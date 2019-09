Muuramen laulava mummo pääsi kohtaukseksi Robaan

Kahdesti Kultaisella Venlalla palkitun tv-sarja Roban uudet jaksot alkoivat pyöriä MTV:llä viikko sitten maanantaina. Suoratoistopalvelu CMorella kaikki jaksot ovat jo katsottavissa, ja yllättävästi viidennessä jaksossa nähdään keskisuomalaisittain jotain tuttua.

Mimosa Willamon esittämä nuorempi konstaapeli Heidi Salonen ja Deogracias Masomin esittämä vanhempi konstaapeli Santiago Mebele eli Santi saavat kaiken vaarallisen keskellä hieman leppoisamman tehtävän. Huolestuneet kansalaiset ovat havainneet puussa mummon, joka laulaa, ja he ovat soittaneet hätäkeskukseen.

Keskisuomalainen kirjoitti vuonna 2014 muuramelaisesta 72-vuotiaasta naisesta, joka harrasti muun liikunnan ohella puukiipeilyä ja silloin tällöin kajautti oksilta Keski-Suomen kotiseutulaulun tai Laulun synnyinseudulle. Kerran eräästä läheisestä talosta laulun kuulleet soittivat hätäkeskukseen. Poliisi tuli nopeasti paikalle – täysin turhaan. Laulaminen ei ole kiellettyä kuten ei ole puissa kiipeilykään, eikä niiden yhdistelmäkään.

Onko Roban pääkäsikirjoittaja Taina Elf kenties sattumalta tehnyt todellisuutta vahvasti muistuttavan kohtauksen?

– Roban tapahtumista suuri osa on saanut inspiraation oikeista tapahtumista. Kahlaan jatkuvasti läpi poliisitiedotteita, -ilmoituksia ja uutisia, myös lehdistä. Jos on vähänkin erikoisempi keissi, niin on hyvin todennäköistä, että se päätyy jossain muodossa Robaan. Eli kyllä, myös mummo puussa -tarina sai inspiraation todellisesta tapahtumasta. Sillä erotuksella, että Robassa mummo laulaa ja puhuu ranskaa, Elf vastaa.

Toinenkin ero on nähtävissä: Leena Uotilan esittämä laulava mummo ei meinaa totella poliisia ja vaikuttaa muutenkin hieman erikoiselta. Muuramessa poliisit kohtasi mitä tervejärkisin ihminen.