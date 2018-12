Muuramen Serkus Finlandia pyörii kolmella – Aleksi, Paavo ja Leevi esittelevät vauhdikkaita tekemisiään: "Kerran tultiin Liidelistä ja ajettiin kaikista lätäköistä"

Serkukset Aleksi Meriläinen, 10, sekä Paavo, 10, ja Leevi Närhi, 7, tuskin edes muistavat kännyköitä, kun he viettävät aikaa kolmestaan. Kolmikko esittelee kymmenen vauhdikasta tekemistään.

1 Pyöräily

– Meillä kaikilla on pyöräilyssä omat erikoistaidot. Mulla se on maasto, Paavolla keuliminen ja Leppäsellä (Leevi) drifting, eli se liusuu. Se painaa jarrun pohjaan ja takarengas pyörähtää, Aleksi selvittää.

– Kerran tultiin Liidelistä ja ajettiin kaikista lätäköistä. Me oltiin silleen että kato, aika iso lätäkkö, kuinkahan syvä se on, no en tiiä, mennään siitä! Mää meinasin vetää könöt, Aleksi kertoo.

2 Jääkiekko

– Joskus kun multa meni maila poikki, me oltiin tönimisharjoitusta, elikkä minä vaan runttailin sillä, Leevi kertoo.

– Leevi löi hiilikuitumailan vahingossa maalin tolppaan ja sehän meni sitten melkein poikki. Kun Leevi veti lämärin, mailan lapa lensi laidoista yli, Paavo jatkaa.

3 Laskettelu

– Me mennään aivan täysillä..., Aleksi aloittaa.

– ...ja aina jossain vaiheessa keksitään, että on jano ja mennään kaakaolle, Paavo täydentää

– Paavo ja Leevi muistatteko, kun (Laajavuoren) kahviosta on se laskuhomma alas? Joku oli kerran tehnyt siihen semmoisen möykyn. Me vaan aina otettiin siihen vauhtia ja hypättiin siitä, Aleksi kertoo.

4 Kalastus

– Mulla oli kerran kiinni joku kilon, ehkä melkein kahden kilon hauki. Nostin sen veden pinnalle ja iskä oli ottamassa siitä kuvaa, kun yhtäkkiä ihmeteltiin, miten se upposi siitä niin syvälle. Siinä mun kalassa olikin kiinni yksi tosi iso hauki, ainakin viisikiloinen. Kun se päästi irti ja saatiin se pienempi hauki veneeseen, siinä oli ainakin puolitoista senttiä syvä hampaanjälki, Paavo kertoo.

5 Trampoliini

– Paavo opettelee tällä hetkellä bäkkäriä, kun mä saan jo melkein tuplapäkin. Mulla onnistuu myös päkki 360, tuplavoltti, voltti 360, voltti 100, päkki 100, päkki tuplakierre, saidi, misti..., Aleksi luettelee.

6 Taistelut

– Airsoft-sota, Nerf-sota, vesisota, Aleksi kertoo.

– Kerran kun olin just käyny lämpimässä suihkussa, Paavo heitti mun päälle niin kylmää vettä kuin hanasta tulee. Menin täyttämään sangon jääkylmällä vedellä ja viskasin sen Paavon päälle. Sitten Paavo täytti sangon ja viskasi, mutta mää väistin ja se meni Leppäsen päälle.

7 Saunominen

– Me käydään saunasta pyyhkeet päällä ulkona. Viime kerralla heiteltiin toisiamme lumipalloilla selkään, Paavo kertoo.

8 Uiminen

– Mummo oli heittämässä vanhaa minitramppaa pois, mutta Aleksi keksi, että viedään se mökin laiturille. Nyt voidaan hyppiä siitä veteen, Paavo kertoo.

9 Leffailta

– Yksin kotona on hyvä, koska se poika tekee aina niin hyviä jekkuja, Leevi perustelee.

– Se on hauska siinä, kun Kevin on yksin New Yorkissa ja ne hotellin tyypit tulee sinne huoneeseen ja sitten se vaan laittaa tv:stä semmoisen jutun, että kuuluu hirveetä ammuskelua ja joku sanoo, että minä tapan sinut. Hotellin tyypit menee maahan makaamaan ja anelee, että älä tapa meitä, Aleksi kertoo.

10 Mopoilu

– Mulla ja Leevillä on crossimopot ja kun Aleksikin tulee, vuorotellaan niillä. Pappa on tehnyt mökille radan. Se on vetänyt trimmerillä heinät pois ja möyrinyt maata traktorilla. Radalla on hyppyrikin, Paavo kuvailee.

– Pappa on ostanut mulle skootterin. Ensi kesänä pääsen ajelemaan sillä, Aleksi kertoo.