Näillä Vakion vihjeillä ison kalan pyyntiin lauantaina

Jalkapallon maaottelut ovat jälleen ohi ja viikonloppuna alkaa loppusuora brittifutiksessa. Tämä ilahduttaa suomalaisia Vakion pelaajia.

Keskisuomalaisen toimitus on seurannut tarkasti alkuvuoden Veikkauksen ykkösvakion pelaamista. Siis sitä perinteistä brittifutiksen lauantairivin syntyä. Analyysi koskeekin pelkästään Valioliiga- ja Championship-kohteita. Ajoittainhan paikan valtaavat juuri maajoukkuepelit tai alempien brittisarjojen ottelut.

Jos rivillään haluaa isoa rahaa, kannattaa unohtaa peliprosentit ja vedonlyöntiyhtiöiden kertoimet. Peliprosentit siinä mielessä, että iso raha vaatii aina jonkun yllätyksen. Keskisuomalaisen käyttämän asiantuntijan mukaan jo kaksi yllätystä nostaa voittopottia kivasti. Vedonlyöntiyhtiöt taas päätyvät hyvin lähelle samoja kertoimia, koska kertoimien määrittämiseen käytetään samoja kriteerejä.

Lähdetäänpä siis uusille urille ja muistetaan, että vakioveikkauspelaaminen on äärettömän hauskaa mutta myös vaikeaa.

Kun Valioliiga ja Championship ovat riittävän pitkällä, eli sarjoja on pelattu tarpeeksi kauan, kiinnitä huomio seuraaviin asioihin.

Hyvät joukkueet ovat parhaita pelikohteita, koska ne todennäköisimmin voittavat koko kauden ajan. Kotona nämä joukkueet ovat maistuvia pelikohteita, vieraissa ne voi tuplata 1 2 -merkein. Hyvä kotijoukkue on hyvä kotijoukkue koko kauden, huono on huono samalla kriteerillä. Kun yksittäisvedossa alhainen kerroin ei houkuttele, muista, että Vakio 1:ssä on 13 kohdetta.

Tarkkaile kuntopörssiä, ei niinkään sarjasijoitus, jos pelattavana kohteena olevat joukkueet ovat lähes samalla viivalla. Esimerkiksi Valioliigassa viime viikolla kuudenneksi heikoimman joukkueen pistemäärä oli 57, sitten keskikastissa pistemäärien 39–30 haarukkaan mahtui yhdeksän joukkuetta. Tällä kaudella Valioliigan kehnot ovat olleet todellisia pisteautomaatteja. Tasapelejä on vastaavasti tällä kaudella pelattu sarjassa vähän, Championshipissä taas rutkasti.

Ennen keskitalven pelikentät suosivat Britanniassa kehnompia, yksinkertaista jalkapalloa pelanneita seuroja. Enää tuota "etua" ei Valioliigassa ole lämmitettävien kenttien takia.

Hyvät joukkueet taas ovat hyviä siksi, että parhaat ja parhaiten maksavat seurat pystyvät ostamaan parhaimmat pelaajat ja managerit.

Kuntopuntarilla ja koti/vieras-saldolla päästään jo pitkälle. Mutta se ei riitä. Joten otetaan konkreettiseksi esimerkiksi lauantain (16.3.) Vakio 1, johon toimitus onnistui työntämään 10 oikein rivin. Sitä edeltäneenä lauantaina tulos oli muuten 12 oikein...

Jos pohjarivin olisi valinnut puhtaasti sarjasijoituksen perusteella rivissä olisi ollut 8 oikein.

Jos taas valinta olisi perustunut peliprosentteihin ja ammattilaiskriteereihin, tulos olisi ollut 6.

Toimituksen pohjarivissä oli 8 oikein, joten 6 vaihtomerkkiä tuli hupuloitua oikein kunnolla.

Tässä selitys lauantain 16.3. riviin.

Wolves löi cupin ottelussa ManU:n kotonaan. Cupin otteluita ei voi ennustaa sarjasysteemin perusteella mutta Wolves pelaa tällä kaudella jostakin syystä suurseuroja vastaan erittäin hyvin. Nyt pelaajien oletusarvo oli, että Mestareiden liigassakin jatkoon mennyt ja ihan liekeissä ollut ManU olisi hoidellut Wolvesit – vaikka hävisikin Arsenalille 10.3. Wolves, vaikka nousijajoukkue onkin, on kuitenkin ollut koko kauden yllättävän hyvä, joten varoitusmerkkien olisi pitänyt palaa: 1 2.

Hull–QPR ja Bournemouth–Newcastle-ottelut, jotka toimituksen rivissä olivat väärin, noudattivat vakiopelaajan näkökulmasta samaa kaavaa.

Kummassakin peliparissa oli joukkueet, joissa odotusarvo oli tulos 1x: (Hull kotona 9–4–5, QPR vieraissa 4–4–10 ja Bournemouth kotona 7–4–4 ja Newcastle vieraissa 2–6–6). Kummassakin tapauksessa kotijoukkue oli sarjataulukossa ylempänä. Toimituksen rivissä Hull oli varma 1 ja Valioliiga-kohde 1 2. Muistetaan kuitenkin, että Newcastle teki tasoitusmaalinsa lisäajalla (94 minuuttia) ja Hull johti ottelua jo 2–0. Pallo on siis todellakin vähintään soikea.

Britit rakastavat historiatietoja. Aina ennen viikonloppua naftaliinista kaivetaan tieto, että se-ja-se-joukkue ei ole kotonaan hävinnyt sille-ja-sille-joukkueelle 22 vuoteen...Itse en tätä ymmärrä, koska joukkueet vaihtuvat vuosittain (toki seurat ei...).

Aina ei Vakion pelaaja ymmärrä myöskään punaisia kortteja, jotka aina muuttavat pelin kulun, joskus outoon suuntaan. Niin kuin nytkin lauantaina 16.3. Leicesterin aikainen ulosajo antoi odottaa, että Burnley sen hyödyntää. Mitä vielä.

Tällä hetkellä suomalaisia Vakion pelaajia viedään myös kuin pukkia narussa, sillä Norwich on taatusti loppukauden ylipelattu, kiitos Teemu Pukin. Onneksi Norwich joukkueena vastaa huutoon, vaikka Pukki jäisikin maaleitta.

Ja kyllä: osalla hyvien joukkueiden pelaajista on maaottelurasitusta. Mutta näkyykö tämä lopulta missään lauantaina?