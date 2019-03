Muurame ja Laukaa ovat paisuttaneet palstan musiikkitarjonnan – katso lista viikonlopun ja ensi viikon keikoista

2000-luvun tangon ääneksikin kutsuttu Martin Alvarado (kuvassa) julkaisee suomalaisista muusikoista koostuvan Nuevo Quiteto Vezin kanssa toisen pitkäsoittonsa ja tanssittaa kansaa Vakiopaineen levynjulkaisukonsertissa. Alvaradon bändiin kuuluu keskisuomalaisiakin muusikoita.

Perjantaina 29.3.

Bra: Gasellit, Superiore.

Escape: Blockfest Pre-Tour: IBE, Melo.

Harry’s: Popkone.

Ilokivi: Jkl Psy Night: Maniac, Pootis, Mark Ember, NukkuMatka, Looney Boon.

Juoma: Eetu Viinikka & Varttuneet.

Kahvila Pullaunelma: Musiikkiopiston oppilaiden konsertti.

Katse: Mindration, Skeletal, Unborn Generation, Shrapnel Storm.

Keskustan kuntouttavapäivätoiminta ja hyvinvointi- ja kulttuurikeskus: Retroruusut.

Kivistön työväentalo: Ässät.

Kuokkalan kirkko: Sinfis: Beethoven, Hylkilä.

London: Jimmy Cola.

Lucky: Takapotku.

Lutakko: Asa & Band, Hannibal & Hot Heros.

Musta Kynnys: DJ Sal One Night.

Muurmanni: Hovimuusikko Ilkka.

Peurunka: River Band Duo.

Poppari: Jazz Jkl Collective feat. Martti Vesala, Mr. H.

Sepän Kipinä: Mikon musiikkihetki.

Sohwi: DJ Penny Royal.

Veturitallit: Kiskoklubi: Huuma, Valkama.

Ylä-Ruth: Pepe Ahlqvist.

Lauantaina 30.3.

Bra: Drummer, DJ Welho, DJ NDe.

Harry’s: Popkone.

Ilokivi: DJ This Charming Man, DJ Jese.

Juoma: Viittävaillebändi.

Gradian harjun juhlasali: Sekakuorojen yhteiskonsertti.

London: Jimmy Cola.

Lutakko: No Fun At All, Against It All, No Way.

Lyseo: Lahden Mieskuoro, Harmaat Herrat, poika- ja mieskuoro Sirkat, Mieskuoro Alvar.

Musta Kynnys: Antony Parviainen Trio plays Iron Maiden.

Mutka: Muuan mies.

Paviljonki: Golden Abba Show.

Peurunka: River Band Duo.

Poppari: Meiju Suvas.

Radio Café: Mika Peltonen.

Sherwood: Niko Rimbacher.

Uusi Friends Pub: Housemylly.

Sunnuntaina 31.3.

Kaupunginteatteri: Semmarit.

Kivistön työväentalo: Rainer Friman, Rainer Bollström.

Palokan koulukeskus: Palokan viihdelaulajat ja Jykylele.

Palokan Pelimannitalo: Moonshine-orkesteri ja Tuomas Iso-Ahola.

Vakiopaine: Martin Alvarado & Nuevo Quinteto Otra Vez.

Maanantaina 1.4.

Kivistön työväentalo: Kestävät.

Poppari: Gradian Pop/Rock workshops.

Tiistaina 2.4.

Kivistön työväentalo: Jussi Roponen.

Kulttuuritila Omenapuu: Tomi Paldanius.

Lutakko: Riverside, Lesoir.

Poppari: Vilpertti Salmisen ja Pekka Oravuon yhtyeen tutkintokonsertit.

Siltasali: Loiste-konserttisarja: Jari Vähkyrä & Iiro Alikärri.

Keskiviikkona 3.4.

Juoma: Helevetin6.

Kaupunginteatteri: Jyväskylä Sinfonia: Tapio-perhekonsertti.

Peurunka: Uncle John Duo.

Siltasali: Loiste-konserttisarja: Tanja Oittinen, Sulo Simonen.

The Local Culture Hostel and Café: Jazzilta: Friman, Jaakonaho, Halttunen.

Torstaina 4.4.

Poppari: Jazz Jkl Live: Jean Erik.

Siltasali: Loiste-konserttisarja:Karoliina Mäenpää & Vesa Virtanen.

