ja suojalaseja. Turvayhtiöt puolestaan myisivät mukaellun sadun isille turvakamerajärjstelmiä. Eivät kiipeäisi kaiken maailman kollit enää seiniä pitkin tyttärien makuuhuoneisiin!

Henkilökohtainen suosikkini on Kultakutri ja kolme karhua. Sadussahan Kultakutri eksyy metsään, löytää tönön ja menee sisään. Ihan muina naisina. Tönön omistajat, kolme karhua ovat poissa, joten Kultakutri istuu pöydän äären, hotasee puurot naamaan ja päätyy ruokaperräisille yhteen karhujen sängyistä. Kotiin palaavat karhut ihmettelevät, kuka on syönyt puuron, istunut tuolissa ja nukkuu nyt sängyssämme. Mutta koska kyseessä on satu, karhut ystävystyvät Kultakutrin kanssa.

Selvästikin kyseessä on maailman ensimmäinen airbnb-palvelu tyyliin maasuta, makaa ja maksa. Tästä tulee myös sanonta, että jos ei jotain maksua suorita paikan päällä, se KARHUTAAN jälkeenpäin. Muutoin ollaan lähellä asuntomurtoa tai rikosta, joka tunnetaan termillä ”luvatta toisen tavaraan ryhtyminen”. Silti pitää ihmetellä, että karhujen talossa oli kolme vuodetta. Eivätkö isä- ja äitikarhu enää viihtyneet yhteisessä vuoteessa? Sadussa on muuten koko Suomen tulevaisuus: vanhemmat ovat yhden pennun vääntäneet ja se on sitten siinä.

Otetaan vielä Tuhkimo. Tarina kertoo tytöstä, joka on äitinsä kuoltua jäänyt äiti- ja sisarpuoltensa kanssa asumaan ja on lähinnä orjan asemassa. Hyvä haltiatar taikoo kuitenkin Tuhkimon priimajuhlakuntoon ja Tuhkimo valloittaa juhlissa prinssin, ilmeisesti älyllään. Tuhkimo joutuu kuitenkin poistumaan juhlista kiireellä ja pudottaa lasikenkänsä. Kengän avulla prinssi lopulta löytää Tuhkimon ja happy end tyyliin Meghan ja Harry?

Totean vain, että nykypäivänä vastaaviin juhliin ei pääsisi ilman akkreditointia, ei edes Seiskan toimittaja. Sitä paitsi, miksi saduissa sisarpuolet kuvataan lihaviksi, rumiksi ja ilkeiksi ja prinsessat aina hoikiksi, kauniiksi ja hyviksi. Melkoista stereotypisointia, joka ei tänä päivän vetelisi kuin korville!