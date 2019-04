Muistatko sinä tämän traagisesti kuolleen hittiduon Jyväskylän vierailun?

Lähes jokainen 1980–90-luvulla nuoruuttaan elänyt muistaa melodista eurodiskoa esittäneen saksalais-duon London Boys. Bändin muodostivat englantilaissyntyinen Edem Ephraim sekä Jamaikalta kotoisin oleva, tummaihoinen Dennis Fuller.

Maailmanlaajuisesti yli 4,5 miljoonaa levyä myynyt duo teki läpimurtonsa 1988 ensisinglellä Requiem. Laulu nousi listoille muun muassa Englannissa ja muualla Euroopassa. Tätä seurasivat muut menestyskappaleet, kuten I’m Gonna Give My Heart, Harlem Desire, London Nights ja Sweet Soul Music.

Tarttuvien kappaleiden ohella London Boys erottui energisellä lavaesiintymisellään, johon sisältyi runsaasti akrobatiaa.

Syyskuussa 1988 London Boys oli keikalla Jyväskylässä. Ennen keikkaa duon saattoi nähdä tavaratalo Anttilassa, missä se oli promoamassa esikoisalbumiaan The Twelve Commandments of Dance. Illan esiintyminen oli tuolloin toimineessa, suositussa yökerhossa Circus Carnivalissa.

London Boysin esiintyminen Circus Carnivalissa ei houkutellut yleisöryntäystä. Olisiko johtunut siitä, että keikka osui torstai-illalle?

Tunnelma itse keikalla oli kuitenkin sitäkin tiiviimpi, sillä duon esiintyminen ei jättänyt paikalle tullutta yleisöä kylmäksi. London Boysien tiivis ja energinen setti sisälsi tietysti hittikappaleen Requiem, jonka jyväskyläläisyleisö jo tunsi rallatellessaan mukana: You're the love of my life, my life, my life, and I won't let you go now this is a requiem for: Love our love, our love is a miracle now.

Esitysten lomassa Ephraim ja Fuller heittelivät hurjia voltteja ihmisten taputtaessa ja hurratessa eurohittien tahdissa. Keikan päätteeksi Requiem kajahti vielä encorena.

Itse asiassa London Boys keikkaili useampaankin otteeseen keskisessä Suomessa. Heidän lava-akrobatiasta ja musiikista saatiin nauttia esimerkiksi juhannuksena 1989, kun London Boys oli yksi Virtain Rantarock-tapahtuman ulkomaalaisvieraista.

London Boys teki neljä albumia 1988–95. Niistä viimeiseksi jäänyt Hallelujah Hits koostui uskonnollisista hymneistä, jotka saivat bändin hengessä taustalleen eurodance-sovitukset. Tämän jälkeen levy-yhtiö ei jatkanut levytyssopimusta, minkä vuoksi Ephraim ja Fuller päättivät laittaa duon jäihin. Päätös ei vaikuttanut kaksikon väleihin, jotka olivat yhä toistensa parhaat ystävät.

Miesten elämä päättyi traagisesti vuoristoisella tiellä 21. tammikuuta 1996 Itävallan Alpeilla. Vaarallisia ohituksia tehnyt, vastaan tullut sveitsiläiskuski ajoi päin heidän autoaan kohtalokkain seurauksin: miehet menehtyivät vasta 36-vuotiaina. Onnettomuudessa kuoli myös Ephraimin vaimo Bettina, heidän dj-ystävänsä – sekä tiellä hurjastellut sveitsiläiskuski. Ephraimin perheestä jäi henkiin vain 3-vuotias poika Stevie. Dennis Fullerin puolelta jälkeen jäi 10-vuotias tytär Laura.