Muotibloggari vaihtoi kameran toiselle puolelle – hääkuviin erikoitunut Christa Könönen tietää, miten hyttyset saadaan pois hääkuvista

Christa Könönen, 23, on jyväskyläläinen valo- ja videokuvaaja. Taidehistoriaa yliopistossa opiskeleva Könönen on tullut tunnetuksi blogistaan. Nykyään hän kuvaa työkseen.

Kesällä Könösen kalenteri täyttyy hääkuvauskeikoista sekä musiikkivideoiden kuvauksista. Videoiden tekijänä Könönen työskentelee tällä hetkellä paljon jyväskyläläisten artistien kanssa.

– Valokuvaajana olen viime aikoina profiloitunut erityisesti hääkuvaajana. Kuvaan kesällä häissä ympäri Suomen.

– Olen tehnyt kolme musiikkivideota jyväskyläläisen Enjan kanssa. Kesällä on tulossa muutama rap-musiikkivideo Tomolle ja Konsta OG:lle sekä yksi video hardcore-bändille Rats Will Feast.

Kameran kanssa työskentely on kiinnostanut Könöstä aina. Taitonsa hän on hankkinut itse kantapään kautta.

– En ole koskaan opiskellut valokuvausta, vaan olen ottanut siitä itse selvää. Pyrin omatoimisesti kehittämään itseäni kuvaajana.

Ammattimainen kuvaajana työskentely vaatii monenlaisten taitojen opettelua. Kuvankäsittelyn saloihin perehtyminen vaatii Könösen mukaan kärsivällisyyttä ja runsaasti harjoitusta.

– Kuvankäsittelyohjelmat voivat olla aloittelijalle suorastaan luotaantyöntäviä. Aluksi ajattelin, että ei hitto, mä lopetan. Olen kuitenkin opetellut kuvankäsittelyä Youtuben ja veljeltäni saamieni neuvojen avulla. Opettelu on ollut haastavaa, mutta myös antoisaa.

2012 Könönen alkoi kirjoittaa muotiin keskittyvää blogia. Bloggaajana Könönen kuvasi paljon itseään ja tottui olemaan kameran edessä. Nyt muiden kuvaaminen kiinnostaa enemmän.

– Saan nykyään enemmän irti kuvaamisesta kuin kuvattavana olemisesta. Bloggaajana totuin siihen, ettei ketään välttämättä kiinnosta kuva kauniista maisemasta, jos en itse ole kuvassa. Nykyään koen tärkeäksi, ettei minun tarvitse olla aina itse esillä. Olenkin alkanut siirtyä pikkuhiljaa kameran edestä kameran taakse.

Hyvän kuvan tai videon eteen on oltava valmis työskentelemään haastavissakin tilanteissa. Esimerkiksi hääkuvauksien olosuhteisiin voi harvoin vaikuttaa etukäteen.

– Olin keskikesällä häissä, joissa otimme potretteja hääparin kanssa. Kuvauspaikalla oli älyttömästi hyttysiä, jotka hyökkäsivät kimppuumme kuin armeija. Sekä minä että hääpari olimme puremien peitossa. Kuvien jälkikäsittelyssä meni paljon aikaa, koska jouduin muokkaamaan Photoshopilla hyttyset pois kuvista hääparin välistä. Olen myös palellut ja kahlannut lumihangessa hyvän kuvan takia.

– Häät ovat täynnä aitoja hetkiä, joissa mitään ei tarvitse lavastaa. Hääkuvissa tärkeintä on, että kuva on asiakkaan näköinen ja että hän näkee itsensä kuvassa ihanana.

Könönen imee inspiraatiota jatkuvasti ympäröivästä visuaalisesta maailmasta ja muilta alan tekijöiltä.

– Minua inspiroivat karut ja rumat asiat. Pyrin kuitenkin näkemään kaikessa karussa ja rumassa jotain kaunista. Rumatkin yksityiskohdat saattavat olla kauniita, kun niitä katsoo uudella tavalla.

– Katson vapaa-ajalla älyttömästi videoita. Visuaalinen ilmaisu kiehtoo minua. Myös tarinankerronta kuvien ja videoiden avulla on mielestäni kiinnostavaa ja yksi syy siihen, että jaksan tehdä tätä.

Könönen on kuvaajana unelmatyössä. Hän nauttii ja inspiroituu erilaisista kuvaustilanteista.

– Videokuvaaminen on asia, jossa tahdon kehittyä mahdollisimman hyväksi. Hyvä video on jollain tapaa yllättävä, Christa Könönen sanoo.